Обороны ради: Китай провел испытания комплекса ПРО

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Народно-освободительная армия Китая сообщила об успешном проведении испытаний комплекса ПРО средней дальности наземного базирования.

Стало известно, что Китай отчитался об испытаниях, которые прошли накануне. Так, в пределах национальной территории были проведены технические испытания противоракетного комплекса наземного базирования средней дальности. Об этом сообщает китайское оборонное ведомство.

“Все поставленные в ходе испытаний цели были достигнуты, - говорится в официальном сообщении. - Испытания являются оборонительными и не направлены против других государств".

Отметим, что иных подробностей военное ведомство не уточнило. Ранее сообщалось, что Китай и Россия провели совместные учения по противоракетной обороне.