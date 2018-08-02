«Обнаружены только огнестрельные ранения»: МИД России опроверг сообщения о пытках убитых в ЦАР журналистов

При осмотре тел погибших в Центрально-Африканской республике российских журналистов Орхана Джемаля, Александра Расторгуева и Кирилла Радченко следов пыток обнаружено не было. Об этом заявили в МИД России. После появления в СМИ сообщений о том, что журналистов могли допрашивать, в ООН призвали дождаться результатов экспертизы. Тем временем в Центре управления расследованиями рассказали, как была организована поездка россиян в ЦАР.

Врачи не обнаружили признаков пыток при осмотре тел погибших в ЦАР российских журналистов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«По данным, полученным от сотрудников посольства России в ЦАР, при первичном осмотре тел местные врачи не обнаружили следов пыток, только огнестрельные ранения», — цитирует Захарову ТАСС.

В ООН назвали спекуляцией распространяемую СМИ информацию о пытках убитых в Центрально-Африканской республике российских журналистов. Представитель миссии ООН по стабилизации в ЦАР (MINUSCA) Владимир Монтейро призвал не делать выводов до результатов экспертизы.

«Для того чтобы ответить на вопрос, пытали или нет российских журналистов, нужно дождаться результатов экспертизы. Полиция ЦАР и MINUSCA сообща работают над расследованием этого серьёзного происшествия. Идёт следствие, и все разговоры о пытках или их отсутствии будут спекуляцией», — цитирует Монтейро РИА Новости.

Ранее портал Palmarescentrafrique.com опубликовал фотографию, предположительно, тел двух погибших россиян — Орхана Джемаля и Александра Расторгуева. По данным сайта, журналистов сначала похитили и допросили, а затем убили.

«Поехали в отпуск»

Многие обстоятельства трагедии до сих пор остаются невыясненными. Как сообщили в Центре управления расследованиями, для которого журналисты готовили проект, Джемаль, Расторгуев и Радченко пытались попасть на базу Беренго, однако не смогли получить разрешение Минобороны ЦАР.

«Следующей целью группы должен был стать город Бамбари, где у них была назначена встреча с фиксером — сотрудником структуры ООН в ЦАР (MINUSCO)», — отметили в ЦУР.

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Как заявили в организации, тела журналистов были обнаружены между населёнными пунктами Сибю и Кага-Бандоро, в стороне от предполагаемого маршрута. В ЦУР подчеркнули, что причины и обстоятельства отклонения от маршрута, а также мотив убийства и личности нападавших им неизвестны.

«У всех ребят за плечами огромный опыт военной журналистики, и, конечно, проблемы безопасности были в числе приоритетных при планировании этого материала. В ходе подготовки вопросы безопасности обсуждались с сотрудником ООН, с ним же обсуждались подходящие в плане безопасности маршруты», — говорится в заявлении.

Ранее руководитель ЦУР Андрей Коняхин в беседе с РИА Новости сообщил, что водитель «достался от миссии ООН». Он также отметил, что поведение шофёра его насторожило ещё до поездки.

Однако в миссии подчеркнули, что с ними российские журналисты не связывались и по поводу предоставления автотранспорта не обращались.

«Никакие российские журналисты не выходили с нами на связь. Иногда журналисты, приезжающие в ЦАР из разных стран, выходят с нами на связь, когда хотят работать над сюжетами, связанными с MINUSCA. Другие с нами не связываются, поскольку их темы не касаются MINUSCA», — отметил Монтейро.

В комментариях к сообщению ЦУР Коняхин уточнил, что «водителя рекомендовал сотрудник ООН, но сам водитель — не сотрудник ООН и автомобиль не их».

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила, что журналисты оформляли въезд в страну как туристический.

Рекомендации журналистам

На странице в социальной сети Facebook Захарова дала рекомендации по обеспечению безопасности журналистов, которые отправляются в командировку в сложные регионы.

«О командировании журналистов в сложные регионы можно/нужно (выберите глагол сами) сообщать в МИД заранее по линии пресс-службы», — написала официальный представитель МИД России.

По её словам, в ведомстве могут дать рекомендации по ситуации в стране, проинформировать посольство, помочь с оформлением документов и установлением контактов с местной стороной, а также дать разъяснения по требованиям к ведению журналистской деятельности.

«Будем ли отговаривать? Бывали и такие случаи. Нас не послушали, потом долгие месяцы мы же вызволяли людей из местной тюрьмы», — рассказала она.

Тем, кто не хочет контактировать с официальными структурами, Захарова посоветовала установить приложение «Зарубежный помощник».

«Это не волшебная палочка, которая сможет превратить мёртвую воду в живую. Но это ещё один шанс на выживание в сложной ситуации», — добавила она.

Мемориал в Москве

В память о погибших журналистах в Москве могут установить мемориальную доску. С соответствующим запросом в городскую администрацию обратился первый зампред комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Иван Сухарев.

«Остаётся множество вопросов по поводу нахождения журналистов в одном из самых опасных регионов мира. Но в первую очередь необходимо помнить, что в ЦАР были убиты российские граждане. В связи с этой страшной трагедией приношу свои соболезнования семьям и близким погибших», — сказал парламентарий в разговоре с RT.

В память о погибших в ЦАР россиянах их коллеги несут цветы к Центральному дому журналиста в Москве.