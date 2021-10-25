Обнищание Европы

Мрачный прогноз Forbes сбывается

В апреле 2013 года датский журналист Кристенсен Ларс поместил в американском журнале Forbes статью под красноречивым заголовком «Нищая Европа. Какое будущее ожидает ЕС». В ней Кристенсен дал мрачный прогноз будущему стран Евросоюза: «Налоги значительно вырастут по сравнению с текущими уровнями. Появятся прямые налоги ЕС, которые будут идти непосредственно в европейский бюджет. Для тех, кто захочет выйти из состава ЕС, будут введены огромные налоги и штрафы… В ряде «регионов», прежде известных как Испания, Италия, Греция и других, воцарится колоссальная нищета. Огромная, растущая власть будет сосредоточена в руках немцев (и французов в знак признания их поддержки)».

«Весь Евросоюз впадет в экономическую стагнацию, – предсказывал Forbes. – Финансовый сектор переместится в США, Китай, Гонконг и Сингапур. Промышленность уйдет в Азию. Молодые, талантливые и образованные люди будут уезжать как можно дальше. Однако ЕС будет занимать ведущие позиции в символической и нерациональной деятельности, такой как борьба с выбросами диоксида углерода, поддержка экологически чистых компаний и прочих дорогостоящих и экономически провальных проектов. Все больше будет подавляться свобода слова... Политкорректность достигнет небывалых размеров».

Раздача бесплатной еды голодным в Греции

Прошло всего восемь лет, и прогнозы Forbes сбываются. Eurostat опубликовал данные об экономическом положении жителей стран Европы за 2020 год. Данные малоутешительные, а по Греции, например, «просто душераздирающие», пишет греческая газета «Русские Афины». Греция летит в пропасть, 27,5% её населения подвержено риску бедности. Хуже положение дел только в Румынии и Болгарии. За Грецией по уровню бедности следует Испания (27%).

Бездомный в Лондоне

При этом средний показатель бедности по Евросоюзу составляет 21,9%. На пороге бедности или социальной изоляции в Греции находятся 31,5% молодежи (до 18 лет) и еще 19,3% людей старше 65 лет подвергаются риску нищеты.

На окраине Парижа

Если обратиться к Румынии, то мы видим, что в её нищих деревнях «тысячи людей живут лишь за счет поездок в богатые страны ЕС, где они работают, собирают пустые бутылки и просят милостыню; создана целая инфраструктура организованных поездок из таких деревень в Европу».

Это тоже Лондон

Беднеют и считавшиеся прежде богатыми страны Европы. В Британии, например, согласно данным министерства труда и занятости, в марте 2020 года насчитывалось более 14,5 миллиона человек, живших за чертой бедности. Наглядным примером нынешнего состояния дел в королевстве могут служить очереди за бесплатной едой, регулярно выстраивающиеся в Лондоне и других городах.

Раздача бесплатной еды в Италии

А в Италии журналист газеты Repubblica так описал свои впечатления в Милане у пункта выдачи продовольственной помощи: «Изумленные и испуганные представители среднего класса, пытаясь сохранять достоинство, стоят на улице в длинных очередях, дожидаясь своей порции с миской горячего супа. Это сегодняшний Милан, но выглядит он как Уолл-стрит 1929 года. Это цифра в два миллиона новых бедняков, обнародованная Итальянским статистическим агентством по прошествии года пандемии... Это не бомжи или асоциальные элементы, а представители класса буржуазии, люди, которые благодаря своему труду вышли из городских низов и преодолели социальные барьеры».

Нищета распространяется даже в самой богатой стране Евросоюза – Германии. Как пишет Süddeutsche Zeitung, «к концу августа 2020 года доход 15,5 млн семей в Германии значительно снизился. Согласно докладу правительства, от пандемии пострадали в основном «работники с низкой и средней заработной платой. Возможности выхода из «бедности», «нестабильности» и «нижнего среднего уровня» «значительно уменьшились с начала 1990-х до начала 2000-х годов и с тех пор оставались на низком уровне».

С начала 90-х годов прошлого века, отмечает Spiegel, в Германии существенно увеличилась пропасть между богатыми и бедными.

«Мы видим, что семьи, которые однажды соскользнули ниже черты бедности, всё чаще и дольше остаются за этой чертой», – говорит научный сотрудник центра социальных исследований WZB в Берлине Филип Вочак. Среди людей, которые в 2018 году жили в относительной бедности по уровню доходов, 88% уже как минимум однажды оказывались за чертой нищеты за последние годы.

Самый высокий риск нищеты в Германии существует среди матерей и отцов-одиночек и составляет 41%. Также он высок для людей с аттестатом об окончании школы и без дополнительного профессионального образования (35%) и для мигрантов в первом поколении (29%). Кроме того, у населения растёт ощущение несправедливого неравенства в распределении доходов, подчёркивал Spiegel.

В ЕС живущими за чертой бедности считаются те, кто получает менее 60% от среднего дохода по стране. Например, в Германии в крайней бедности живут люди с заработком менее €942 (80 000 рублей). Это не удивительно, поскольку расходы на аренду жилья и плата за коммунальные услуги, электричество, газ и отопление в Германии и во всей Европе значительно выше, чем в России. Гораздо выше и налоги.

Как отмечает Конфедерация европейских профсоюзов, в ЕС до сих пор не ввели единую минимальную зарплату. «Реальное положение дел в Евросоюзе: 24 млн рабочих по всему ЕС получают минимальный доход и живут за чертой бедности».