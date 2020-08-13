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Обнаружились неожиданные плюсы пандемии. Но не для людей
13 августа 2020, 01:15 • 70 • В мире
В Африке падение туристического потока из-за пандемии привело к неожиданным и весьма приятным последствиям. Правда, не для людей, а для слонов.
В национальном парке Амбосели на юго-востоке Кении - настоящий слоновий бэби-бум. Специалисты с радостью рассказывают, что у слонов родилось почти 140 детёнышей, что является небывалым для этих мест показателем.
По словам экспертов, на резкий рост рождаемости повлияли такие факторы, как снижение потока туристов в Кению из-за карантина и пандемии, а также сильные дожди.
Известный кенийский биолог и ведущий специалист по слонам, работающий с Фондом инициативы защиты слонов, доктор Винни Кииру очень рад прибавлению в слоновьих семействах. "Слоны повсюду, и они счастливы, им хватает места", - цитирует учёного BBC.
К сожалению, на положение местных жителей, в отличие от слонов, пандемия оказала негативное влияние: из-за отсутствия туристов кенийцы лишились возможности зарабатывать.
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