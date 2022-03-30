«Обнулили международное право»: почему США поприветствовали высылку российских дипломатов из европейских стран

США приветствуют действия европейских стран по высылке российских дипломатов, заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. По его словам, Вашингтон солидарен со своими партнёрами в защите их национальной безопасности и привержен сотрудничеству по оказанию давления на Россию. О выдворении россиян ранее объявили более десяти стран Европы, среди которых Чехия, Польша, Нидерланды, прибалтийские государства и другие. В России высказывания Прайса назвали противоречащими заверениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем. К тому же, как отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Вашингтон явно не заинтересован в самостоятельности Европы и хочет превратить её в «довесок к НАТО».

США поприветствовали высылку российских дипломатов из ряда европейских стран. Об этом говорится в заявлении официального представителя Госдепартамента Неда Прайса, размещённом на сайте ведомства.

«Соединённые Штаты приветствуют недавнюю высылку сотрудников российской разведки нашими партнёрами в Европе и во всём мире», — следует из пресс-релиза.

По словам Прайса, Вашингтон поддерживает своих партнёров «в защите их национальной безопасности» от якобы угроз российских спецслужб и от «угроз демократии».

«США привержены сотрудничеству с нашими союзниками и партнёрами с целью продолжения оказания давления на Российскую Федерацию и защиты наших общих национальных интересов от действий России», — подчёркивается в заявлении представителя Госдепа.

Официальный представитель Госдепартамента США Нед Прайс

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Антироссийская акция

Напомним, более десяти европейских стран объявили о решении выслать со своей территории сотрудников российских дипмиссий. Среди них — Чехия, Польша, Латвия, Литва, Эстония, Нидерланды, Бельгия, Ирландия, Северная Македония.

28 февраля США объявили персонами нон грата 12 сотрудников постпредства России при ООН. Как заявил тогда заместитель постпреда США при всемирной организации Ричард Миллс, дипломатов попросили покинуть Соединённые Штаты, «чтобы они не наносили вред национальной безопасности принимающей страны».

Следом, 2 марта, о высылке двух россиян объявил МИД Болгарии (позднее из страны были депортированы ещё десять дипломатов), а за ним с разницей в несколько дней об аналогичных шагах сообщили Черногория (в отношении одного сотрудника посольства РФ), прибалтийские страны (в общей сложности в отношении десяти россиян) и Польша. При этом Варшава превзошла своих европейских соседей по количеству российских дипработников, которым было предписано покинуть страну (45 человек). Помимо этого, власти заморозили счета российского посольства.

Как пояснил в тот же день пресс-секретарь МИД Польши Лукаш Ясина, нынешнее состояние российско-польских отношений «не оправдывает необходимость содержания такого многочисленного дипломатического персонала в нашей стране, в российских дипломатических представительствах». По его словам, польские власти рассматривают Россию как «вражеское» государство. Однако, уточнил он, республика не принимала решения о разрыве дипломатических отношений с РФ.

Своеобразную акцию с высылкой в конце марта также поддержали в Северной Македонии (высылка пяти российских дипломатов), в Бельгии (выдворили 21 сотрудника российского посольства), Нидерланды (17 россиян), Ирландия (четверо дипломатов) и Чехия (один сотрудник посольства РФ).

При этом в МИД Ирландии выразили надежду, что дипломатические каналы между республикой и Россией останутся открытыми.

«Это отвечает интересам наших граждан, а также обеспечит возможность и в будущем иметь дипломатический канал коммуникации между Ирландией и Российской Федерацией», — говорится в заявлении министра иностранных дел республики Саймона Ковени, размещённом на сайте ведомства.

При этом формулировка причины депортации российских дипломатов у большинства европейских стран одна и та же: сотрудников российских дипмиссий называют представителями разведки и приписывают им нарушение Венской конвенции о дипломатических сношениях.

Посольство РФ в Нидерландах

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Курс на эскалацию

В российском Министерстве иностранных дел пообещали предпринять встречные шаги в ответ на действия европейских стран.

«На все безосновательные высылки российских дипломатов будет дан соответствующий ответ», — подчеркнула официальный представитель МИД Мария Захарова в своём Telegram 18 марта.

В частности, 29 марта российское внешнеполитическое ведомство объявило о высылке четырёх дипломатов посольства Литвы, трёх — посольства Латвии и трёх — посольства Эстонии. Зеркальные меры также приняты в отношении Словакии.

