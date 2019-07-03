«Обнулить преимущество не получится»: почему на Западе вновь заговорили о необходимости «сдержать» Россию в Арктике

России не следует полагать, что она может и далее беспрепятственно осваивать Арктику, а Западу и НАТО пора добиться паритета в данном регионе. Об этом говорится в докладе британского аналитического центра в области международных отношений Chatham House. Документ посвящён усилению российского влияния в полярных широтах. По мнению авторов доклада, альянсу не следует допускать, чтобы «Москва и впредь считала свою роль в сфере военной деятельности на просторах региона решающей». Однако эксперты отмечают, что западные страны не располагают достаточными ресурсами и потенциалом для того, чтобы ликвидировать отставание от России в освоении арктического Заполярья.

Британский аналитический центр Chatham House выпустил доклад под названием «Российское военное присутствие в Арктике». Документ, ориентированный на США и страны НАТО, посвящён действиям России в Арктическом регионе и тому, как им противостоять.

«Намерения России в отношении Арктики касаются не только этого региона и связаны с её глобальным стремлением вернуть себе статус великой державы. Военную стратегию страны в Арктике определяет меняющаяся геополитическая обстановка, обусловленная её натянутыми отношениями с Западом. Из этого становится понятно, почему растущая напряжённость в данных отношениях и риск (взаимного. — RT) просчёта в будущем могут подтолкнуть Россию к более решительным действиям в Арктике», — говорится в докладе.

Его авторы уверены, что наращивание российского присутствия угрожает странам и союзникам НАТО, а Вооружённые силы РФ позволяют себе «недопустимые действия» в регионе.

«К числу недопустимых шагов со стороны России относится подавление её военными GPS-сигнала на севере Финляндии и Норвегии во время учений НАТО Trident Juncture 2018 и анонсирование проведения ракетных испытаний в Норвежском море одновременно с учениями Trident Juncture 2018, — отмечается в документе.

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Напомним, что вскоре после завершения манёвров Минобороны Норвегии заявило, что работа систем GPS во время учений НАТО в стране была нарушена по вине Москвы.

По данным ведомства, сбои происходили с 16 октября по 7 ноября из-за предполагаемых действий российских военных в Арктике, в частности в заполярном районе Кольского полуострова.

Практически в то же время со схожим заявлением выступил и премьер-министр Финляндии Юха Сипиля. Он заявил, что на севере страны в ходе учений НАТО произошли сбои в работе GPS, а также допустил возможность «вмешательства России».

Тогда ряд военных экспертов и российских официальных лиц отмечали, что таким образом члены НАТО хотят переложить часть ответственности за плохое взаимодействие между армиями альянса во время манёвров Trident Juncture.

Впрочем, в докладе Chatham House, кроме предполагаемого воздействия на работу систем GPS и ракетные испытания, в качестве примеров недопустимых действий со стороны РФ также приводились «опасные манёвры вблизи воздушного пространства Норвегии, симулирующие воздушный удар».

Появление на Западе очередного документа, посвящённого российской арктической «экспансии», эксперты объясняют тем, что Москва успешно осваивает эти широты — и это прекрасно понимают в НАТО и США, а также приарктических государствах.

«Россия занималась Арктикой всегда, даже во время ВОВ СССР вёл боевые действия в этих широтах, освобождая свою территорию после оккупации гитлеровскими войсками и их союзниками, и именно такое отношение к этой территории привело к значительным успехам. Надо учитывать, что в международном праве Россия одна из первых подала заявки на арктические шельфы, часть которых впоследствии удовлетворили», — напомнил в беседе с RT военный эксперт, заведующий кафедрой политологии и социологии Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова Андрей Кошкин.

Технологическое освоение

Между тем основное внимание в британском докладе уделено проекции силы России в Арктике. Авторы документа отмечают, что для повышения контроля над регионом Москва наращивает там мощности ПВО, флота и других видов войск.

«Развёртывая военную инфраструктуру в Арктике, Россия ставит своей целью повышение эффективности противовоздушной обороны и укрепление потенциала в области воспрещения доступа по морю в береговых и прибрежных зонах данного региона. Северный флот РФ принял на вооружение многоцелевые средства морского сдерживания, размещённые по всей Арктической зоне Российской Федерации и за её пределами. Объекты по добыче сжиженного природного газа, такие как «Ямал» и «Гыдан», для России имеют стратегическое значение, и в оборонной концепции «Бастион» их защите уделяется всё бо́льшее значение», — утверждают эксперты Chatham House.

Атомный ледокол «50 лет Победы» в Северном Ледовитом океане

© Вера Костамо/РИА Новости

Концепция «Северного стратегического бастиона», о которой говорят авторы доклада, была принята в России ещё в 1998 году. Она подразумевает сочетание ядерного сдерживания со стратегической мобильностью ин­тегрированных разносторонних сил и средств.

