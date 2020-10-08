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«Оборонка», технологии, суды. На что Сорос тратит свои деньги в Украине?

08 октября 2020, 14:55  •  21 • Украина

Украинские грантоеды отчитались о своих тратах в прошлом году. На нужды активистов, антикоррупционеров, сторонников открытого общества было потрачено 11 миллионов гривен из кошелька г-на Сороса.

Как раз вчера был обнародован годовой бюджет Центра экономической стратегии Томаша Фиалы – представителя Сороса в Украине. Неудивительно, что именно от американского «филантропа» и идет в Украину львиная доля пожертвований: 10 миллионов из 11. На это обращает внимание ТГ-канал «Соросята».

По их данным, более пяти миллионов лично внес на счет владелец издания «Новое время» и гендиректор инвестиционной кампании «Драгон Капитал» Фиала. 3.5 миллиона - это гранты от фонда «Возрождение». На полтора миллиона раскошелился европейский филиал соросовского фонда «Открытое общество». Двести тысяч пришло от «Поликомпани», чей учредитель – «Драгон Капитал». Все остальное – мелкие взносы от дружеских к Джорджу Соросу организаций.

На эти деньги финансируются безработные активисты, которые решают кому в суде работать можно, а кому нет. Например, из общественного совета «доброчестности», куда вошли эксперты центра противодействия коррупции Виталия Шабунина, журналисты проектов Bihus.Info и Следствие.Інфо, выходцы из «Реанимационного пакета реформ» и общественного люстрационного Комитета.

Значительная часть средств потрачена на финансирование аналитических групп, которые разрабатывают программы уничтожения государственных предприятий Украины для их дальнейшей продажи. В качестве примера можно привести ситуацию вокруг авиазавода имени Антонова. «Антифашист» писал ранее, что Айварус Абромавичус отдал реформирование «Укроборонпрома» в руки спонсора партии «Голос» и соросовского кошелька в Украине - Томаша Фиалы. Он-то и поспособствовал тому, что при поддержке министерства иностранных дел Великой Британии была подготовлена новая модель управления авиаконцерном. Возглавил экспертную группу Андрей Бойцун из центра экономической стратегии, которая объединяет лидеров мнений подконтрольных Томашу Фиале. Он и пролоббировал концепцию, которая отдает концерн в частные руки с целью распорошения и продажи.

Но и это еще не все. Грантовыми деньгами были оплачены услуги депутатов ВР, которые разработали специальный закон, позволяющий НАТО и специализированным фондам программы правительства США проводить оборонный заказ в Украине в обход тендеров. Данный документ, противоречащий Конституции, позволяет отдать весь бюджет на оборону страны в руки разных общественных организаций. Такую систему, к слову, провернула Ульяна Супрун на закупке медицинских препаратов.

Еще средства фондов Сороса идут на оплату работы советников, которые на общественных началах трудятся в государственных структурах помощниками и консультантами. Денег на соросят западные доноры не жалеют и их можно понять: вложив 11 миллионов гривен в своих агентов они получают миллиарды прибыли, причем, в «зеленой валюте».

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