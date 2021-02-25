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«Обновляют протокол сотрудничества»: что стоит за новыми договорённостями США и Канады вместе противостоять Китаю

25 февраля 2021, 00:15  •  86 • В мире
Вашингтон и Оттава будут координировать свои действия в отношении Китая. Об этом заявил президент США Джо Байден. Американский лидер сообщил о необходимости «повышения конкурентоспособности с Китаем». Между тем в дорожной карте обновлённых партнёрских отношений США и Канады содержится тезис о противодействии КНР. В документе речь идёт и о борьбе с «недобросовестными методами» Китая в экономике, вызовами нацбезопасности и нарушениями прав человека. По мнению экспертов, сейчас наблюдается сближение Вашингтона и Оттавы по китайскому вопросу, однако на условиях американской стороны.
 
Китайский национальный флаг на площади Тяньаньмэнь в Пекине Reuters © David Gray
 

США и Канада договорились вместе «повышать свою конкурентоспособность» с Китаем. Об этом заявил американский президент Джо Байден после встречи в удалённом формате с премьер-министром Канады Джастином Трюдо. По словам американского лидера, он обсудил с канадским коллегой китайский вопрос в контексте общих подходов к мировым вызовам.

«И наконец, сразу вслед за состоявшимся в прошлую пятницу заседанием «группы семи», нам с премьер-министром Трюдо представилась возможность рассмотреть вопросы наших двусторонних партнёрских отношений, чтобы акцентировать внимание на представляющих интерес проблемах, которые затрагивают наше полушарие и весь мир, и содействовать их решению. Под этим я в том числе подразумеваю координацию наших подходов для повышения конкурентоспособности с Китаем и противостояния угрозам для наших интересов и ценностей», — сообщил Байден.

Тезис о необходимости противостоять КНР содержится и в дорожной карте обновлённых партнёрских отношений США и Канады, опубликованной на сайте Белого дома и на официальном сайте Трюдо.

«Они (стороны. — RT) также обсудили пути более тесного согласования наших подходов по Китаю, в том числе противостояние тем вызовам, которые он создаёт нашим коллективным интересам и международному порядку, основанному на правилах. Сюда входит борьба с его принудительными и недобросовестными методами в экономике, вызовами национальной безопасности, нарушениями прав человека, которая будет вестись параллельно сотрудничеству с Китаем в тех сферах, которые представляют для нас интерес: например, изменение климата», — говорится в документе.

Ранее в своей речи на Мюнхенской конференции 19 февраля Байден призвал международное сообщество «вместе готовиться к долгосрочному стратегическому соперничеству с Китаем».

«Нам нужно дать отпор экономическим злоупотреблениям и принуждению, к которым прибегает правительство Китая и которые подрывают основы международной экономической системы. Все — абсолютно все — должны следовать одним и тем же правилам», — заявил Байден.

Во время телефонных переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином 10 февраля американский лидер заявил о своей озабоченности относительно «принудительных и недобросовестных методов Пекина в экономике», нарушений прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе, политики в Гонконге и, по его мнению, агрессивных действий Пекина в отношении Тайваня.

«Восстановление прямого вассалитета»

 

По словам политолога-американиста Малека Дудакова, на основании договорённостей Байдена и Трюдо можно сделать вывод, что Канада становится «одним из ближайших союзников США по противодействию Китаю».

«Канадское руководство, вероятно, уже приняло решение обменять экономические выгоды от сотрудничества с партнёрами из КНР на возможность находиться в фарватере антикитайской политики США. А учитывая, что канадский бизнес в значительной степени зависит от китайского капитала (в Канаду приходит много инвестиций из КНР), Оттаве придётся столкнуться с серьёзными лишениями и негативными последствиями в результате антикитайской политики, которую канадская сторона намерена проводить вместе с США», — отметил эксперт в разговоре с RT.

Как полагает Дудаков, сближение Вашингтона и Оттавы, в том числе по китайскому вопросу, произошло в первую очередь из-за того, что кресло президента США теперь занимает Джо Байден.

  • Президент США Джо Байден во время виртуальной встречи с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, 23 февраля 2021
  • Reuters
  • © Jonathan Ernst

«Джастин Трюдо очень рад видеть демократа в Белом доме. Очевидно, канадский премьер считает, что новый американский лидер будет более сговорчивым и менее категоричным, чем его предшественник Дональд Трамп», — сказал аналитик.

Политолог Александр Асафов, в свою очередь, заявил, что, учитывая весьма сложные отношения, которые были между канадским руководством и Трампом, теперь Оттава старается восстановить утраченные связи с США ценой некоторых уступок.

«При 45-м президенте США отношения Вашингтона и Оттавы переживали не лучшие времена. Теперь же, когда у власти Байден, Канаде необходимо восстановить отношения с американской стороной. Но понятно, что этому не бывать без новых неприятных условий для канадской стороны. Сейчас стороны фактически обновляют протокол сотрудничества, который в первую очередь выгоден США», — сообщил аналитик в беседе с RT.

