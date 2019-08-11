Оборона по всем фронтам: Генштабы России и США сверят часы по кризисным вопросам

Стало известно место переговоров начальника Генерального штаба России Валерия Герасимова и председателя Комитета начальников штабов США Джозефа Данфорда. Официальная версия их встречи - переговоры о мире в горячих точках. Между тем считается, что это один из этапов подготовки к встрече Владимира Путина и Дональда Трампа.

Такой информацией располагает Министерство обороны РФ. Руководители двух Генштабов обсудят ситуацию в кризисных точках и возможные шаги по деэскалации напряженности. Переговоры пройдут 8 июня в Хельсинки.

Кроме того, в Финляндии Герасимов планирует переговоры с президентом страны Саули Ниинистё и главнокомандующим финскими вооруженными силами Ярмо Липдбергом.

Любопытно, что западная пресса не очень верит в официальную тему переговоров. Так, газета Wall Street Journal считает, что эти переговоры являются одним из этапов подготовки встречи Владимира Путина и Дональда Трампа.