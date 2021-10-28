Обокрали мёртвых. Приключения скифского золота в Голландии, режиссёрская версия

Решение голландского суда не возвращать в Крым экспонаты крымских музеев будет оспорено на всех уровнях. Судья апелляционного суда Амстердама Паулина Хофмейер-Рюттен вынесла откровенно политический вердикт по делу о принадлежности исторической коллекции. Незамутнённая радость по этому поводу в украинском политикуме, ряде западных медиа и СМИ-иноагентах базируется на одном убеждении: Россию вновь наказали за Крым. Но отсюда возникает вопрос: не должна ли и Россия наказать всех участников этого постыдного решения?

Воровство – это не по-скифски!

История с украденным голландцами у крымского музея скифским золотом получает продолжение. Стало известно, что решение судьи Паулины Хофмейер-Рюттен по делу о принадлежности исторической коллекции может быть не окончательным.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил разобраться в обстоятельствах невозвращения коллекции скифского золота в музеи Крыма. Россия готовит апелляцию в Высший суд Нидерландов. Кроме того, юристы рассматривают возможность контратаки – обвинить "судей" в хищении имущества России группой лиц по предварительному сговору. Что ж, дошло бы дело до настоящих скифов, голландским судьям было бы не позавидовать – снятие скальпов им было бы обеспечено.

Скифы были ребята суровые. Они, конечно, тоже менялись на протяжении веков. Но одно у них было неизменным: крайне нетерпимое отношение к похитителям чужого имущества. Совершить набег, отнять-пограбить – на это они были великие мастера. Но по тогдашним нравам и морали в этом не было ничего предосудительного. Наоборот – нормальная мужская забава. На то и заведены воины, чтобы в битвах ярость свою боевую тешить, славы и богатства добываючи.

Поэтому порядок скифский, по словам "отца истории" Геродота, был таким:

…всё опустошали своим буйством и излишествами. Они взимали с каждого народа наложенную ими дань, но кроме дани совершали набеги и грабили, что было у каждого народа.

А как иначе? В незамысловатой психологии степного воинства I тысячелетия до н.э. это было всего лишь естественно – изъять собственность у того, кто не умеет с нею правильно обращаться. Критерий правильности прост. Раз не умеет хозяин защитить свою собственность – значит, она ему не дорога. Следовательно, используется нерачительно. А ведь собственности не так уж и много, чтобы позволять ей гнить в неправильных руках. И только справедливо, коли она перейдёт в руки правильные. В руки победителя.

А скальпы убитых врагов у седла – это так, для отчётности. Иначе какой порядок? Смерть – не самая большая неприятность. Зато всем хорошо: одни с добычей и славой домой вернулись, другие увлечённо месть готовят, третьи – погибшие – уже с богами чаши заздравные поднимают, честь великую принимают. А прислуживают убитые ими враги. С отрезанными большими пальцами. Чтобы по ту сторону Кромки сражаться со своими победителями не могли.

А вот воровства, подленького, гаденького, скифы не терпели.

Что украли голландские судьи

Отважные ребята с подобной жизненной философией выплеснулись на тогдашний "цивилизованный мир" из-за пределов Ойкумены на рубеже VIII – VII веков до н. э., когда началась новая, влажная и прохладная климатическая эпоха – субатлантическая.

Выплеснулась волна и – что для нас крайне важно! – была зафиксирована в исторических источниках грамотными иноплемёнными современниками. Благодаря им мы не только можем рассуждать об археологических культурах, характерных для скифского времени, и пытаться реконструировать их быт и нравы, но и узнать, что делали, как жили и о чём думали эти люди. А благодаря скифскому неповторимому искусству – ещё их и увидеть.

Вот образы этих наших предков голландцы и попытались теперь у нас отнять.

Предковость скифов относительно русского этноса доказывается не только генетически – основой популяции и у тех и у других является гаплогруппа R1a1. Поскольку гаплогруппа – это, простыми словами, люди, имеющие общего предка, то у русских со скифами один общий предок. И жил он, скорее всего, во времена так называемой ямной культуры, бытовавшей в русских степях от южного Урала до Днестра в 3600–2300 гг. до н. э. Примечательна эта культурно-историческая общность тем, что именно её воины разошлись при новой смене климата на запад и на восток. Где и положили начало как современной европейской цивилизации, так и индо-иранской арийской.

