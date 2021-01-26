Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
В Киеве началась истерика из-за слов Пушилина: «Проект Новороссия не закрыт!»
Россия, помоги! Скандал в Евросоюзе обернулся хаосом
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
Главная / Политика

"Обнимаю": Тимошенко застукали за тайной перепиской

26 января 2021, 18:50  •  105 • Политика
Юлия Тимошенко. Фото: Yuliya Ovsyannikova/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Оппозиционный политик ведет секретные переговоры с соратниками Зеленского
Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко журналисты застукали за перепиской в ходе заседания Верховной рады с неким человеком, обозначенным в ее телефоне как Андрей Ермак. Возможно, этим абонентом является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, предполагает интернет-издание "Буквы".
В переписке депутату задают вопрос: "Удалось вчера поговорить с Сергеем?". На это она отвечает, что "переговорила со Стефанчуком".
Отметим, первого вице-спикера Рады зовут Руслан Стефанчук.
Также некто "Ермак" звонил Юлии Владимировне в мессенджере, но она не ответила.
Потом "газовая принцесса" ненароком "засветила" часть более ранней переписки. Там пани Тимошенко сообщает все тому же "Ермаку", что уже вернулась в Киев, приглашает его в гости и прощается: "Обнимаю".
Кроме того, журналисты выхватили в послании оппозиционерки действующей власти ее поздравление пана Зеленского с днем рождения, которое тот отмечал накануне.
Ранее украинские СМИ и соцсети заполонили фотографии обновленной Юлии Владимировны. Пользователи бурно обсуждают не отсутствие традиционной косы у одного из самых известных политиков Незалежной, а сильно изменившиеся черты ее лица. Нация заспорила, насколько ей подходит новый имидж.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



105
Источник
Похожие новости
26 января 2021, 04:10
"Я ужасаюсь от мысли, что он дотянется до власти": Байден показал, что Навальный сделает в России
26 января 2021, 07:50
Сбитая с ног омоновцем выставила условия для прощения
26 января 2021, 09:40
На Западе назвали имя нового преемника Путина
26 января 2021, 06:00
Неонацистам выделили президентские деньги: На что пойдут почти 6 млн рублей?
26 января 2021, 07:50
"Белый дом требует": США пригрозили любыми мерами, если Навального не отпустят
26 января 2021, 13:20
"Давить на корню"! Почерк киевских кукловодов обнаружили в России. Готовятся облавы на силовиков?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 января 2021, 20:15
Они потеряют все. За "восстание школьников" заплатят миллионы
21 января 2021, 07:45
Тайна "дворца Путина". Что не посмели рассказать умельцы Навального?
24 января 2021, 09:05
Укол правды
23 января 2021, 19:20
Львовский профессор: Нам отомстят на выборах за украинизацию
23 января 2021, 11:05
Зачем полез в архивы Штази? Биограф Путина одёрнул Навального
25 января 2021, 08:55
Михаил Хазин: У Путина осталась "козырная карта". Жертвы "глобальной чистки" планируют побег
24 января 2021, 21:00
Есть ли у Путина дворец в Геленджике? Москва, Кремль - честный ответ
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.