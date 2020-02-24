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Обновлённая Конституция России заставит закрыть курильский вопрос: есть сомнения

24 февраля 2020, 15:24  •  105 • Аналитика

Если в Конституцию РФ внесут положение о запрете отчуждения земель, то надежды Японии на возвращение Южных Курильских островов окончательно станут призрачными. Обновлённая Конституция (если поправки будут приняты и поддержаны) заставит закрыть курильский вопрос. Так ли это?


Для Токио тот самый курильский вопрос с момента окончания Второй мировой войны является одним из наиболее болезненных. Япония до сих пор считает острова своими, а действующий премьер-министр Синдзо Абэ в свое время поклялся духу своего отца вернуть Южные Курилы. Именно территориальный спор из-за Курил является главной причиной того, что между Россией и Японией до сих пор не подписан мирный договор.



Большинство японских изданий демонстрируют бескомпромиссный настрой в данном вопросе.

Наша линия должна быть такой: мирный договор может быть подписан между двумя странами только после решения вопроса о возврате всех четырех «северных островов» Японии,

- пишет, к примеру, издание Hokkaido Shimbun.

Кстати, и без мирного договора страны успешно торгуют друг с другом, взаимодействуют на высшем уровне. Отношения России и Японии складываются в целом неплохо, но Курильский вопрос все равно остается камнем преткновения между государствами. В Москве прекрасно понимают, что Япония – ближайший союзник США в Азиатско-Тихоокеанском регионе и установление контроля над Южными Курилами однозначно приведет к повышению рисков для национальной безопасности нашей страны. Ведь США получат возможность продвинуться поближе к нашему Дальнему Востоку.


С позицией японской стороны все понятно. Для нее возврат островов Хабомаи, Итуруп, Кунашир и Шикотан – вопрос национального престижа. Но и в России за почти три десятилетия постсоветской истории не раз и некоторые политики, и рядовые граждане заговаривали о возможной отдаче Южных Курил. Мол, от этого выиграют и российско-японские отношения, и даже сами жители островов, которые якобы окажутся в куда лучших условиях, повысят уровень жизни.

Но мнение большинства наших сограждан, конечно, однозначно: ни пяди земли отдавать японцам нельзя, даже если они «заплатят золотом». Ведь за Южные Курилы, в том числе, гибли наши солдаты и офицеры в сражениях с японской армией.

В случае, если поправка, о которой заговорил на встрече с президентом актер и режиссер Владимир Машков, будет принята в Конституцию, вопрос о принадлежности Южных Курил навсегда закроется. По крайней мере, для России. Чтобы передать острова Японии, придется менять Конституцию. И действующий глава государства на это не пойдет, прекрасно понимая, что его рейтинг в данном случае стремительно полетит вниз. Ведь внешняя политика – одно из немногих направлений, за действия российской власти в котором хотя бы не стыдно.

В самой Японии отреагировать на поправку в Конституцию РФ смогут лишь в информационном пространстве. Несколько возмущенных заявлений от японских высокопоставленных лиц, серия сюжетов и статей в средствах массовой информации, несколько митингов японских националистов у российского посольства в Токио – вот, собственно, и вся реакция японской стороны, которую можно будет ожидать в этом случае. Военным потенциалом, сопоставимым с российским, Страна восходящего солнца не обладает, да и ввязываться в авантюры ради нескольких островов не будет. Вряд ли пострадают и торговые связи между государствами.

Сейчас торговля с Россией приносит Японии куда большую выгоду, чем та, что может быть получена от вхождения Южных Курил в состав империи. Россия – огромный рынок для сбыта японской продукции, поставщик многих ресурсов, наконец – один из ближайших соседей, который, к тому же, может выполнять и роль посредника в сложных взаимоотношениях с теми же Китаем и КНДР. И портить существующие отношения, нарушать сложившиеся связи из-за Южных Курил японское руководство не будет.

Для Японии сейчас выгодно продолжать попытки убедить Владимира Путина отдать хотя бы часть территорий, на которые претендует Токио, в обмен на инвестиции в российскую экономику. Например, Сергей Лавров, выступая в августе 2019 года на форуме «Территория смыслов», допустил возможность обсуждения передачи островов Хабомаи и Шикотан - "в обмен на заключение мирного договора и официальное признание Японией суверенитета России над Курильскими островами". Выходит, у самих российских руководителей пока нет жёсткой и чёткой позиции по Южным Курилам, и именно этим обстоятельством и будут стараться воспользоваться японцы в ближайшее время. Потому пока вопросов больше, чем ответов, да и сомнения остаются ещё и в связи с упомянутой выше позицией властей.
Илья Полонский

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