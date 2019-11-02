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Обновление советских систем: как проходит модернизация средств ПВО на Украине

02 ноября 2019, 11:09  •  98 • Украина
В Херсонской области в рамках учений украинская армия провела стрельбы из зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В манёврах участвуют расчёты С-125-2Д1 «Печора», «Бук-М1» и нескольких модификаций системы С-300. С 2015 года Киев проводит курс на масштабную модернизацию средств ПВО, однако эксперты сомневаются в эффективности обновлённых образцов. До распада СССР Украина не производила ЗРК и сейчас не обладает необходимыми компетенциями, констатируют аналитики.
 
Facebook © GeneralStaff.ua
 

Воздушные силы Украины провели стрельбы из ЗРК на тактических учениях в Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. В общей сложности на полигоне Ягорлык было выпущено более 20 ракет.

Манёвры продлятся до 4 ноября. Участие в них принимают расчёты ЗРК различного радиуса действия: С-125-2Д1 «Печора», «Бук-М1», С-300ПТ, С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1. Как отмечают украинские СМИ, после присоединения Крыма к России Ягорлык остался единственным полигоном для испытаний комплексов ПВО.

В 2015 году Украина объявила о масштабной модернизации войск противовоздушной обороны под предлогом прикрытия границы с Россией. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, предыдущее руководство страны совместно с Москвой якобы сознательно занималось разрушением системы ПВО.

«Приоритетной задачей именно на 2016 год будет восстановление потенциала нашей противовоздушной обороны и наших воздушных сил. Это касается как модернизации и закупки новых самолётов, так, безусловно, это будет касаться и модернизации и закупки новых комплексов противовоздушной обороны, которые смогут надёжно защитить нашу страну с воздуха», — сказал Турчинов, выступая на полигоне Нацгвардии в Новых Петровцах.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что по состоянию на 2015 год система ПВО Украины действительно находилась в удручающем состоянии. Однако, по словам эксперта, деградация войск противовоздушной обороны — следствие хронического недофинансирования ВСУ с начала 1990-х годов и нежелания властей проводить адекватные военные реформы. 

«Украина растеряла свой оборонный потенциал после распада СССР, хотя ей досталось огромное количество современных на тот момент ЗРК и радиолокационных станций (РЛС). Грамотно распорядиться всем этим наследством Киев не смог. У руководства страны не хватило ни денег, ни разума», — сказал Дрозденко.

Из информации Генштаба ВС Украины об учениях войск ПВО следует, что на вооружении ВСУ сейчас находятся ЗРК С-125-2Д1, «Оса-АКМ», «Тор», «Куб», «Бук-М1», С-200 и несколько модификаций С-300. Часть из них была включена в программу модернизации.

  • Пусковая установка С-125 ВСУ
  • Flickr
  • © Ministry of Defense of Ukraine

Основной акцент Минобороны Украины сделало на модернизации комплекса С-125-2Д1, который был создан ещё в 1961 году. Работы по обновлению ЗРК были поручены ООО «Радионикс» и конструкторскому бюро «Луч». «Печора» должна получить новое радиоэлектронное оборудование, включая РЛС, новый командный пункт и зенитные ракеты.

Этот ЗРК способен сопровождать до четырёх целей и наводить на них до восьми ракет. Как сообщил в 2018 году Пётр Порошенко, модернизированный С-125-2Д1 сможет поражать воздушные цели на высоте до 25 км (против прежних 21 км) и дальности свыше 40 км (ранее до 35 км). Также должны возрасти точность поражения и уровень помехозащищённости благодаря замене аналоговой аппаратуры на цифровую.

По информации «Укроборонпрома», «Печора» способна вести обстрел высокоманёвренных малозаметных истребителей с эффективной площадью рассеивания (ЭПР) 0,1 кв. м.

Тем не менее в беседе с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов усомнился в достоинствах С-125-2Д1. По его словам, комплекс был высокоэффективным только до 1980-х годов.

