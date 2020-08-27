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Обновлённый «Крокодил»: какими возможностями обладает российский экспортный вертолёт Ми-35П
27 августа 2020, 07:10 • 33 • В России
В России завершены лётные испытания модернизированного транспортно-боевого вертолёта Ми-35П. Об этом на полях форума «Армия-2020» заявил RT представитель завода «Роствертол» Виктор Литвинов. Данная машина является экспортной версией Ми-24П «Крокодил», стоящего на вооружении ВС РФ. Особенность Ми-35П заключается в широкой интеграции цифровых технологий в бортовую электронику. Благодаря обновлённой авионике вертолёт способен обнаруживать цели на дальности до 10 км в любое время суток. Эксперты также отнесли к преимуществам Ми-35П универсальность, хорошую защищённость, огневую мощь и невысокую цену на мировом рынке.
Транспортно-боевой вертолёт Ми-35П © Антон Гарник / Вертолёты России
Представитель завода «Роствертол» холдинга «Вертолёты России» Виктор Литвинов на полях форума «Армия-2020» сообщил RT о завершении лётных испытаний нового транспортно-боевого вертолёта Ми-35П. В ближайшее время данная машина пойдёт в серийное производство и будет поставляться за рубеж.
«Вертолёт разработан на основе Ми-24П специально для экспорта. В этом образце сохранены высокие лётные характеристики базовой машины, которая стоит на вооружении нашей армии. Также на Ми-35П установлено новое бортовое радиоэлектронное оборудование», — рассказал Литвинов.
По словам представителя «Роствертола», авионика Ми-35П построена на широком использовании цифровых технологий. В частности, данные новации воплощены в автопилоте, прицельно-вычислительном комплексе и средствах связи.
Вертолёт может с одинаковой эффективностью маневрировать в ночных и дневных условиях благодаря обзорно-прицельной станции последнего поколения, оснащённой тепловизионным и телевизионным каналами. Также данное изделие имеет лазерный дальномер. Установленная на Ми-35П аппаратура позволяет обнаруживать цели на дальности до 10 км в любое время суток.
«Плюс к этому наше бортовое радиоэлектронное оборудование позволяет выполнять полностью автоматический полёт по маршруту с выходом на боевую точку (огневой рубеж. — RT) с точностью 150 метров», — добавил Литвинов.
Живучесть и ударная мощь
Согласно представленной на форуме «Армия-2020» информации, максимальная взлётная масса Ми-35П — 11,5 т, дальность полёта с основными топливными баками — 450 км, перегоночная дальность — 1000 км, динамический потолок — 4,5 км, экипаж — два человека, десант — восемь.
Крейсерскую скорость машины производитель оценивает в 260 км/ч, однако при необходимости она может увеличиваться до 335 км/ч. Совокупная мощность установленных на Ми-35П двигателей ТВ3-117ВМА достигает 4400 л. с. Ранее эти силовые агрегаты выпускались в Запорожье, но сейчас их производит АО «ОДК-Климов» (Санкт-Петербург).
В состав ударного вооружения Ми-35П входят подвижная пушечная установка с орудием ГШ-23, универсальные контейнеры калибра 23-мм, неуправляемые и управляемые авиационные боеприпасы и пулемёты. Боевая нагрузка машины составляет 1,9 тонны.
По словам Литвинова, базовое оснащение Ми-35П включает стрелково-пушечное вооружение, но по желанию иностранного заказчика в арсенал вертолёта можно включить противотанковые боеприпасы, ракеты «воздух — воздух», авиационные бомбы. Все виды данного оружия изготавливаются в России.
«Мы подумали и о защите вертолёта. На Ми-35П встроенная броня, бронестёкла, установлено устройство выброса тепловых ловушек УВ-26М. Я могу с уверенностью сказать, что лобовое стекло машин семейства Ми-24 такого качества, что ни разу не пробивалось при попадании боеприпасов противника», — отметил Литвинов.
Как сообщил представитель «Роствертола», в Ми-35П конструкторам удалось решить проблему утечки горючего при жёстких и аварийных посадках. Основные баки с керосином находятся в оболочке, состоящей из резины и слоя специальных материалов, которые «не дают топливу утекать».
