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Обнажённая Меркель верхом покоряет русского медведя: Немецкая художница приготовила подарок канцлеру. Не понравится - Путину - фото
26 мая 2019, 13:09 • 94 • Политика
Немецкая художница с русскими корнями Екатерина Морэ к выборам в Европарламент, которые проходят сегодня, приготовила подарок канцлеру Германии. Но предупредила, если той не понравится, хотела бы отдать его президенту РФ Владимиру Путину. Картина же, судя по фото, весьма провокационная - на холсте изображена абсолютно обнажённая Ангела Меркель, которая, по задумке автора, верхом покоряет русского медведя.
Сегодня проходят выборы в Европарламент. К этому дню немецкая художница с русскими корнями (родом из Санкт-Петербурга) Екатерина Морэ приготовила собственный, весьма провокационный подарок канцлеру Германии Ангеле Меркель - картину, написанную акриловыми красками и размером 105х140 см, на которой абсолютно обнажённая политик сидит верхом на красном медведе.
При этом и сама художница отмечает символизм, который пронизывает её полотно. Красный медведь олицетворяет, по её предположению, Россию.
Фото: Bild/Нина Хильдебрандт
В ближайшее время, как сообщает издание, художница намерена передать полотно в канцелярию Меркель. Но если той не понравится, то хотела бы отдать картину президенту РФ Владимиру Путину.
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