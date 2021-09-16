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«Обнаружили тело закопанным в подвале»: что известно об убийстве школьницы в Орловской области

16 сентября 2021, 01:20  •  93 • В России
В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней Виктории Гнедовой, пропавшей 18 июня. Им оказался 61-летний местный житель, сообщили в МВД. Поиски девочки были организованы после того, как в полицию обратился её отец. Тело ребёнка нашли закопанным в подвале местного дома.
 
© СК РФ
 

В Орловской области задержали подозреваемого в убийстве девятилетней Виктории Гнедовой, пропавшей 18 июня. Об этом сообщили в Следственном комитете. В ведомстве напомнили, что ребёнок пропал в селе Казарь Залегощенского района.

«Следственными органами СК РФ по Орловской области при участии следователей-криминалистов Главного управления криминалистики... при проведении грамотно спланированных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий в подвале многоквартирного дома на глубине обнаружен схрон, в котором находилось тело потерпевшей в одежде, позволившей её идентифицировать», — рассказали в СК.

Сотрудники ведомства осмотрели место происшествия, запланировано назначение судебно-медицинской, медико-криминалистической и молекулярно-генетической экспертиз, добавили в ведомстве.

По подозрению в совершении преступления был задержан местный житель, в отношении него проводятся следственные действия.

«Следователи детально разберутся во всех обстоятельствах произошедшего. Ход расследования уголовного дела находится на контроле в центральном аппарате СК», — отметили в Следственном комитете.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк уточнила, что подозреваемому 61 год. Он был задержан ранее по подозрению в совершении другого преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего).

  • © СК РФ

Она также напомнила, что поиски ребёнка были организованы после того, как в полицию обратился житель села Казарь с сообщением о том, что днём его дочь ушла из дома и не вернулась.

«Более 300 полицейских, представителей региональных управлений Следственного комитета России, МЧС России, Росгвардии и волонтёров тщательно обследовали территорию района, в том числе лесные массивы, заброшенные здания и другие объекты. В поисках применялся квадрокоптер. Поисковые группы на моторной лодке исследовали акваторию реки Неруч, водолазы осмотрели речное дно», — рассказала она.

Поисковые мероприятия продолжались три месяца.

«В ходе проведённых мероприятий правоохранители обнаружили тело пропавшей девочки закопанным в подвале дома в селе Казарь», — подтвердила Волк.

В свою очередь, источник ТАСС в правоохранительных органах региона сообщил, что задержанный проживал по соседству с погибшей девочкой. Официального подтверждения этой информации не поступало.

6 сентября в городе Киселёвске Кемеровской области пропали десятилетние Настя Феслер и Ульяна Дегтярь. В МВД сообщили, что около 08:00 часов утра девочки ушли в школу и не вернулись.

Для поиска школьниц был поднят по тревоге весь личный состав органов внутренних дел Киселёвска, «на место проведения разыскных мероприятий направлены руководство и личный состав управления уголовного розыска и подразделения по делам несовершеннолетних областного полицейского главка», сообщали в МВД.

На следующий день девочки были найдены мёртвыми. Позже полиция задержала подозреваемого в убийстве — им оказался ранее судимый местный житель. 

Губернатор региона Сергей Цивилёв выразил соболезнования семьям погибших. Вместе с тем источник в правоохранительных органах рассказал, что мужчина был ранее судим за преступления против половой неприкосновенности детей, был приговорён к десяти годам лишения свободы и вышел из колонии по истечении срока.

19 августа в Тюмени было обнаружено тело пропавшей 30 июня школьницы Анастасии Муравьёвой. Девочка ушла из дома, предупредив родных, что идёт гулять и скачивать игру через бесплатный Wi-Fi в соседнем доме, и пропала. Вечером того же дня родные девочки обратились за помощью в полицию.

В региональном правительстве сообщили, что в поисках Анастасии участвовали волонтёры со всей страны и сотрудники правоохранительных органов. Губернатор Тюменской области Александр Моор ранее пообещал вознаграждение за информацию о пропавшей девочке. 

Кроме того, 9 августа МВД России объявило вознаграждение в размере 1 млн рублей за помощь в розыске пропавшей.

В пресс-службе правительства выразили соболезнования родственникам погибшей.

По факту пропажи ребёнка было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего». Позднее СК также завёл уголовное дело о халатности в отношении органов профилактики.

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