Обновление, омоложение и "градус патриотизма": чем удивят избирателей кандидаты в Госдуму

24 мая стартовали праймериз "Единой России". Процедура продлится до 30 мая. В 42 регионах России предусмотрена смешанная форма голосования, а в 43 субъектах Федерации будет только электронное голосование с верификацией через портал Госуслуг. В качестве кандидатов на предварительное голосование "ЕР" зарегистрировалось немало интересных персонажей, так что будет как минимум нескучно.

Начнём со статистики: свыше 60 процентов "кандидатов в кандидаты" – представители бизнеса и волонтёрских движений. Также жаждут депутатского мандата 763 сотрудника сферы образования, 501 представитель местного самоуправления и 208 работников сферы здравоохранения. 202 потенциальных кандидата – труженики культурного фронта.

Как отметил глава федерального оргкомитета Александр Карелин, 70 процентов зарегистрированных участников принадлежат к сильному полу. 52 процента участников праймериз – беспартийные. Средний возраст кандидата – 41 год.

Обновление и омоложение

Оппоненты партии власти, конечно, вдоволь позубоскалили над предварительным голосованием. Однако при всех имеющихся недостатках эта технология имеет и неоспоримое достоинство: пока представители оппозиционных партий отсиживаются в тени, ожидая съездов и согласований, кандидаты от "Единой России" усердно "пашут в полях".

Ещё один важный нюанс: если в столицах и ряде других крупных регионов можно говорить о серьёзной межпартийной конкуренции на выборах, о борьбе личностей, то во многих небольших и "тихих" субъектах вся политическая жизнь сосредоточена главным образом в "Единой России". То есть победа на предварительном голосовании – это почти гарантированный депутатский мандат. Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный, но это факт.

В целом же, несмотря на зачастую справедливую критику списка кандидатов, можно осторожно констатировать наметившийся тренд на обновление.

Удивило наличие неожиданных людей в списке, таких как широко обсуждаемая солистка группы "Тату". Вот, например, от кого не ожидал. Вообще, если говорить в целом, на праймериз много беспартийных. Много людей, которых с партией, в моём понимании, мало что связывает, но, видимо, люди решили себя попробовать в политике. И это хорошо,

– считает политолог Александр Асафов.

По мнению эксперта, партийное руководство, похоже, учло общественный запрос на обновление, который выявляется в процессе социологических исследований: значительной части действующих депутатов от "Единой России" на праймериз нет.

Отметил Александр Асафов и ещё один интересный нюанс:

Я не вижу большого количества, как говорят, "городских сумасшедших", которых, по логике, должно было быть много, поскольку процедура предварительного голосования в этот раз открыта. По идее, люди, которые имеют особый склад сознания и так или иначе пытаются участвовать во всех открытых политических процессах, должны были тоже принять участие. Но я их не вижу. Видимо, либо они не разобрались, как это делается, либо не смогли записать видеоролики. Я, честно говоря, ждал определённого фрик-шоу, по крайней мере по известным городским сумасшедшим, по известным фрикам, но я их не вижу. Видимо, они для своего участия в политических процессах предварительное голосование "Единой России" не рассматривают.

Обновление – это в том числе и омоложение. В настоящий момент, согласно данным, которые приводит Асафов в своём Telegram-канале, средний возраст депутата от "Единой России" – 54,6 года, от ЛДПР – 45,9 года, от КПРФ – 57,5 года и от "Справедливой России" – 60,3 года. Средний возраст кандидатов на праймериз "ЕР", как уже говорилось выше, 41 год. Если и другие партии дадут "дорогу молодым" – то новый созыв Госдумы будет как минимум значительно бодрее.

Дураки и договорняки

Разумеется, у партии власти абсолютно нет причин расслабляться и почивать на лаврах. Как и всегда, помимо сильных кандидатов от оппозиции, её подстерегают две серьезных опасности. Первая – попытка уже на этапе праймериз "прогнуть" ситуацию при помощи административного ресурса. Это как раз про то, что "услужливый дурак опаснее врага": в последние годы было достаточно примеров, когда злоупотребление админресурсом заваливало потенциально успешные кампании.

Вторая опасность – это так называемые региональные "договорняки": когда, скажем мягко, победителем предварительного голосования и официальным кандидатом на выборах в силу чисто административных причин становится не тот человек, который должен быть таковым. Избиратель оказывается в ситуации когнитивного диссонанса: из федеральных источников он постоянно слышит о прозрачности и легитимности, а на месте, получается, ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Ну и проголосует он соответственно…

Измеряем "градус патриотизма"

Серьёзным фактором в избирательной кампании постепенно становится проект Царьграда "Народное голосование". Планируется, что участие в нём примут все сколь-нибудь серьёзные кандидаты в Госдуму. Это, как отметил основатель канала Константин Малофеев, надпартийный проект. Он, фигурально выражаясь, предназначен для измерения "градуса патриотизма" соискателей депутатского мандата, вне зависимости от их партийной принадлежности.

В рамках проекта волонтёры Царьграда задают политикам только пять вопросов:

Чей Крым?

Бог есть?

Вы голосовали за поправки к Конституции?

В какой стране учатся ваши дети?

Вы за гей-парады?

В отборе вопросов "Народного голосования" приняли участие порядка полутора миллионов человек из разных регионов страны. За ответы на вопросы, медийную активность и вехи политической биографии начисляются баллы, из которых впоследствии складывается индивидуальный рейтинг потенциальных кандидатов в Госдуму.

1 июня планируется подвести итоги праймериз "Единой России", окончательные списки кандидатов партия намерена утвердить 19 июня на съезде. Следом за ними наверняка "подтянутся" и кандидаты от других партий. И здесь, как говорят их лидеры, тоже ожидаются сюрпризы. В общем, грядущее политическое лето обещает быть интересным.