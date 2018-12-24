Обновлённый символ веры: Отречение императора Акихито бьёт по религиозному сознанию японцев

Император Японии Акихито дал свою последнюю пресс-конференцию перед отречением в мае 2019 года. Он вспоминал о жертвах Второй мировой войны, рассуждал на тему роли императора в жизни страны

Автор:

Дементьев Иван

Отец нации

Для японцев это событие стало по-настоящему знаковым, и к словам Акихито в стране отнеслись очень серьезно: в отличие от европейцев, фигура императора для них является символом самоидентификации. Именно по этой причине поздравить императора с днём рождения к резиденции пришли 75 тысяч жителей страны.

«Согласно японским представлениям и традициям, император – это наследник богов, солнечных богов, в частности, богини Солнца Аматэрасу. И, соответственно, японский род, по этим повериям, ведёт свое происхождение именно от богини Солнца. То есть японцы считают себя наследниками, потомками богов», – объяснил старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Виктор Кузьминков.

Здесь никто не может стать императором, императором можно только родиться. И это традиция. Она существует уже больше тысячи лет. Непрерывность японской династии всегда подчёркивается,

- уточнил эксперт.

Император Акихито. Фото: www.globallookpress.com

Сам по себе император для японцев - не что иное, как отец нации. Это может показаться странным, но в стране действительно верят в то, что первый праправнук богини Аматэрасу спустился на Землю и основал японскую династию в 160 году до Р. Х. 11 февраля в переводе на современный календарь. С 1775 года этот день празднуется как дата основания государства.