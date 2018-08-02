Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Глава УПЦ КП заявил, что Киево-Печерская лавра будет передана в собственность ук...
В Британии предлагают навести порядок в Интернете
Валентин Катасонов. Власть запустила не одну, а ворох антигосударственных "...
ЦАР – форпост России в Африке, который мы стыдливо прячем
Главная / В мире

«Обнаружены только огнестрельные ранения»: МИД России опроверг сообщения о пытках убитых в ЦАР журналистов

02 августа 2018, 11:24  •  70 • В мире
При осмотре тел погибших в Центрально-Африканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко следов пыток обнаружено не было. Об этом заявили в МИД России. После появления в СМИ сообщений о том, что журналистов могли допрашивать, в ООН призвали дождаться результатов экспертизы. Тем временем в Центре управления расследованиями рассказали, как была организована поездка россиян в ЦАР.
 
© Агентство городских новостей «Москва»
 

Врачи не обнаружили признаков пыток при осмотре тел погибших в ЦАР российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — цитирует Захарову ТАСС.

В ООН назвали спекуляцией распространяемую СМИ информацию о пытках убитых в Центрально-Африканской республике российских журналистов. Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро призвал не делать выводов до результатов экспертизы.

«Для того чтобы ответить на вопрос, пытали или нет российских журналистов, нужно дождаться результатов экспертизы. Полиция ЦАР и MINUSCA сообща работают над расследованием этого серьёзного происшествия. Идёт следствие, и все разговоры о пытках или их отсутствии будут спекуляцией», — цитирует Монтейро РИА Новости.

Ранее портал Palmarescentrafrique.com опубликовал фотографию, предположительно, тел двух погибших россиян — Орхана Джемаля и Александра Расторгуева. По данным сайта, журналистов сначала похитили и допросили, а затем убили.

«Поехали в отпуск»

Многие обстоятельства трагедии до сих пор остаются невыясненными. Как сообщили в Центре управления расследованиями, для которого журналисты готовили проект, Джемаль, Расторгуев и Радченко пытались попасть на базу Беренго, однако не смогли получить разрешение Минобороны ЦАР.

«Следующей целью группы должен был стать город Бамбари, где у них была назначена встреча с фиксером — сотрудником структуры ООН в ЦАР (MINUSCO)», — отметили в ЦУР.

На страницу галереи

Как заявили в организации, тела журналистов были обнаружены между населёнными пунктами Сибю и Кага-Бандоро, в стороне от предполагаемого маршрута. В ЦУР подчеркнули, что причины и обстоятельства отклонения от маршрута, а также мотив убийства и личности нападавших им неизвестны.

«У всех ребят за плечами огромный опыт военной журналистики, и, конечно, проблемы безопасности были в числе приоритетных при планировании этого материала. В ходе подготовки вопросы безопасности обсуждались с сотрудником ООН, с ним же обсуждались подходящие в плане безопасности маршруты», — говорится в заявлении.

«Говорить об американской экспансии пока рано»: смогут ли США потеснить Россию на европейском рынке газа

Ранее руководитель ЦУР Андрей Коняхин в беседе с РИА Новости сообщил, что водитель «достался от миссии ООН». Он также отметил, что поведение шофёра его насторожило ещё до поездки.

Однако в миссии подчеркнули, что с ними российские журналисты не связывались и по поводу предоставления автотранспорта не обращались.

«Никакие российские журналисты не выходили с нами на связь. Иногда журналисты, приезжающие в ЦАР из разных стран, выходят с нами на связь, когда хотят работать над сюжетами, связанными с MINUSCA. Другие с нами не связываются, поскольку их темы не касаются MINUSCA», — отметил Монтейро.

В комментариях к сообщению ЦУР Коняхин уточнил, что «водителя рекомендовал сотрудник ООН, но сам водитель — не сотрудник ООН и автомобиль не их».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналисты оформляли въезд в страну как туристический.

Рекомендации журналистам

На странице в социальной сети Facebook Захарова дала рекомендации по обеспечению безопасности журналистов, которые отправляются в командировку в сложные регионы.

«О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы», — написала официальный представитель МИД России.

По её словам, в ведомстве могут дать рекомендации по ситуации в стране, проинформировать посольство, помочь с оформлением документов и установлением контактов с местной стороной, а также дать разъяснения по требованиям к ведению журналистской деятельности.

«Будем ли отговаривать? Бывали и такие случаи. Нас не послушали, потом долгие месяцы мы же вызволяли людей из местной тюрьмы», — рассказала она.

Тем, кто не хочет контактировать с официальными структурами, Захарова посоветовала установить приложение «Зарубежный помощник».

Мигранты штурмуют испанскую границу

«Это не волшебная палочка, которая сможет превратить мёртвую воду в живую. Но это ещё один шанс на выживание в сложной ситуации», — добавила она.

Мемориал в Москве

В память о погибших журналистах в Москве могут установить мемориальную доску. С соответствующим запросом в городскую администрацию обратился первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев.

«Остаётся множество вопросов по поводу нахождения журналистов в одном из самых опасных регионов мира. Но в первую очередь необходимо помнить, что в ЦАР были убиты российские граждане. В связи с этой страшной трагедией приношу свои соболезнования семьям и близким погибших», — сказал парламентарий в разговоре с RT.

В память о погибших в ЦАР россиянах их коллеги несут цветы к Центральному дому журналиста в Москве.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

Загрузка...
70
Источник
Похожие новости
02 августа 2018, 01:54
В Британии предлагают навести порядок в Интернете
31 июля 2018, 17:09
«Позитивные процессы сдержать не получается»: в Крыму оценили новые санкции ЕС против России
01 августа 2018, 22:24
Сетевой источник: что стоит за «подозрительными» аккаунтами, заблокированными Facebook

02 августа 2018, 01:39
Стратегия барьеров: сможет ли стена на американо-мексиканской границе сократить нелегальную миграцию в США
31 июля 2018, 17:09
Условная готовность: возможен ли диалог Вашингтона и Тегерана без возвращения к вопросу о ядерной сделке
31 июля 2018, 23:39
«Позитивное развитие»: о чём удалось договориться на переговорах по Сирии в Сочи
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
27 июля 2018, 06:09
Отрезвляющие военные инциденты. Не пора ли Москве задуматься?
27 июля 2018, 17:24
Поклонская: «Простите за неудобства, которые Вам пришлось пережить из-за возвращения Крыма в Россию»
29 июля 2018, 01:54
"Ничего нового. Абсолютно": В Русской церкви отреагировали на послание Константинопольского Патриарха президенту Украины
31 июля 2018, 10:24
Оппозиция взяла власть в ядерной державе. Чего ожидать России?
30 июля 2018, 08:54
Страны-лимитрофы и премия Дарвина
30 июля 2018, 16:54
На украинском «Руслане» поставили крест: самый большой транспортник заменит новый российский самолет
28 июля 2018, 04:54
Что Путин хотел ЭТИМ сказать? (Best News)
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.