Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "ру...
Американские зрители о репортаже CNN про русское "вторжение": "Пл...
Сатановский назвал способ быстро решить конфликт в Донбассе: Всего неделя
Терпение лопнуло? В Луганске указали ОБСЕ на дверь после очередного "незаме...
Главная / Политика

Обороноспособность США пошатнулась из-за "Северного потока-2"

01 декабря 2021, 10:40  •  138 • Политика
Фото: Jens Buttner/ZB/www.globallookpress.com
Русофобы в Вашингтоне готовы пожертвовать безопасностью собственной страны, лишь бы навредить Москве
Обороноспособность США оказалась под вопросом из-за "Северного потока-2". Американские власти в экстренном порядке пытаются найти компромисс с законодателями, которые отказываются принимать проект военного бюджета страны на следующий год без ужесточения санкций против российского газопровода.
Ранее Белый дом, а затем и демократы верхней палаты парламента США высказались против новых рестрикций в отношении "Северного потока-2". В ответ республиканцы в понедельник, 29 ноября, заблокировали проект военного бюджета.
"Странно видеть лидера демократов, который так усиленно пытается помешать Сенату серьезно заняться растущей агрессией со стороны путинской России",
– прокомментировал ситуацию республиканец Митч МакКоннелл. 
На 1 декабря назначено новое рассмотрение документа, и, по данным издания The Hill, в обеих фракциях идет предварительный опрос законодателей, как они собираются голосовать.
Скорее всего, сначала Сенат вынесет отдельное решение по пакету поправок. Он включает 21 положение, в том числе о наказании компаний, участвующих в сертификации "СП-2". В том числе этот пункт ранее пытались исключить из пакета поправок представители Демократической партии. При этом все понимают, насколько опасно затягивать с подписанием оборонного бюджета и, чтобы не оставить проекты Пентагона без финансирования, пытаются нащупать компромисс.
"Мы получили новое предложение от демократов. Свое предложение мы им отправили сегодня чуть раньше. Надеюсь, что мы получим что-то, что позволит процессу двигаться дальше",
– цитирует издание сенатора-республиканца Джона Тьюна. При этом он подчеркнул, что вопрос по "Северному потоку-2" "особенно важен".
Ранее власти Германии направили в Конгресс США письмо с просьбой не вмешиваться в энергетическую политику ЕС и не мешать реализации проекта "Северный поток-2".

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



138
Источник
Похожие новости
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Донбассе
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы"
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать уже сейчас"
01 декабря 2021, 00:45
На Украине начали что-то подозревать? Загородний призвал Киев отказаться от кредитов МВФ
01 декабря 2021, 04:50
Сенатор Пушков дал жесткий сигнал Западу после слов Путина об угрозе из Украины: "Делайте выводы"
Новости партнеров
 
Выбор дня
01 декабря 2021, 06:35
За русский Крым ответишь: Украинский министр дошёл до прямых угроз президенту
01 декабря 2021, 02:30
Путин повысил ставки в игре с Западом: Попов о фразе президента России об Украине и Д...
01 декабря 2021, 00:45
Представитель России ответил на возмущение США: "Мы в этом не видим проблемы&quo...
01 декабря 2021, 08:20
Грозное предупреждение Путина Западу прозвучало на весь мир: "Можем это сделать ...
01 декабря 2021, 00:45
На Украине начали что-то подозревать? Загородний призвал Киев отказаться от кредитов ...
Новости партнеров
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 ноября 2021, 08:15
Пронько: "Чиновники и депутаты пытаются замять разразившийся скандал"
28 ноября 2021, 23:10
Украинский полковник вышел из себя из-за армии России: "Болтовня о "русском Ваньке"
25 ноября 2021, 08:15
"Ни одного литра": Командование оставило боевиков ВСУ в Донбассе без топлива
27 ноября 2021, 11:35
"Был любимцем всей страны": Гордон ответил Зеленскому на оскорбление
30 ноября 2021, 00:15
Дело MH17: Против России готовят новую провокацию
27 ноября 2021, 13:20
Болгарской пословицы хватило, чтобы описать политику Украины и терпение русского медведя
26 ноября 2021, 08:45
МИД Украины потребовал переговоров с Россией: "Всё равно, какой формат"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.