Наследие Трампа

Как отмечали ранее американские СМИ со ссылкой на источники в высокопоставленных кругах Соединённых Штатов, Байден может отчасти продолжить в отношении Китая курс 45-го президента США Дональда Трампа.

«Мы рассмотрели действия администрации Трампа за последние четыре года и считаем обоснованным базовый тезис о напряжённом стратегическом соперничестве с Китаем и о том, что нам необходимо действовать решительным и систематическим образом, используя все инструменты нашего правительства и нашей власти», — приводит американская радиостанция NPR 10 февраля слова источника из числа официальных лиц.

Сообщается также, что Байден намерен какое-то время сохранять пошлины, которые ранее были введены Трампом в отношении товаров из Китая.

«Мы считаем, что нам нужно будет очень внимательно, консультируясь с нашими союзниками и партнёрами, консультируясь с конгрессом, проработать все имеющиеся в нашем распоряжении источники экономического влияния и выдвинуть более смелую, более эффективную торговую стратегию по отношению к Китаю, отталкиваясь от существующих пошлин», — заявил источник.

Напомним, Дональд Трамп, будучи у власти, нередко выступал с антикитайскими заявлениями и проводил политику, направленную по большей части на конфронтацию с КНР.

Так, Трамп и его команда в Белом доме развязали торговое противостояние с Китаем. Летом 2018 года американская сторона установила пошлины в 25% на импорт более 800 видов продукции из китайской республики объёмом $34 млрд в год.

В январе 2020 года стороны пришли к соглашению о так называемой первой фазе торговой сделки — Пекин взял на себя обязательство увеличить закупки американских товаров на $200 млрд. Вашингтон рассчитывал, что это значительно уменьшит торговый дисбаланс между КНР и США. Как сообщает американское торговое представительство, торговый дефицит в 2019 году сократился, но всё же достигал внушительных размеров — $345 млрд.

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Однако, несмотря на сделку, отношения двух стран продолжили обостряться на фоне многочисленных обвинений Соединённых Штатов в адрес Китая из-за пандемии коронавирусной инфекции. Трамп неоднократно заявлял, что в распространении COVID-19 по планете якобы виновна китайская сторона. Пекин подобные обвинения отвергал, подчёркивая, что коронавирус — «общий враг всего человечества, который может показать своё лицо в любое время и в любом месте мира».

Летом прошлого года, за несколько месяцев до президентских выборов 2020 года в США, Трамп заявил, что больше не заинтересован в торговой сделке с Китаем. Об этом он сказал журналистам во время пресс-конференции.

  • Белый дом
  • Reuters
  • © Joshua Roberts

Позже, выступая в штате Аризона, он сообщил, что по его инициативе были отложены торговые переговоры с китайской стороной. В этом же заявлении 45-й президент США вновь обвинил Пекин в распространении COVID-19 по миру. В конце августа Трамп и вовсе допустил «разъединение» экономик Соединённых Штатов и Китая в случае его переизбрания на второй срок.

«В русле экономической конфронтации»

Как отметил Малек Дудаков, Байдену сейчас «приходится действовать в фарватере, который был намечен Трампом в китайском вопросе».

«Новому американскому лидеру, возможно, в глубине души и хотелось бы наладить отношения с Китаем, однако он понимает, что на данном этапе поезд уже ушёл. Соответственно, нужно наращивать противостояние с китайской республикой. Этого ждёт от него и общественность, и политические элиты», — заявил аналитик.

При этом Дудаков пояснил, что антикитайскому курсу Байдена никак не помешают связи многих представителей Демпартии с китайским бизнесом.

«Дело в том, что сейчас никто из американских политиков не выпячивает свои связи с Китаем. Они стараются сделать так, чтобы об этих контактах все забыли. По этой причине новому президенту США данные лица не будут вставлять палки в колёса, а наоборот, публично начнут заявлять о необходимости бороться с КНР», — сказал эксперт.

Дудаков также считает, что Байден в своей антикитайской риторике помимо экономического аспекта будет делать акцент и на вопросе нарушений прав человека в китайской республике, о чём он уже неоднократно заявлял.

«Трампу эта сторона дела была интересна в меньшей степени. Байден же возьмётся за неё основательно. При этом он продолжит курс противостояния с КНР в экономической сфере, в том числе за счёт выведения производственных логистических цепей из Китая. Продолжится и тарифная война, санкционное давление, наращивание военных сил в регионе Южно-Китайского моря и Юго-Восточной Азии», — спрогнозировал аналитик.

Александр Асафов также считает, что действия Байдена в отношении Китая «не будут серьёзно отличаться от мер Трампа».

«Политика США в русле экономической конфронтации с Китаем будет продолжаться. Это нужно Вашингтону для получения финансовой прибыли и максимальных преференций от торговли, её регулирования за счёт различных пошлин, санкций и другого давления. Несмотря на то, что в риторике Байдена, возможно, будет наблюдаться смягчение, на деле меры американской стороны будут лишь ужесточаться. Ведь всегда легче торговать, ограничивая своих конкурентов методами недобросовестной конкуренции, такими как санкции и политическое давление», — заключил эксперт.

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