Оборонный наказ: россиянам хотят разрешить все способы защиты жизни

Гражданам необходимо предоставить возможность полной самообороны для защиты себя и своей семьи, посчитали в Госдуме. Поэтому статью 37 УК РФ предлагают дополнить пунктом о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны. Такой законопроект намерен внести в ближайшее время лидер ЛДПР Владимир Жириновский. В «Единой России» «Известиям» заявили о готовности внимательно изучить документ, в «Справедливой России» его могут и поддержать. Однозначно против только коммунисты, которые не хотят, чтобы «Россия копировала американские законы».

Размытая оценка

Как сообщил «Известиям» Владимир Жириновский, в ближайшее время он внесет законопроект, который изменит правила самообороны в России. Речь идет о поправке в 37-ю статью УК РФ, которую предлагается дополнить еще одним пунктом — о том, что действия лица, направленные на защиту себя и своей семьи от насилия или угрозы применения насилия либо на защиту своего имущества, не являются превышением пределов необходимой самообороны.

— Сегодня граждане, которые защищали свою жизнь, семью и дом от бандитов, грабителей и насильников, часто в итоге сами оказываются за решеткой, потому что у нас действует норма о так называемом превышении пределов необходимой самообороны. Если во время защиты был нанесен ущерб больший, чем существовала угроза, — потерпевший сам становится обвиняемым. Причем система оценки этой угрозы очень размыта, — пояснил «Известиям» Владимир Жириновский.

По его словам, на практике всё сводится к тому, что полноценный отпор можно давать только вооруженному человеку, а защищаться от группы бандитов без пистолетов или ножей уже опасно. В пример Жириновский привел законодательство США, где действует норма «Мой дом — моя крепость». Если любой человек незаконно, против воли хозяина проникает в его дом — он должен понимать, что его могут убить.

— И ничего за это владельцу жилья не будет, потому что когда в дом вламываются чужие люди, невозможно оценить, вооружены они или нет, всерьез они или просто пугают. Человек в такой ситуации защищает себя, свою жизнь, жизнь близких, и судить его за это нельзя. Он не может ждать, пока в него самого выстрелят или ударят ножом, чтобы применить оружие или подручные средства, — пояснил свою позицию автор законопроекта.

Владимир Жириновский предполагает, что у его инициативы будут противники, которые заявят, что она может привести к росту бытовых убийств. Однако, по его словам, в США многолетняя статистика применения нормы свидетельствует, что в 98% случаев жесткие меры самозащиты были абсолютно оправданны.

В МВД и Росгвардии дать оперативный комментарий по поводу изменения УК «Известиям» не смогли. А вот первый замглавы фракции «Единой России» по законопроектной деятельности Андрей Исаев заявил «Известиям», что инициатива Владимира Жириновского будет внимательно изучена.

— Сложно дать оценку законопроекту, который еще не внесен. Сфера самообороны очень тонкая. Поэтому, прежде чем делать выводы, мы должны его внимательно изучить, а потом давать оценку, — заявил «Известиям» парламентарий.

В «Справедливой России» не исключили, что законодательная инициатива ЛДПР может быть поддержана.

— Наша партия выступает за то, чтобы у граждан было право на защиту своей собственности, своего дома и семьи. Если законопроект будет об этом, а не о том, чтобы просто разрешить россиянам более свободно использовать оружие, тогда, думаю, мы можем его поддержать. Но пока мы законопроекта не видели, — сообщили в партии.

А вот в КПРФ считают, что расширять для россиян границы самообороны, особенно сегодня, опасно и может привести к непредсказуемым последствиям.

— Вы хотите, чтобы у нас было как в США? Посмотрите, что у них происходит: то и дело кто-то в кого-то то в школах, то на улице стреляет. Этот законопроект специально вносится сейчас, чтобы отвлечь внимание населения от более острых проблем. Ну разве это сегодня больше всего волнует людей? Не думаю, что наша фракция его поддержит, — отметил в разговоре с «Известиями» первый зампред фракции коммунистов в Госдуме Николай Коломейцев.

Он убежден, что этой сферой должны заниматься правоохранительные органы, в задачу которых как раз и входит защита граждан от всевозможных нападений.

Презумпция правоты

Ежегодно в России за превышение пределов самообороны выносят приговоры сотням граждан. В 2018 году их число составило 750 человек, в 2017-м — 854. Ранее в Госдуму уже вносились законопроекты с аналогичными поправками, однако поддержаны парламентским большинством они не были. В прошлом году с предложением пересмотреть нормы выступил сенатор доктор юридических наук Алексей Александров.

— Я убежден, что в законе и правоприменительной практике должна быть презумпция правоты того, кто отражает нападение преступника. Особенно если нападение вооруженное, и особенно если оно связано с незаконным проникновением в жилище или другое помещение, — заявил он журналистам, также высказав намерение внести законопроект.

Эксперты также считают тему самообороны очень актуальной.

— Очевидно, когда на вас нападают, вы находитесь в стрессовой ситуации и не отдаете себе отчета, какие действия совершаете, особенно если идет прямая угроза вашей жизни или жизни ваших детей. Вы не будете просто за этим наблюдать и сделаете всё возможное, чтобы это насилие остановить, не задумываясь о том, превышаете вы что-то или нет, — заявил «Известиям» председатель общероссийской организации «Право на оружие» Вячеслав Ванеев.

По его словам, рамки самообороны нужно расширять, чтобы у граждан была возможность защитить себя, не опасаясь уголовных последствий.

Глава Политической экспертной группы Константин Калачёв отметил, что истории, когда, защищая себя или близких, гражданин сам попадает в тюрьму, — не редкость. При этом непротивление злу насилием чревато потерей здоровья и жизни.

— Человек не сядет в тюрьму, если не превысит пределов необходимой обороны. Но вот эти пределы вещь весьма субъективная. В США с этим проще. Американцам доверено право себя защищать, в том числе с помощью оружия. Если мы не считаем своих граждан инфантильными и недееспособными, правила самообороны стоит поменять, — убежден эксперт.

По его мнению, подобное решение необходимо принимать после того, как об этой инициативе спросят людей, проведут необходимые социсследования — готово ли к этому население России.