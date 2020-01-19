«Обновление политической системы»: Медведев объяснил, почему правительство ушло в отставку

Бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил причины отставки кабинета министров. По его словам, он обсуждал это решение с Владимиром Путиным после послания президента Федеральному собранию. Медведев отметил, что в целом остался доволен работой кабмина.

Бывший премьер-министр России, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев объяснил причины решения об отставке его правительства.

Как рассказал экс-глава кабмина в интервью Первому каналу, таким образом была обеспечена свобода решений для президента, который объявил о намерениях модернизировать политическую систему в стране.

Медведев пояснил, что встретился с Владимиром Путиным после его выступления с посланием Федеральному собранию 15 января. Экс-премьер отметил, что в этом документе «обозначены столь масштабные задачи по обновлению политической системы, в известной степени даже — изменению баланса властей в стране». Его слова приводит РИА Новости.

«Это касается и правительства, и парламента, частично президента, судебной системы, так что для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен в том, чтобы их обсуждать и принимать без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», — рассказал Медведев.

Экс-премьер обратил внимание на то, что возглавлял российское правительство на протяжении восьми лет, назвав это время «огромным сроком». Медведев указал, что это было важный и сложный период с точки зрения организации и решавшихся задач.

Бывший премьер-министр подчеркнул, что, даже учитывая условия кризиса и последовавших за воссоединением Крыма с Россией санкций, он остался доволен работой кабмина. В связи с этим он упомянул об успехах в импортозамещении, позволившие создать новые российские продукты и товары, а также об усилиях по снижению уровня инфляции до 3%. Кроме того, Медведев обратил внимание на реализацию крупных программ.

«Они были установлены, приняты указом президента в 2012-м, и затем национальные проекты, которые появились в 2018 году. Это важнейшие государственные цели, которыми занималась команда первого правительства под моим руководством и второго правительства под моим руководством. Поэтому в целом я этой работой доволен», — сказал Медведев.

В то же время экс-премьер обратил внимание на состояние доходов граждан, отметив, что эта задача станет ключевой для нового кабмина.

«У нас почти не росли реальные располагаемые доходы (граждан. — RT). Это, конечно, результат общеэкономической ситуации, но этим нужно заниматься. Об этом все говорят, говорил президент в послании. И это, наверное, ключевая задача для нового правительства», — заключил экс-премьер.

Напомним, что правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января, вскоре после выступления Владимира Путина с посланием Федеральному собранию. В нём президент обозначил ряд задач по улучшению демографических показателей и поддержке молодых семей, а также предложил пакет конституционных поправок.

В частности, глава государства предложил поручить Государственной думе не только согласовывать, но и утверждать кандидатуру премьер-министра. Как выразился президент, эти меры направлены на «более эффективное взаимодействие между представительной и исполнительной ветвями власти».

Вскоре после отставки Медведева президент предложил возглавить правительство Михаилу Мишустину, прежде занимавшему пост руководителя Федеральной налоговой службы (ФНС). На следующий день кандидатуру Мишустина поддержала Госдума. За него проголосовали 383 парламентария, 41 воздержался, голосовавших против не было.

Новое назначение и руководство «Единой Россией»

Говоря о новом назначении на пост заместителя председателя Совета безопасности, Медведев рассказал, что в формировании этой должности нет ничего неожиданного. По словам экс-премьера, подобные идеи обсуждались и раньше.

«И когда президент предложил стать заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации (а председателем по Конституции является президент), я, естественно, согласился, потому что это важная такая, нужная, как мне представляется, работа», — пояснил экс-глава кабмина.

Кроме того, Медведев отметил, что останется председателем партии «Единая Россия», поскольку пост замглавы Совбеза «не противоречит тому, чтобы заниматься политической деятельностью, в том числе деятельностью по руководству партией».

«Я остаюсь председателем партии «Единая Россия». Это наша ведущая политическая сила, это правящая партия. На ней лежит огромная ответственность перед нашими людьми, перед страной за развитие страны», — сказал бывший глава кабмина.

Добавим, что 17 января состоялась встреча нового премьера Мишустина с Медведевым и членами правительства, которое продолжает выполнять свои обязанности, в полном составе.

В беседе с министрами Мишустин подчеркнул важность исполнения положений, обозначенных президентом РФ Владимиром Путиным в ходе послания Федеральному собранию.

«Самое главное на сегодняшний момент — сосредоточиться на исполнении положений послания президента Федеральному собранию, которым мы все и занимаемся», — сказал Мишустин.