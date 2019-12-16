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Обогнать санкции? Nord Stream 2 запросила разрешения на прокладку труб у берегов Германии зимой и весной
16 декабря 2019, 17:39 • 79 • В мире
Представители компании Nord Stream 2 обратились в Федеральное агентство мореплавания и гидрографии Германии с просьбой выдать разрешение на прокладку у берегов ФРГ в зимнее и весеннее время трубопровода "Северный поток - 2". Источники предположили, что запрос на работы в зимнее время может быть связан с желанием компании "обогнать санкции США", направленные против строительства газопровода.
По данным немецкого информагентства DPA, запрос может быть рассмотрен в понедельник, 16 декабря. Однако, считают источники СМИ, не стоит надеяться на то, что ответ будет получен в тот же день, пишет РИА "Новости".
По данным газеты Bild, Nord Stream 2 обосновала свой запрос на проведение работ в зимнее время тем, что датские власти затянули решение вопроса о разрешении на строительство. Как известно, Копенгаген несколько месяцев не давал вообще никакого ответа.
Кроме того, компания рассчитывает успеть завершить все работы по строительству газопровода раньше, чем могут вступить в силу санкции США, направленные на "сдерживание и даже остановку" "Северного потока - 2".
Также немецкое издание указывает на ещё одну возможную причину такого запроса к властям Германии: это может быть связано с требованием не оказывать негативного влияния на популяцию водоплавающих птиц, которые обычно зимуют как раз в том районе, где должны проводиться работы.
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