Кроме того, как заявил Литвинов, по просьбе заказчика Ми-35П можно превратить в ещё более защищённую от самых коварных средств поражения машину.
В частности, на экспортную модель можно установить бортовой комплекс обороны (БКО) «Президент-С» с лазерной станцией подавления (экспортное название стоящей на вооружении российской авиации системы «Витебск»). Данное изделие эффективно защищает носителя от попадания зенитных ракет и боеприпасов с инфракрасными головками самонаведения.
Универсальная боевая машина
Как отметили опрошенные RT эксперты, разработка Ми-35П свидетельствует о том, что семейство Ми-24 по-прежнему обладает значительным модернизационным ресурсом и высоким экспортным потенциалом, несмотря на почтенный возраст.
Напомним, что Ми-24 эксплуатируется в войсках с начала 1970-х годов. За хищный силуэт и специфическую маскировочную окраску лётчики назвали вертолёт «Крокодилом». Также в среде военных машину неофициально именуют летающей БМП, что подразумевает сочетание высокой защищённости и большой огневой мощи.
Как считает Литвинов, Ми-24 заслужил звание «самого воюющего вертолёта в мире». Различные модификации отечественного «Крокодила» успешно выполняли задачи в Афганистане, на Кавказе и в Сирии. На вооружении других государств Ми-24 использовались в основном в конфликтах на Ближнем Востоке и в Африке.
В материалах Минобороны РФ указывается, что Ми-24 «является смесью штурмовика и боевой машины пехоты». Главное предназначение вертолёта на театре военных действий (ТВД) — повышение огневой мощи и мобильности подразделений сухопутных войск.
В последние годы российская армейская авиация пополняется Ми-24П, авионика которого позволяет выполнять задачи в любое время суток и в самых сложных метеорологических условиях.
Вертолёты способны проводить разведку, прикрывать другие винтокрылые машины, высаживать десант, в том числе парашютным способом, уничтожать широкий спектр целей — бронетехнику, живую силу и объекты военной инфраструктуры противника.
В комментарии RT заслуженный военный лётчик России генерал-майор Владимир Попов отметил, что Ми-24 по-прежнему остаётся современной универсальной боевой машиной. По его словам, он стоит на вооружении более 30 стран Восточной Европы, пространства СНГ, Ближнего Востока, Африки, Латинской Америки и Юго-Восточной Азии.
«Самое важное, что в этой машине не устарела сама конструкция, которая является продуктом гениального ума Михаила Леонтьевича Миля. Поэтому идёт процесс замены радиоэлектронного оборудования, совершенствуются средства поражения, комплексы обороны, устанавливаются новые лопасти и более мощные двигатели», — пояснил Попов.
По мнению эксперта, по своим лётным и боевым качествам последние модификации «Крокодила» уступают более современным российским ударным вертолётам Ми-28Н «Ночной охотник» и Ка-52 «Аллигатор». Однако стоимость производства Ми-24 значительно ниже.
С точки зрения Попова, такой вертолёт подходит для выполнения задач на ТВД, где выдающиеся возможности «Ночного охотника» и «Аллигатора» будут избыточны. В качестве примера эксперт привёл операции против незаконных вооружённых формирований.
В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко заявил, что проведённая российскими специалистами модернизация «Крокодила» облегчила процесс управления полётом и вооружением вертолёта. Крайне удачным решением инженеров эксперт назвал установку поворотной 23-мм пушки.
Как подчеркнул эксперт, семейство Ми-24 продолжает пользоваться большим спросом в России и за рубежом. Основная причина популярности — успешное применение во многих вооружённых конфликтах.
«Думаю, что на экспорт Ми-35П пойдёт в страны, которые уже эксплуатируют Ми-24. У них осталась авиационная база, подготовлен технический и лётный состав. Вертолёт фактически тот же, но с улучшенными возможностями, поэтому он и пользуется популярностью. К тому же Ми-35П — относительно недорогая в реалиях современного рынка машина», — резюмировал Дрозденко.
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