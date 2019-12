Оборонный бюджет США на 2020 год: Удар по России не удался, но Конгресс старался • 47 • В мире Сенат США вслед за Палатой представителей утвердил проект оборонного бюджета США на 2020 год, в котором предусмотрены санкции против «Северного потока — 2» и правительства президента Сирии Башара Асада, выделение помощи Украине и средств на создание Космических сил. Почему санкции не опасны для России и кому выгоден новый американский военный бюджет? Автор:

Кучер Егор Вторник, 17 декабря, можно смело считать днём рождения нового оборонного бюджета США, ставшего компромиссом между всеми политическими силами страны, вобравшим в себя всё, что только возможно, и отразившим все противоречия, которые раздирают сейчас американский истеблишмент. За проект нового военного бюджета сначала проголосовала Палата представителей, а 17 декабря его утвердил Сенат. Таким образом, документ прошёл через Конгресс и теперь ляжет на стол Дональду Трампу. Президент США между тем пообещал «немедленно» подписать закон, так что этот немаловажный заключительный шаг во многом оказался уже простой формальностью. Новый оборонный бюджет примечателен не только тем, что он больше, чем в 2019 году, но и тем, что в него включены положения, которые, казалось бы, к оборонной сфере не имеют никакого отношения. И в первую очередь это санкции против компаний, участвующих в строительстве газопровода «Северный поток — 2», а также санкции против правительства Сирии за угнетение сирийского народа. Законодателям США нужно отдать должное. Конгресс уходит на рождественские каникулы уже 20 декабря, и до этого момента его члены постарались сделать максимум, «зашив» в один документ все меры, которые по той или иной причине не обрели законодательного оформления в течение года. Ключевым для Трампа и его сторонников был вопрос создания Космических сил и финансирования этого нового шестого крыла Пентагона. Демократы добивались санкций против «Северного потока — 2», военные лобби — финансирования социальной сферы жизни военнослужащих. Каждый получил желаемое, однако далеко не все цели бюджета оказались достижимы. Фото: Stefan Sauer / Globallookpress Присмотримся ближе Самое основное, что стоит сказать про оборонный бюджет США на 2020 год — он составит 738 млрд долларов, что на 20 млрд больше, чем бюджет 2019 года. Документ под названием National Defense Authorization Act (NDAA) был во вторник утверждён Сенатом 86 голосами «за» при 8 голосах «против». На прошлой неделе законопроект утвердила Палата представителей 377 голосами «за» и 48 — «против». Как написало после утверждения документа Сенатом издание Hill, основной целью Трампа и республиканцев было создание Космических сил. Издание пишет, что согласно окончательному плану, Космические силы США поступят в ведение Департамента военно-воздушных сил, их возглавит начальник космических операций, который станет членом Объединённого комитета начальников штабов, но будет подчиняться ВВС. На первом этапе новому ведомству будет выделено 72,4 млн долларов. Таким образом, Трамп получил желаемое. Как это ни удивительно, но Hill, Bloomberg и другие американские СМИ видят оборонный бюджет результатом сделки. В обмен на создание Космических сил все государственные служащие США получили возможность уходить в 12-недельные оплачиваемые отпуска по уходу за ребёнком, это решение называют историческим для американского госсектора, насчитывающего 2,1 млн гражданских федеральных служащих. Со стороны Пентагона запросом было выделение средств на повышение социальных гарантий военным. В новом бюджете заложены средства на капитальный ремонт жилья военнослужащих и повышение их зарплат на 3,1%. Новый оборонный бюджет также предполагает выделение Украине 300 млн долларов финансовой помощи. В американской верхушке уже звучат мнения о том, что включение статьи о помощи Украине является своего рода сигналом для демократов, голосующих за импичмент Трампа. То есть внешне это выглядит так, будто бы ни Трамп, ни республиканцы вовсе не противятся выделению финансов Киеву в качестве рычага давления в расследовании по Джо Байдену. Ранее Трамп заморозил финансовую помощь Украине на сумму около 400 млн долларов, что вызвало жёсткую критику со стороны демократов. Теперь же для Киева будут выделены дополнительные средства. Среди положений по внешней политике законопроект предусматривает существенные санкции в отношении банков, которые были замечены в оказании помощи Северной Корее. Это положение в основном предназначено для наказания китайских банков, которые, по мнению должностных лиц США, направляют деньги в Пхеньян, — пишет об ещё одной статье The Wall Street Journal. Ранее Трамп заморозил финансовую помощь Украине на сумму около 400 млн долларов, что вызвало жёсткую критику со стороны демократов. Теперь же для Киева будут выделены дополнительные средства. Фото: Drop of Light / Shutterstock.com Трамп уже не только заявил, что «немедленно» подпишет документ, но и выразил восторг тем, как «все наши приоритеты превратились в окончательный NDAA». Санкции против «Северного потока — 2» провалились Между тем Bloomberg в свете включения в NDAA санкций против «Северного потока — 2» опросил американских чиновников, которые в один голос сказали, что США уже проиграли битву против российского газопровода. «По словам двух высокопоставленных