«С-125 — очень достойный образец советской конструкторской мысли, но его модернизационный ресурс давно исчерпан. Главный недостаток комплекса — крайне слабые мобильные возможности. Пусковая установка с четырьмя ракетами доставляется буксиром. При этом все современные ЗРК — самоходные и буквально через несколько минут после стрельбы способны менять дислокацию», — пояснил Кнутов.

Нехватку компетенций Кнутов объясняет тем, что Украина не занималась разработкой и производством зенитных комплексов в советский период. По этой причине Киев обладает ограниченным научно-производственным потенциалом в сфере ПВО.

«Конечно, кое-что украинцы умеют делать. Например, они научились ремонтировать средства ПВО, могут улучшить некоторые их тактико-технические характеристики. Но в условиях разрыва отношений с Москвой Киев не в состоянии провести по-настоящему глубокую модернизацию», — констатировал Кнутов.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Лямин считает, что запущенная на Украине программа модернизации системы ПВО не принесёт ожидаемых результатов. По его словам, украинская оборонка при поддержке государства сможет в лучшем случае лишь восстановить боеспособность большинства средств ПВО, оставшихся после 2014 года.

«Модернизация, которую проводит Украина, по сути, направлена на то, чтобы привести в порядок хотя бы часть советских ЗРК. Помимо комплексов ближнего радиуса, в последние годы Киев пытается ремонтировать и всячески улучшать различные модификации С-300 дальностью до 100 км. Но чем они будут стрелять? Срок службы советских ракет подходит к концу, а украинская промышленность не способна выпускать новые боеприпасы», — рассказал Лямин.

«Тупиковый путь»

В 2016 году Украина предприняла попытку создать новый мобильный зенитный комплекс ближнего радиуса действия в сотрудничестве с концерном Rheinmetall (Дюссельдорф). Предполагалось, что немецкая компания поставит Киеву шасси и системы целеуказания и сопровождения.

Однако в январе 2019 года в интервью украинскому изданию «Оборонно-промышленный курьер» заместитель директора предприятия «Арсенал» (Киев) Александр Клочко сообщил, что Rheinmetall отказался участвовать в проекте под давлением федерального правительства.

  • Учения войск ПВО Украины
  • Facebook
  • © Генштаб ВСУ

«Конечно, в идеале Украине нужны новые ЗРК. Модернизация советских образцов — тупиковый путь, который продлит им жизнь лет на десять, потом они безнадёжно устареют. Разработать новые комплексы Киев самостоятельно не может. Между тем от западных «друзей» помощи никакой. Они блокируют сотрудничество с Украиной, потому что не желают обострять отношения с Россией и не видят в совместных проектах коммерческой целесообразности», — пояснил Кнутов.

Между тем военное руководство Украины не признаёт наличия серьёзных проблем в системе ПВО. В частности, комментируя учения воздушных сил в феврале, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что модернизация ЗРК ближнего радиуса позволит сформировать новые войсковые подразделения и «увеличить потенциал войск противовоздушной обороны Украины».

Политолог оценил заявление об аргументе «Нафтогаза» по поводу транзита

Дмитрий Дрозденко полагает, что Украина пытается построить эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая включает комплексы ближнего, среднего и дальнего радиусов действия. По его мнению, эта задачу Киев выполнить не в состоянии, если учесть крайнюю ограниченность экономических ресурсов, которыми он располагает. 

«Эшелонированная система ПВО — это не только дорогостоящие ЗРК, которые Украина к тому же не в состоянии производить. Это множество разнообразных РЛС и автоматизированных систем управления, обеспечивающих взаимодействие элементов ПВО. Таких сложных, высокотехнологичных средств у Киева нет, денег на их покупку — тоже. Поэтому громкие заявления об усилении противовоздушной обороны Украины — политический пиар и сотрясание воздуха», — подытожил Дрозденко.

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