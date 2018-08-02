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«Обнаружены только огнестрельные ранения»: МИД России опроверг сообщения о пытках убитых в ЦАР журналистов
02 августа 2018, 11:24 • 70 • В мире
При осмотре тел погибших в Центрально-Африканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко следов пыток обнаружено не было. Об этом заявили в МИД России. После появления в СМИ сообщений о том, что журналистов могли допрашивать, в ООН призвали дождаться результатов экспертизы. Тем временем в Центре управления расследованиями рассказали, как была организована поездка россиян в ЦАР.
© Агентство городских новостей «Москва»
Врачи не обнаружили признаков пыток при осмотре тел погибших в ЦАР российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — цитирует Захарову ТАСС.
В ООН назвали спекуляцией распространяемую СМИ информацию о пытках убитых в Центрально-Африканской республике российских журналистов. Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро призвал не делать выводов до результатов экспертизы.
Ранее портал Palmarescentrafrique.com опубликовал фотографию, предположительно, тел двух погибших россиян — Орхана Джемаля и Александра Расторгуева. По данным сайта, журналистов сначала похитили и допросили, а затем убили.
«Поехали в отпуск»
Многие обстоятельства трагедии до сих пор остаются невыясненными. Как сообщили в Центре управления расследованиями, для которого журналисты готовили проект, Джемаль, Расторгуев и Радченко пытались попасть на базу Беренго, однако не смогли получить разрешение Минобороны ЦАР.
«Следующей целью группы должен был стать город Бамбари, где у них была назначена встреча с фиксером — сотрудником структуры ООН в ЦАР (MINUSCO)», — отметили в ЦУР.
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Как заявили в организации, тела журналистов были обнаружены между населёнными пунктами Сибю и Кага-Бандоро, в стороне от предполагаемого маршрута. В ЦУР подчеркнули, что причины и обстоятельства отклонения от маршрута, а также мотив убийства и личности нападавших им неизвестны.
«У всех ребят за плечами огромный опыт военной журналистики, и, конечно, проблемы безопасности были в числе приоритетных при планировании этого материала. В ходе подготовки вопросы безопасности обсуждались с сотрудником ООН, с ним же обсуждались подходящие в плане безопасности маршруты», — говорится в заявлении.
Ранее руководитель ЦУР Андрей Коняхин в беседе с РИА Новости сообщил, что водитель «достался от миссии ООН». Он также отметил, что поведение шофёра его насторожило ещё до поездки.
Однако в миссии подчеркнули, что с ними российские журналисты не связывались и по поводу предоставления автотранспорта не обращались.
В комментариях к сообщению ЦУР Коняхин уточнил, что «водителя рекомендовал сотрудник ООН, но сам водитель — не сотрудник ООН и автомобиль не их».
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналисты оформляли въезд в страну как туристический.
Рекомендации журналистам
На странице в социальной сети Facebook Захарова дала рекомендации по обеспечению безопасности журналистов, которые отправляются в командировку в сложные регионы.
«О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы», — написала официальный представитель МИД России.
По её словам, в ведомстве могут дать рекомендации по ситуации в стране, проинформировать посольство, помочь с оформлением документов и установлением контактов с местной стороной, а также дать разъяснения по требованиям к ведению журналистской деятельности.
«Будем ли отговаривать? Бывали и такие случаи. Нас не послушали, потом долгие месяцы мы же вызволяли людей из местной тюрьмы», — рассказала она.
Тем, кто не хочет контактировать с официальными структурами, Захарова посоветовала установить приложение «Зарубежный помощник».
«Это не волшебная палочка, которая сможет превратить мёртвую воду в живую. Но это ещё один шанс на выживание в сложной ситуации», — добавила она.
Мемориал в Москве
В память о погибших журналистах в Москве могут установить мемориальную доску. С соответствующим запросом в городскую администрацию обратился первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев.
«Остаётся множество вопросов по поводу нахождения журналистов в одном из самых опасных регионов мира. Но в первую очередь необходимо помнить, что в ЦАР были убиты российские граждане. В связи с этой страшной трагедией приношу свои соболезнования семьям и близким погибших», — сказал парламентарий в разговоре с RT.
В память о погибших в ЦАР россиянах их коллеги несут цветы к Центральному дому журналиста в Москве.
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