Вот только европейцы, к сожалению, так и остались варварами, любящими тайно, а также явно присваивать чужое имущество.

Но русские со скифами связаны ещё и культурно. Так, сюжеты немалого числа русских сказок унаследованы от скифских преданий. Тот же образ Бабы-Яги, что живёт в избушке на курьих ножках, явно родился в ходе археологических доказанных контактов между скифами и представителями пра-финно-угорской дьяковской культуры. С совершенно чуждой гаплогруппой N1c.

А у этих добрых людей был обычай заводить "домики мёртвых" – этакие склепы в виде прямоугольных бревенчатых сооружений, стоящих на двух вертикально вкопанных в землю брёвнах-сваях. А внутри – кремированные останки в сосудах-урнах.

Так что всё совпадает. Поди, и старухи вредные невдалеке жили, за погребением таким ухаживая…

Немало сюжетов из таких мифов и представлено в изделиях скифских мастеров, которые потом щедро клались в курганы скифских вождей. Их голландцы тоже пытаются украсть.

В настоящее время скифское золото хранится в музее Алларда Пирсона. (Амстердам). Скриншот страницы музея Алларда Пирсона / facebook.com/allardpiersonamsterdam

Кто прав?

С этим вопросом, собственно, всё просто.

Поскольку часть скифов жили и кочевали в Крыму и даже создали здесь своё государство, то всё, найденное археологами на полуострове, принадлежит государству, которое им владеет. После ликвидации разбойничье-рабовладельческого гнезда, каким здесь было устроенное пришлыми монголами крымско-татарское ханство, Крым безраздельно принадлежит России. Политическое недоразумение под названием "Украина" не предлагать. Да даже если и предложено будет – скифская коллекция откопана давно, задолго до появления любой украинской государственности.

На тех же основаниях, кстати, сегодня возвращения своих историко-археологических памятников требуют от англичан, немцев, французов, американцев Египет, Греция, Ирак, Индия и ряд других стран, обокраденных белыми "цивилизаторами".

Более того. Если в целом археологические коллекции принадлежат государству, то находятся они в распоряжении конкретных музеев. Которые и отвечают за их сохранность. Обычно это или те музеи, в археологических экспедициях которых были обнаружены те или иные артефакты, или какие-то местные музеи, коим археологи передали свои находки после изучения.

Олень - традиционный и наиболее часто встречающийся элемент скифского орнамента. Фото: Andreas Wolochow/shutterstock.com

Данная коллекция состоит из 2 тысяч золотых предметов, поднятых из скифских курганов в Крыму. Ранее она хранилась в четырёх крымских музеях, покуда не была отправлена на выставку "Крым – золото и секреты Чёрного моря" в музей Алларда Пирсона в Голландии. Там бесценные артефакты и остались после воссоединения Крыма с Россией. Крымские музеи никуда не делись, стоят и процветают, но экспонаты им не вернули. Вопреки всем нормам закона и здравого смысла: занял – верни!

Что нам с того?

И что теперь делать? Бессмысленно взывать к нормам международного права и принципам межмузейного обмена, как это делается на протяжении всех последних семи лет. Глава Республики Крым Сергей Аксёнов не зря сравнил решение суда в Амстердаме с "наглым рейдерским захватом". Ну, так и поступать надо в соответствии с русскими законами для таких случаев: если не поможет апелляция, то необходимо начать против голландских участников рейдерского захвата уголовное дело. И в первую очередь против судей, которые дискредитировали своё звание. Объявить их в международный розыск, а тем временем принять обеспечительные меры. То есть арестовать собственность нидерландского государства в России, заморозить все счета, полностью прекратить все культурные и, что гораздо больнее для держателей акций в вольных налоговых режимах, экономические связи с Амстердамом.

Скальпов организаторов этого позорного прежде всего для Голландии дела требовать, конечно, не будем. Хоть и предки нам скифы, всё же тысячелетиями цивилизации пренебрегать зазорно – не голландцы, чай. Но вот выдачи их как простых уголовников – это требование вполне в рамках права. И правды.