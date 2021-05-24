Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Русских с техникой блокировали в Сомали. Всё решило появление морской пехоты
Русский пилот оригинально проучил американских моряков за дерзкую выходку на гра...
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
Норкин одной фразой обнулил эффект Манижи
Главная / Политика

Обновление, омоложение и "градус патриотизма": чем удивят избирателей кандидаты в Госдуму

24 мая 2021, 21:10  •  62 • Политика
24 мая стартовали праймериз "Единой России". Процедура продлится до 30 мая. В 42 регионах России предусмотрена смешанная форма голосования, а в 43 субъектах Федерации будет только электронное голосование с верификацией через портал Госуслуг. В качестве кандидатов на предварительное голосование "ЕР" зарегистрировалось немало интересных персонажей, так что будет как минимум нескучно.
Начнём со статистики: свыше 60 процентов "кандидатов в кандидаты" – представители бизнеса и волонтёрских движений. Также жаждут депутатского мандата 763 сотрудника сферы образования, 501 представитель местного самоуправления и 208 работников сферы здравоохранения. 202 потенциальных кандидата – труженики культурного фронта.
Как отметил глава федерального оргкомитета Александр Карелин, 70 процентов зарегистрированных участников принадлежат к сильному полу. 52 процента участников праймериз – беспартийные. Средний возраст кандидата – 41 год.

Обновление и омоложение

Оппоненты партии власти, конечно, вдоволь позубоскалили над предварительным голосованием. Однако при всех имеющихся недостатках эта технология имеет и неоспоримое достоинство: пока представители оппозиционных партий отсиживаются в тени, ожидая съездов и согласований, кандидаты от "Единой России" усердно "пашут в полях".
Ещё один важный нюанс: если в столицах и ряде других крупных регионов можно говорить о серьёзной межпартийной конкуренции на выборах, о борьбе личностей, то во многих небольших и "тихих" субъектах вся политическая жизнь сосредоточена главным образом в "Единой России". То есть победа на предварительном голосовании – это почти гарантированный депутатский мандат. Хорошо это или плохо – вопрос дискуссионный, но это факт.
В целом же, несмотря на зачастую справедливую критику списка кандидатов, можно осторожно констатировать наметившийся тренд на обновление.
Удивило наличие неожиданных людей в списке, таких как широко обсуждаемая солистка группы "Тату". Вот, например, от кого не ожидал. Вообще, если говорить в целом, на праймериз много беспартийных. Много людей, которых с партией, в моём понимании, мало что связывает, но, видимо, люди решили себя попробовать в политике. И это хорошо,
– считает политолог Александр Асафов.
По мнению эксперта, партийное руководство, похоже, учло общественный запрос на обновление, который выявляется в процессе социологических исследований: значительной части действующих депутатов от "Единой России" на праймериз нет.
Отметил Александр Асафов и ещё один интересный нюанс:
Я не вижу большого количества, как говорят, "городских сумасшедших", которых, по логике, должно было быть много, поскольку процедура предварительного голосования в этот раз открыта. По идее, люди, которые имеют особый склад сознания и так или иначе пытаются участвовать во всех открытых политических процессах, должны были тоже принять участие. Но я их не вижу. Видимо, либо они не разобрались, как это делается, либо не смогли записать видеоролики. Я, честно говоря, ждал определённого фрик-шоу, по крайней мере по известным городским сумасшедшим, по известным фрикам, но я их не вижу. Видимо, они для своего участия в политических процессах предварительное голосование "Единой России" не рассматривают.
Обновление – это в том числе и омоложение. В настоящий момент, согласно данным, которые приводит Асафов в своём Telegram-канале, средний возраст депутата от "Единой России" – 54,6 года, от ЛДПР – 45,9 года, от КПРФ – 57,5 года и от "Справедливой России" – 60,3 года. Средний возраст кандидатов на праймериз "ЕР", как уже говорилось выше, 41 год. Если и другие партии дадут "дорогу молодым" – то новый созыв Госдумы будет как минимум значительно бодрее.

Дураки и договорняки

Разумеется, у партии власти абсолютно нет причин расслабляться и почивать на лаврах. Как и всегда, помимо сильных кандидатов от оппозиции, её подстерегают две серьезных опасности. Первая – попытка уже на этапе праймериз "прогнуть" ситуацию при помощи административного ресурса. Это как раз про то, что "услужливый дурак опаснее врага": в последние годы было достаточно примеров, когда злоупотребление админресурсом заваливало потенциально успешные кампании.
Вторая опасность – это так называемые региональные "договорняки": когда, скажем мягко, победителем предварительного голосования и официальным кандидатом на выборах в силу чисто административных причин становится не тот человек, который должен быть таковым. Избиратель оказывается в ситуации когнитивного диссонанса: из федеральных источников он постоянно слышит о прозрачности и легитимности, а на месте, получается, ни Богу свечка, ни чёрту кочерга. Ну и проголосует он соответственно…

Измеряем "градус патриотизма"

Серьёзным фактором в избирательной кампании постепенно становится проект Царьграда "Народное голосование". Планируется, что участие в нём примут все сколь-нибудь серьёзные кандидаты в Госдуму. Это, как отметил основатель канала Константин Малофеев, надпартийный проект. Он, фигурально выражаясь, предназначен для измерения "градуса патриотизма" соискателей депутатского мандата, вне зависимости от их партийной принадлежности.
В рамках проекта волонтёры Царьграда задают политикам только пять вопросов:
Чей Крым?
Бог есть?
Вы голосовали за поправки к Конституции?
В какой стране учатся ваши дети?
Вы за гей-парады?
В отборе вопросов "Народного голосования" приняли участие порядка полутора миллионов человек из разных регионов страны. За ответы на вопросы, медийную активность и вехи политической биографии начисляются баллы, из которых впоследствии складывается индивидуальный рейтинг потенциальных кандидатов в Госдуму.
1 июня планируется подвести итоги праймериз "Единой России", окончательные списки кандидатов партия намерена утвердить 19 июня на съезде. Следом за ними наверняка "подтянутся" и кандидаты от других партий. И здесь, как говорят их лидеры, тоже ожидаются сюрпризы. В общем, грядущее политическое лето обещает быть интересным.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники



Загрузка...



62
Источник
Похожие новости
24 мая 2021, 00:05
Двоюродный брат Немцова бьёт в набат: "Кажется, начинаю понимать..."
24 мая 2021, 04:40
"Батька исполнил красиво": Маргарита Симоньян - о спецоперации Лукашенко
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
24 мая 2021, 08:20
"Кто отвечать будет?!": Жириновский заявил о позоре на Евровидении
24 мая 2021, 10:10
Решение Лукашенко посадить самолет может стать фатальным для "Северного потока-2"
24 мая 2021, 13:50
В Кремле дали универсальный ответ по инциденту с принудительной посадкой самолёта
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
20 мая 2021, 03:30
Всю разницу между русскими и американцами показало одно фото
22 мая 2021, 17:50
Где-то хихикают Петров и Боширов. Солдат НАТО бьют в Прибалтике
19 мая 2021, 10:05
Россия упустила шанс догнать цивилизацию будущего: она исчезнет без следа
23 мая 2021, 18:35
Китайцы об ошибке Зеленского: "Киев потерпел ужасное поражение"
23 мая 2021, 00:15
Торговец оружием озвучил, что на самом деле хранилось на скандальных складах во Врбетице
18 мая 2021, 23:05
Угроза "бойкота" России приведёт к одному: Украинцев придётся отключать
24 мая 2021, 06:30
На Украине "поджали хвост" после решения Вашингтона: "Тревожно" и "неуважительно"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.