При этом одобрительную реакцию США на высылку российских дипломатов в России осудили. Так, посол РФ в Вашингтоне Анатолий Антонов в Telegram дипмиссии 30 марта отметил, что приветственные слова Неда Прайса противоречат заявлениям руководства США о приверженности дипломатии в урегулировании глобальных проблем.

«Усматриваем в избранной Вашингтоном и его союзниками линии на обескровливание диппредставительств России за рубежом ещё одно подтверждение бессилия «коллективного Запада» в отстаивании своей точки зрения в ходе равноправного и взаимоуважительного диалога», — подчеркнул дипломат.

Он также призвал Вашингтон и его партнёров отказаться от деструктивного курса на подрыв дипломатии, которая весьма необходима в условиях международной напряжённости.

В свою очередь, Мария Захарова выразила мнение, что США используют европейцев, так как хотят превратить ЕС в довесок к НАТО и «уже в новой конфигурации управлять всем западным миром с Капитолийского холма».

«Вашингтон не хочет развивать Европу, не хочет видеть её сильной, единой и самостоятельной… Сам характер антироссийских санкций, которые в первую очередь бьют по Европе, это доказывает», — пояснила она в Telegram.

Прессовка союзников

Опрошенные RT эксперты отмечают, что США, одобряя действия европейских стран по высылке российских дипломатов, оказывают на них давление, чтобы они продолжали антироссийский курс.

«США уже обнулили международное право, разрушив все его основные устои, систему контроля над вооружениями и теперь обнуляют дипломатию. Это говорит о том, что Вашингтоном твёрдо поддерживается курса на слом всей международной системы сотрудничества и взаимодействия. Пытаясь восстановить доминирование в мире, который уже давно стал многополюсным, США принуждают следовать в своём фарватере и европейцев», — пояснил в беседе с RT чрезвычайный посол, сенатор Константин Долгов.

В свою очередь, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта при МГУ Юрий Рогулёв выразил мнение, что поддержкой действий стран ЕС по высылке российских дипломатов США стремятся укрепить свою связь с европейцами, которая образовалась с появлением общего «врага».

«Ну и плюс, они видят высылку дипломатов как инструмент дипломатического давления. Это отвечает их комплексной санкционной политике», — сказал в беседе с RT аналитик.

Вместе с тем, как отметил Константин Долгов, и США, и Европа, проводя курс на эскалацию, загоняют себя в угол, лишая перспективы восстановления и выстраивание нормальных отношений с Россией.

«Очень тяжело будет потом выйти из того тупика. Но многие европейские страны прогибаются под давлением США, потому что их зависимость от Вашингтона сегодня высока как никогда», — сказал сенатор.

По мнению замдиректора Института стратегических исследований и прогнозов РУДН Павла Фельдмана, публичные недружественные жесты США и их союзников в отношении российских дипломатов — типичные атрибуты гибридной войны.

«Запад таким образом толкает Россию на жёсткие ответные меры, дабы потом обвинить её руководство в агрессивной внешней политике. Если же этих мер со стороны Москвы не последует, то её все равно обвинят, но уже в слабости. Типичная провокация», — пояснил эксперт в комментарии RT.

В связи с этим он отметил справедливость слов Марии Захаровой о том, что для США страны ЕС являются лишь инструментом для продвижения своих интересов.

Флаги стран НАТО

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«Курс США в отношении Европы всегда был направлен на ослабление её единства и установление своего господства над её внешней и экономической политикой. Для них ЕС всегда был в первую очередь конкурентом и никогда не был партнёром. Поэтому поддерживая сейчас действия США своими высылками дипломатов, европолитики просто забивают гвозди в гроб Евросоюза. И им придётся нести за это ответственность перед своими народами», — добавил Долгов.

Эту точку зрения разделяет и Павел Фельдман, отмечая, что экономическое могущество США зиждется на военно-политическом контроле над странами Западной и Восточной Европы.

«Американцы рассматривают ЕС как потенциального конкурента, чьи совокупные ресурсы сопоставимы с возможностями Китая. Следовательно, они приложат все усилия, чтобы этот конкурент никогда не обрёл субъектность. В партнёрстве с Россией Европа могла бы положить конец американоцентричному миру. Желая предотвратить реализацию этого сценария, США будут вбивать клинья в отношения между Москвой и европейскими столицами», — резюмировал аналитик.