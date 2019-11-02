Обновление советских систем: как проходит модернизация средств ПВО на Украине

В Херсонской области в рамках учений украинская армия провела стрельбы из зенитных ракетных комплексов (ЗРК). Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. В манёврах участвуют расчёты С-125-2Д1 «Печора», «Бук-М1» и нескольких модификаций системы С-300. С 2015 года Киев проводит курс на масштабную модернизацию средств ПВО, однако эксперты сомневаются в эффективности обновлённых образцов. До распада СССР Украина не производила ЗРК и сейчас не обладает необходимыми компетенциями, констатируют аналитики.

Воздушные силы Украины провели стрельбы из ЗРК на тактических учениях в Херсонской области. Об этом сообщает Генштаб ВСУ на своей странице в Facebook. В общей сложности на полигоне Ягорлык было выпущено более 20 ракет.

Манёвры продлятся до 4 ноября. Участие в них принимают расчёты ЗРК различного радиуса действия: С-125-2Д1 «Печора», «Бук-М1», С-300ПТ, С-300ПТ, С-300ПС, С-300В1. Как отмечают украинские СМИ, после присоединения Крыма к России Ягорлык остался единственным полигоном для испытаний комплексов ПВО.

В 2015 году Украина объявила о масштабной модернизации войск противовоздушной обороны под предлогом прикрытия границы с Россией. Как заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Турчинов, предыдущее руководство страны совместно с Москвой якобы сознательно занималось разрушением системы ПВО.

«Приоритетной задачей именно на 2016 год будет восстановление потенциала нашей противовоздушной обороны и наших воздушных сил. Это касается как модернизации и закупки новых самолётов, так, безусловно, это будет касаться и модернизации и закупки новых комплексов противовоздушной обороны, которые смогут надёжно защитить нашу страну с воздуха», — сказал Турчинов, выступая на полигоне Нацгвардии в Новых Петровцах.

В беседе с RT обозреватель журнала «Арсенал Отечества» Дмитрий Дрозденко отметил, что по состоянию на 2015 год система ПВО Украины действительно находилась в удручающем состоянии. Однако, по словам эксперта, деградация войск противовоздушной обороны — следствие хронического недофинансирования ВСУ с начала 1990-х годов и нежелания властей проводить адекватные военные реформы.

«Украина растеряла свой оборонный потенциал после распада СССР, хотя ей досталось огромное количество современных на тот момент ЗРК и радиолокационных станций (РЛС). Грамотно распорядиться всем этим наследством Киев не смог. У руководства страны не хватило ни денег, ни разума», — сказал Дрозденко.

Из информации Генштаба ВС Украины об учениях войск ПВО следует, что на вооружении ВСУ сейчас находятся ЗРК С-125-2Д1, «Оса-АКМ», «Тор», «Куб», «Бук-М1», С-200 и несколько модификаций С-300. Часть из них была включена в программу модернизации.

Пусковая установка С-125 ВСУ

Flickr

© Ministry of Defense of Ukraine

Основной акцент Минобороны Украины сделало на модернизации комплекса С-125-2Д1, который был создан ещё в 1961 году. Работы по обновлению ЗРК были поручены ООО «Радионикс» и конструкторскому бюро «Луч». «Печора» должна получить новое радиоэлектронное оборудование, включая РЛС, новый командный пункт и зенитные ракеты.

Этот ЗРК способен сопровождать до четырёх целей и наводить на них до восьми ракет. Как сообщил в 2018 году Пётр Порошенко, модернизированный С-125-2Д1 сможет поражать воздушные цели на высоте до 25 км (против прежних 21 км) и дальности свыше 40 км (ранее до 35 км). Также должны возрасти точность поражения и уровень помехозащищённости благодаря замене аналоговой аппаратуры на цифровую.

По информации «Укроборонпрома», «Печора» способна вести обстрел высокоманёвренных малозаметных истребителей с эффективной площадью рассеивания (ЭПР) 0,1 кв. м.

Тем не менее в беседе с RT директор Музея войск ПВО в Балашихе Юрий Кнутов усомнился в достоинствах С-125-2Д1. По его словам, комплекс был высокоэффективным только до 1980-х годов.

«С-125 — очень достойный образец советской конструкторской мысли, но его модернизационный ресурс давно исчерпан. Главный недостаток комплекса — крайне слабые мобильные возможности. Пусковая установка с четырьмя ракетами доставляется буксиром. При этом все современные ЗРК — самоходные и буквально через несколько минут после стрельбы способны менять дислокацию», — пояснил Кнутов.

Нехватку компетенций Кнутов объясняет тем, что Украина не занималась разработкой и производством зенитных комплексов в советский период. По этой причине Киев обладает ограниченным научно-производственным потенциалом в сфере ПВО.

«Конечно, кое-что украинцы умеют делать. Например, они научились ремонтировать средства ПВО, могут улучшить некоторые их тактико-технические характеристики. Но в условиях разрыва отношений с Москвой Киев не в состоянии провести по-настоящему глубокую модернизацию», — констатировал Кнутов.

В свою очередь, военный эксперт Юрий Лямин считает, что запущенная на Украине программа модернизации системы ПВО не принесёт ожидаемых результатов. По его словам, украинская оборонка при поддержке государства сможет в лучшем случае лишь восстановить боеспособность большинства средств ПВО, оставшихся после 2014 года.

«Модернизация, которую проводит Украина, по сути, направлена на то, чтобы привести в порядок хотя бы часть советских ЗРК. Помимо комплексов ближнего радиуса, в последние годы Киев пытается ремонтировать и всячески улучшать различные модификации С-300 дальностью до 100 км. Но чем они будут стрелять? Срок службы советских ракет подходит к концу, а украинская промышленность не способна выпускать новые боеприпасы», — рассказал Лямин.

«Тупиковый путь»

В 2016 году Украина предприняла попытку создать новый мобильный зенитный комплекс ближнего радиуса действия в сотрудничестве с концерном Rheinmetall (Дюссельдорф). Предполагалось, что немецкая компания поставит Киеву шасси и системы целеуказания и сопровождения.

Однако в январе 2019 года в интервью украинскому изданию «Оборонно-промышленный курьер» заместитель директора предприятия «Арсенал» (Киев) Александр Клочко сообщил, что Rheinmetall отказался участвовать в проекте под давлением федерального правительства.

Учения войск ПВО Украины

Facebook

© Генштаб ВСУ

«Конечно, в идеале Украине нужны новые ЗРК. Модернизация советских образцов — тупиковый путь, который продлит им жизнь лет на десять, потом они безнадёжно устареют. Разработать новые комплексы Киев самостоятельно не может. Между тем от западных «друзей» помощи никакой. Они блокируют сотрудничество с Украиной, потому что не желают обострять отношения с Россией и не видят в совместных проектах коммерческой целесообразности», — пояснил Кнутов.

Между тем военное руководство Украины не признаёт наличия серьёзных проблем в системе ПВО. В частности, комментируя учения воздушных сил в феврале, начальник Генштаба ВСУ Виктор Муженко заявил, что модернизация ЗРК ближнего радиуса позволит сформировать новые войсковые подразделения и «увеличить потенциал войск противовоздушной обороны Украины».

Дмитрий Дрозденко полагает, что Украина пытается построить эшелонированную систему противовоздушной обороны, которая включает комплексы ближнего, среднего и дальнего радиусов действия. По его мнению, эта задачу Киев выполнить не в состоянии, если учесть крайнюю ограниченность экономических ресурсов, которыми он располагает.