Обновление суточного максимума: в России зафиксировали 37 930 новых случаев COVID-19

В России за минувшие сутки зафиксировали 37 930 случаев COVID-19 — это новый максимум с начала пандемии. С 25 октября в Москве вступило в силу требование о переводе трети работников на удалёнку. Пожилым москвичам и лицам с хроническими заболеваниями предписано соблюдать домашний режим. При этом ещё в шести субъектах стал действовать период нерабочих дней. Кроме того, директор центра имени Гамалеи Александр Гинцбург сообщил, что оптимальный срок для ревакцинации от COVID-19 составляет шесть месяцев.

В России вновь обновился максимальный показатель по числу новых заболевших COVID-19 — 37 930. За прошедшие сутки было зафиксировано 35 660 случаев коронавирусной инфекции. Предыдущий антирекорд пришёлся на 23 октября октября и составлял 37 678.

Наибольшее число новых эпизодов коронавируса было зарегистрировано в Москве (7778), Московской области (3127), Санкт-Петербурге (3127) и Самарской области (1184).

Общее число случаев COVID-19 достигло 8 279 573.

Также за минувшие 24 часа полностью выздоровели 20 690 человек. В общей сложности с начала пандемии были выписаны 7 186 611 человек.

На сегодняшний день в России от осложнений, развившихся на фоне COVID-19, и сопутствующих заболеваний умерли 231 669 пациентов, из них за последние сутки — 1 069 человек.

В Роспотребнадзоре сообщили, что в стране проведено более 205,3 млн лабораторных исследований на наличие вируса. Под медицинским наблюдением остаются более 1,86 млн человек.

Россия выйдет на пиковые показатели по COVID-19 к началу декабря. Такое мнение в интервью радио Sputnik высказал руководитель лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов.

«Я сам ориентируюсь на прошлогоднюю волну, которая была осенью и зимой. Тогда она пришла в середине сентября и вышла на пик к началу декабря. Я предполагаю, что в этом году дело пойдёт примерно таким же образом. Если это так, то нам предстоит увидеть «жёсткие» цифры (заболеваемости и смертности. — RT). Я мечтаю ошибиться», — пояснил он.

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Ограничения и QR-коды

С понедельника, 25 октября, в Москве вступили в силу новые коронавирусные ограничения. Они затронут жителей столицы в возрасте старше 60 лет и граждан, страдающих хроническими заболеваниями, которые должны до 25 февраля 2022 года соблюдать домашний режим по месту постоянного жительства.

При этом до аналогичного срока столичные работодатели должны перевести на дистанционный режим работы не менее 30% от общего числа работников, а также всех сотрудников из вышеназванных категорий группы риска.

В то же время в Самарской, Нижегородской, Новгородской, Воронежской, Курской областях и Пермском крае стартовал период нерабочих дней, который продлится как минимум до 7 ноября включительно. В каждом из этих субъектов РФ свои особенности местного локдауна.

В Москве подобный режим вступит в силу с четверга, 28 октября. В столице с этого дня будут работать только аптеки, продуктовые магазины и дистанционные сервисы, а театры и музеи могут работать с условием использования системы QR-кодов, защитных масок и максимум 70%-ной заполняемости помещений. К тому же запрещается проведение любых массовых мероприятий, а также объявляются каникулы в школах и детских садах.

По мнению врача-инфекциониста Андрея Позднякова, введение долгосрочных локдаунов не приведёт к значительному эффекту из-за высокой заразности штамма «дельта», который преобладает в России, передаёт РИА Новости.

«Всё больше и больше данных о том, что COVID-19, особенно с дельта-штаммом — прорывная инфекция, то есть «прорвётся в любую щель» и рано или поздно охватит всех, кто с ним не соприкасался, и соприкасавшихся будет повторно инфицировать тоже. По этой причине любые варианты локдаунов на глобальном уровне и длительные по времени бессмысленны», — сказал он.

25 октября РИА Новости опубликовало первые снимки дельта-штамма коронавируса, которые сделали в государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор».

В свою очередь, директор национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени почётного академика Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург указал, что систему QR-кодов следует использовать, пока в стране уровень коллективного иммунитета не достигнет уровня 80%. На данный момент он составляет 45,7%.

«Пока не менее 80% не провакцинируются, надо держать эту жёсткую дистанцию между вакцинированными и невакцинированными путём QR-кодов. Этот подход уже показал эффективность во многих странах мира, где действовали и продолжают действовать ограничения для невакцинированных на посещение тех или иных мест, пользование инфраструктурой», — приводит его слова ТАСС.

Он также сообщил, что шесть месяцев являются оптимальным сроком для ревакцинации — повторную прививку от COVID-19 можно сделать и раньше — вреда для организма не будет, как и дополнительной пользы: «Будет такой же высокий уровень антител, который у него был и до ревакцинации, если он был высокий».

Кроме того, Гинцбург заявил, что около 80% граждан, утверждающих, что привились вакциной «Спутник V», но при этом переболевших коронавирусной инфекцией в тяжёлой форме, купили сертификат о вакцинации. По его словам, определить это можно при помощи специального анализа на наличие маркеров препарата: «Мы видим, что у людей отсутствуют эти маркеры в 80% случаев».

«Люди тратят деньги, а потом за собственные же деньги заболевают и умирают. Они обманывают сами себя. У них, видимо, психологически меняется представление. Они думают, что действительно привиты, ослабляют всякие карантинные ограничения. И риск заболевания у них резко возрастает в результате того, что у них изменяется поведение. Кроме того, они подвергают смертельной угрозе других», — заметил директор центра имени Гамалеи.

Он добавил, что «нет никакой заинтересованности излишне хвалить препарат», поскольку его эффективность и безопасность подтверждена данными из полутора десятков стран.

В России первым компонентом привились уже 53 511 786 человек, полный курс вакцинации прошли 49 161 150 россиян. Помимо «Спутника V», в прививочной кампании используются: «Спутник Лайт» центра им. Гамалеи, «ЭпиВакКорона» и «ЭпиВакКорона-Н» разработки новосибирского центра «Вектор» и «КовиВак» центра имени Чумакова РАН.