Согласно этой доктрине, надёжная система ядерного сдерживания заключается не только в наличии подводных ракетоносцев, но и в их надёжной защите, а также в наличии средств, обеспечивающих боевую устойчивость.

Кроме того, авторы доклада отмечают, что в связи со сложными природно-климатическими условиями региона Россия финансирует разработку инновационных средств для патрулирования и обеспечения безопасности на границах.

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«Это, в частности, подводные беспилотники, системы космического базирования и малогабаритные спутники, обеспечивающие более надёжную связь, а также новые виды обычных вооружений, позволяющие сократить численность дислоцируемых наземных сил», — уточняется в документе.

Авторы доклада предупреждают: активизация военной деятельности со стороны России может спровоцировать геополитическую напряжённость между странами Запада и РФ, которая уже наблюдается в других регионах. Исходя из этого, британские аналитики делают вывод: Москве нужно дать понять, что у неё нет эксклюзивных прав на Арктику.

«В настоящее время Россия определяет будущее военной деятельности в Арктике. Однако Западу и НАТО пора добиться паритета потенциала в этом регионе: не следует допускать, чтобы Москва и впредь считала свою роль в сфере военной деятельности на просторах региона решающей. Кроме того, России не следует полагать, что она может беспрепятственно действовать на потенциально спорной территории», — подчёркивается в документе.

По мнению политологов, этот тезис доказывает, что США и НАТО планируют распространить своё влияние на Северный морской путь, который становится всё более привлекательным в коммерческом и геополитическом отношении.

«Глобальное потепление открыло доступ к углеводородным ресурсам арктического шельфа и создало возможность для эксплуатации Севморпути и северо-западного прохода в Арктике. РФ в этом регионе имеет ряд серьёзных географических и технологических преимуществ, в то время как США располагают всего двумя ледоколами, которые по своим возможностям не могут сравниться с новейшими российскими атомными ледоколами», — отметил в беседе с RT главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк.

Как пояснил Андрей Кошкин, Запад сегодня «не располагает достаточными силами и средствами для освоения полярных регионов, поэтому он стремится опротестовать любые права РФ на эти земли».

«Если у США хотя бы есть пара ледоколов, то другим государствам, которые не могут позволить себе такую роскошь, остаётся лишь бряцать оружием, желая присоединиться к провокациям против России в северных широтах», — говорит эксперт.

Однако он допускает, что страны Запада готовы переступить красную линию, чтобы начать борьбу за полярные регионы.

Беспочвенные притязания

В свою очередь, в интервью RT военный историк Борис Юлин уточнил, что антироссийская политика Запада, включая США, имеет надрегиональный масштаб. По его словам, Вашингтон стремится добиться хотя бы незначительного успеха на отдельно взятой территории, чтобы потом использовать санкционное и политическое давление по всей периферии.

«США и НАТО начали проявлять беспокойство, потому что идёт военное усиление РФ в Арктике. Во все времена раздел всего ценного осуществлялся теми странами, которые занимали господствующее положение в экономической и военной сфере. СССР имел сектор в Арктике, который доходил до Северного полюса, — это была российская экономическая зона, которую признавали абсолютно все страны.

Но СССР больше нет, поэтому идёт пересмотр системы формирования границ в Арктике. И у таких стран альянса, как Канада, США, Норвегия, Дания, есть в этом регионе свои интересы, поэтому они попытаются добиться перераспределения арктических ресурсов», — считает Юлин.

В ходе высадки подразделения мотострелков на четырёх многоцелевых бронированных транспортёрах МТ-ЛБВ, оснащённых крупнокалиберными пулемётами «Корд», отработали ряд действий на незнакомой местности в Арктике

© Кадр: видео Минобороны РФ

Как подчёркивает Андрей Кошкин, приарктические страны, которые НАТО стремится включить в «антироссийский фронт», особенно беспокоит то, что Москва не только проводит масштабное исследование арктических широт, но и обеспечила безопасность своих сил в регионе.

«Здесь созданы современные подразделения. Кроме того, у России есть атомный ледокольный флот, который является самым эффективным в мире. Сложившая ситуация свидетельствует о том, что Москва намного опередила своих конкурентов и серьёзно продвинулась в освоении Арктики», — утверждает Кошкин.

Аналогичной точки зрения придерживается и Владимир Батюк. По его словам, соотношение сил в Арктике в ближайшие годы сохранится.

«У России имеется неоспоримое преимущество в Арктике, обнулить которое не получится, даже применив колоссальное политическое давление», — заключил эксперт.