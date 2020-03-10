Обнуление президентских сроков: Путин дважды сказал "нет" депутатам и дал слово народу

Владимир Путин в ходе выступления в Госдуме ответил на основные вопросы по поправкам в Конституцию. Депутаты ждали реакции президента по двум важным пунктам - о досрочных выборах Госдумы и об обнулении сроков президента России.

"Решил высказаться, не откладывая, но начать хотел бы с благодарностей", - подчеркнул Владимир Путин, говоря о работе депутатов, которые обсуждают поправки в Конституцию России, способные укрепить наш суверенитет, наши традиции и ценности, расширить социальные гарантии гражданам, раскрыть социальный характер нашего государства, в том числе, в самой далёкой перспективе.

Путин согласился с депутатами, что перемены в мире носят кардинальный характер - и в безопасности, и в экономике, "здесь ещё и коронавирус к нам прилетел". Напомнил Путин о скачках на рынке в результате нефтяных волнений. Президент уверен, "мы этот период пройдём". С другой стороны, есть и те, кто пытается сдержать Россию, напомнил российский лидер, дав понять, что такая политика уже применяется.

"Ждут, что мы где-то ошибку совершим, поскользнёмся. Погрязнем во внутренних распрях".

Владимир Путин считает, что у нас очень много уязвимого в самых разных сферах. Поэтому и понятно, что всё острее обсуждается и вопрос, как будет формироваться высший институт власти в России - президентский. Ведь президент - гарант безопасности нашего государства.

Россия свой план по революциям выполнила, - подчеркнул Путин, настаивая, что никаких дестабилизаций в стране не допустят.

Владимир Путин выразил уверенность, что наступит время, когда "власть президента не будет персонифицирована", "не будет связана с одним именем". Но сейчас происходит иначе, и российский лидер чувствует и свою ответственность. Что касается личной позиции Путина, он сказал однозначно:

"Моя точка зрения здесь известна: если граждане России проголосуют за поправки в Основной закон, то такие изменения должны вступить в силу сразу после опубликования принятых поправок. А значит, и Госдума должна получить новые расширенные полномочия немедленно. И депутаты Госдумы имеют право принять эти полномочия. Конечно, это решение Госдумы, но если спора нет, то не вижу необходимости в досрочных выборах".

Владимир Путин считает, что изменения оправданы. Что касается высшего уровня государственной власти - президентского института, здесь у российского лидера также есть сложившаяся позиция.

"Считаю, что сильная президентская вертикаль для нашей страны абсолютно необходима. И сегодняшняя ситуация - в экономике и в сфере безопасности, лишний раз нам об этом напоминает. Это необходимо для стабильности. Конечно, есть альтернативы - парламентская система, но для нас она не может быть использована. Годами в некоторых странах не могут сформировать правительство. Для России это невозможно. А наделение других органов власти высшими полномочиями - и Госсовет, и Совбез, - на мой взгляд, неправильно и опасно. Это не имеет отношения к демократии и приведёт к расколу общества. Для России это неизбежно приведёт к двоевластию. И самым негативным образом отразится на судьбах граждан.

Были предложения о продлении срока действующего президента: сделать это на основании голосования граждан за поправку. Но в таком случае полномочия продлеваются без альтернативы. Не нужно этого делать. У граждан России альтернатива всегда должна быть. Выборы должны быть открытыми и конкурентными".

Против ликвидации поправки о количестве президентских сроков в Конституции Путин также высказался прямо. Он одобрил поправку, согласно которой обнуляются его президентские сроки, и он сможет снова участвовать в выборах. Однако подчеркнул: проект закона должен быть одобрен Конституционным судом, а поправки в целом должны быть подтверждены народом России.

"В случае принятия Федеральным Собранием закона, его обязательно нужно будет отправить в Конституционный суд Российской Федерации. Завершая выступление, вновь хочу выразить признательность депутатам, гражданам России - за поддержку. Без такой поддержки было бы невозможно что-либо сделать, особенно в самые тяжёлые годы развития нашей страны. Знаю, что не всё из того, что планировали, нам удалось. С пониманием отношусь и к критике, но хочу заверить вас в том, что в своей работе всегда руководствовался исключительно интересами России, волей народа. Именно поэтому и предложил вынести поправки на всероссийское голосование. И в связи с этим, хочу сказать: как вы, дорогие друзья решите, как вы проголосуете 22 апреля, так и будет. Нам с вами, несмотря ни на что, многое удалось сделать для укрепления страны. Уверен, мы вместе сделаем ещё очень много хорошего, во всяком случае, до 2024 года. А там видно будет".