|
"Обнимаю": Тимошенко застукали за тайной перепиской
26 января 2021, 18:50 • 105 • Политика
Оппозиционный политик ведет секретные переговоры с соратниками Зеленского
Лидера "Батькивщины" Юлию Тимошенко журналисты застукали за перепиской в ходе заседания Верховной рады с неким человеком, обозначенным в ее телефоне как Андрей Ермак. Возможно, этим абонентом является глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского, предполагает интернет-издание "Буквы".
В переписке депутату задают вопрос: "Удалось вчера поговорить с Сергеем?". На это она отвечает, что "переговорила со Стефанчуком".
Отметим, первого вице-спикера Рады зовут Руслан Стефанчук.
Также некто "Ермак" звонил Юлии Владимировне в мессенджере, но она не ответила.
Потом "газовая принцесса" ненароком "засветила" часть более ранней переписки. Там пани Тимошенко сообщает все тому же "Ермаку", что уже вернулась в Киев, приглашает его в гости и прощается: "Обнимаю".
Кроме того, журналисты выхватили в послании оппозиционерки действующей власти ее поздравление пана Зеленского с днем рождения, которое тот отмечал накануне.
Ранее украинские СМИ и соцсети заполонили фотографии обновленной Юлии Владимировны. Пользователи бурно обсуждают не отсутствие традиционной косы у одного из самых известных политиков Незалежной, а сильно изменившиеся черты ее лица. Нация заспорила, насколько ей подходит новый имидж.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
105
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
23 января 2021, 20:15
|
21 января 2021, 07:45
|
24 января 2021, 09:05
|
23 января 2021, 19:20
|
23 января 2021, 11:05
|
25 января 2021, 08:55
|
24 января 2021, 21:00