чиновников администрации, США не имеют достаточных рычагов, чтобы помешать завершению проекта газопровода "Северный поток — 2" между Россией и Германией. Таким образом, они признали провал многолетних усилий по предотвращению того, что чиновники считают угрозой европейской безопасности», — отмечает агентство. Один из чиновников, который попросил не называть его имени, сказал Bloomberg, что газопровод почти завершён, а санкции, принятые во вторник в рамках законопроекта о военном бюджете США, уже не смогут повлиять на ситуацию. Казалось бы, «Северный поток — 2» ещё не достроен, а санкции, как ожидается, последуют со дня на день, как только Трамп подпишет NDAA. Однако сейчас не только чиновники в США, но и в Берлине уже не ждут каких-либо проблем. Фото: Weiser Martin / Globallookpress Напомним, что согласно предусмотренным санкциям, под ограничения должны попасть иностранные компании и лица, которые продавали, сдавали в аренду или иным образом предоставляли суда для строительства газопровода. Связанным с такими компаниями лицам грозит невыдача или аннулирование американских виз, а также блокировка активов в американской юрисдикции. Под удар должна попасть прежде всего швейцарско-нидерландская компания Allseas, которая занимается прокладкой последних элементов газопровода. Но важный момент состоит в том, что в NDAA нет никакого списка компаний. Они должны быть установлены отдельно и только после вступления документа в силу. Через афганский плацдарм: Патрушев предупредил о подготовке ИГ к вторжению в Центральную Азию Немецкое издание Bild получило в своё распоряжение конфиденциальный документ Министерства экономики и энергетики Германии. Ссылаясь на него, газета пишет, что в министерстве не ждут прямых санкций против ФРГ или Nord Stream 2 AG. Более того, за 30-дневный период, который будет предоставлен компаниям, чтобы разорвать отношения с «Северным потоком — 2», газопровод будет уже достроен. Мы же добавим, что NDAA даёт сначала 60 дней на процесс установления компаний, а затем 30 дней — на прекращение ведения дел с «Газпромом». В итоге в распоряжении строителей будет не 30-дневный период, а 90-дневный. Сирийский аспект Новый оборонный бюджет США предполагает и санкции в отношении правительства президента Сирии Башара Асада. «Сенат утвердил законопроект об оборонной политике, в котором содержатся положения, предусматривающие ответственность президента Сирии Башара Асада и его режима за преступления против гражданского населения посредством новых карательных мер», — пишет The Wall Street Journal. Согласно документу, чиновники администрации теперь должны определить, занимается ли Центральный банк Сирии отмыванием денег, и если да, то наложить на него санкции. В частности, в законе предусмотрены санкции против лиц, которые оказывают поддержку сирийскому правительству и военным, а также российским и иранским силам, действующим на территории Сирии. NDAA ограничивает передачу средств, технологий и имущества, а также запрещает нарушителям въезжать в США. Данные меры позиционируются как ответ на «преступления» Башара Асада и Москвы, которые, как заявляется, «продолжают убивать гражданское население Сирии». При этом оборонный бюджет, конечно же, не содержит указаний на конкретных лиц, которые должны быть наказаны за поддержку властей Сирии. Теоретически под санкции могут попасть российские компании, официальные лица, причём сразу ещё и за сотрудничество с Ираном. Однако все эти заключения в документе остались декларативными. Президент Сирии Башар Асад и президент России Владимир Путин. Фото: Mikhael Klimentyev / Globallookpress В сухом остатке NDAA оказался уникальным в своём роде документом. Трамп ранее уже пытался использовать оборонный бюджет, чтобы обеспечить финансирование строительства стены на границе с Мексикой. В этот раз в бюджет такие меры не вошли, было решено вывести их позже в отдельное производство. Поэтому Трамп не добился всего, чего хотел. Финансовая помощь Украине — новое подспорье для Трампа, который также добился финансирования Космических сил и увеличения гарантий для военнослужащих. В этом смысле итоговый документ Трамп подпишет с нескрываемой радостью. И так как вероятнее всего президент США не подвергнется импичменту, то в 2020 год он войдёт при хороших рейтингах на старте предвыборной кампании. Что касается санкций против «Северного потока — 2» и России в разных статьях, то они тоже не выглядят сейчас состоятельными. Компании-подрядчики газопровода выполнят предписание США и действительно прекратят все дела с эти проектом. И сделают это самым естественным образом — завершив его. Дальнейшее включение той же Allseas в санкционный список США просто не будет иметь смысла, так как ни Россию, ни Германию нельзя будет санкционировать за ту деятельность, которой не будет, а иной в законе не прописано. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





47 Источник Похожие новости Пригласили на Курилы: Российские пограничники задержали пять японских кораблей Не в США, но под защитой: Посол Британии обновил статус Скрипалей Не пенсионная реформа, а экзоскелет: Японцы придумали, как работать после 70 лет «Сохранить глобальную гегемонию»: как за 70 лет изменилась американская концепция превентивного ядерного удара Как 30 лет назад убивали Чаушеску "Больше контактов": Меркель наконец заметила готовность русских к "кооперации" после убийства гражданина Грузии Новости партнеров