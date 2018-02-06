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Обороны ради: Китай провел испытания комплекса ПРО
06 февраля 2018, 11:24 • 126 • В мире
Народно-освободительная армия Китая сообщила об успешном проведении испытаний комплекса ПРО средней дальности наземного базирования.
Стало известно, что Китай отчитался об испытаниях, которые прошли накануне. Так, в пределах национальной территории были проведены технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности. Об этом сообщает китайское оборонное ведомство.
Отметим, что иных подробностей военное ведомство не уточнило. Ранее сообщалось, что Китай и Россия провели совместные учения по противоракетной обороне.
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