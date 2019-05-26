Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото

Сегодня проходят выборы в Европарламент. К этому дню немецкая художница с русскими корнями (родом из Санкт-Петербурга) Екатерина Морэ приготовила собственный, весьма провокационный подарок канцлеру Германии Ангеле Меркель - картину, написанную акриловыми красками и размером 105х140 см, на которой абсолютно обнажённая политик сидит верхом на красном медведе.

Я хотела подчеркнуть чувственность Ангелы Меркель. Потому что она не только политик, но и женщина, - цитирует слова художницы Bild.

При этом и сама художница отмечает символизм, который пронизывает её полотно. Красный медведь олицетворяет, по её предположению, Россию.

Или вы думаете, что Меркель покоряет русского медведя, или что она похищена медведем, - поясняет свою мысль Морэ. - Оба варианта возможны.

Фото: Bild/Нина Хильдебрандт

В ближайшее время, как сообщает издание, художница намерена передать полотно в канцелярию Меркель. Но если той не понравится, то хотела бы отдать картину президенту РФ Владимиру Путину.