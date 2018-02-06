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Обороны ради: Китай провел испытания комплекса ПРО

06 февраля 2018, 11:24  •  126 • В мире
Народно-освободительная армия Китая сообщила об успешном проведении испытаний комплекса ПРО средней дальности наземного базирования.
Стало известно, что Китай отчитался об испытаниях, которые прошли накануне. Так, в пределах национальной территории были проведены технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности. Об этом сообщает китайское оборонное ведомство.
“Все поставленные в ходе испытаний цели были достигнуты, - говорится в официальном сообщении. - Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств".
Отметим, что иных подробностей военное ведомство не уточнило. Ранее сообщалось, что Китай и Россия провели совместные учения по противоракетной обороне.

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