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Оборонка принесла стране лишний миллиард долларов

24 июня 2019, 17:24  •  34 • В России

- Россия уверенно занимает второе место на мировом рынке вооружений, - заявил Владимир Путин, подводя на заседании Комиссии по вопросам военно-технического сотрудничества итоги 2018 года. - Финансовые показатели экспорта ВТС увеличиваются уже четвёртый год подряд и вплотную приблизились к отметке в 16 миллиардов долларов, при этом в первые пять месяцев текущего года позитивная динамика сохраняется. Валютная выручка от экспорта продукции военного назначения выросла на 45 процентов, а совокупный портфель заказов достиг рекордного значения – почти 54 миллиарда долларов.

Недавний флагман российского экспорта в последние годы уступил пальму первенства сельскому хозяйству, но при этом продолжает чувствовать себя очень неплохо. Прибавить за год почти миллиард долларов - с 15 миллиардов до 16 - это большое достижение, получившее заслуженную похвалу президента.

- В 2018 году перевыполнен план поставок товаров военного назначения за рубеж на два процента, - одобрил результат Путин. - Наряду с экспортом вооружения, в том числе самых современных его образцов, необходимо активнее заниматься вопросами модернизации уже поставленной техники, разворачивать на территориях государств-заказчиков сервисные центры, сокращать сроки оказания ремонтных услуг.

Особенность современного мира в том, что под давлением конкурентов оказываются не только уже заключенные, но даже практическим исполненные контракты. Как это происходит, например, с поставками С-400 Турции и Индии, которые изо всех сил старается заблокировать Вашингтон.

- Новые факторы, осложняющие нашу работу с партнёрами по ВТС, всё более агрессивное использование недобросовестных методов политического шантажа и санкций, требуют учёта и адекватного реагирования, - подчеркнул Путин. - Поэтому в целях более эффективной организации всей нашей деятельности в сфере военно-технического сотрудничества с иностранными государствами подготовлен проект новой Стратегии ВТС, которая предусматривает скоординированные меры политико-дипломатического, финансово-экономического и технического характера. Нужно сделать всё, чтобы сохранить лидирующие позиции России на мировом рынке вооружений.

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