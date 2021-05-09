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Обнаружены тела двух человек: что известно о крушении Ми-2 в Камчатском крае

09 мая 2021, 11:40  •  109 • В России
На Камчатке обнаружили остатки обгоревшего вертолёта, предположительно, Ми-2, который накануне не вышел на связь. Также на месте ЧП найдены тела двух человек — пилота и пассажира. Им, по данным СМИ, оказался местный предприниматель. По факту ЧП возбуждено уголовное дело. Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов. Согласно имеющимся сведениям, Ми-2 выполнял рейс посадочная площадка «Излучина» — природный парк «Налычева» в Камчатском крае и перевозил 200 кг груза.
 
РИА Новости © Михаил Воскресенский
 

В Камчатском крае на месте крушения вертолёта Ми-2, который накануне пропал с радаров, обнаружили тела двух человек — пилота и пассажира. Об этом сообщили в Дальневосточном следственном управлении на транспорте Следственного комитета.

«Возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»). По предварительной информации, два человека погибли», — приводит ТАСС слова представителя ведомства.

Он добавил, что сотрудники СК выехали на место происшествия, они изымают документы и собирают образцы топлива.

Как отмечает РИА Новости, вертолёт был обнаружен в труднодоступной местности.

Согласно данным источников агентства «Камчатка-информ», на борту находились командир воздушного судна Александр Скворцов и местный предприниматель, бывший депутат Андрей Пятко.

Вертолёт Ми-2, на борту которого находились командир воздушного судна и пассажир, выполнял рейс по маршруту аэропорт Елизово — посадочная площадка в районе реки Островной. В субботу, 8 мая, примерно в 17:00 по местному времени воздушное судно, перевозившее 200 кг груза, перестало выходить на связь.

«В районе озера Котельникова должен был выйти на связь, но не вышел. Реагирует региональная поисково-спасательная база, они по пути следования летят. В готовности спасатели МЧС», — заявлял представитель экстренных служб.

Кроме того, по факту произошедшего Дальневосточная транспортная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства о безопасности полётов.

«На Камчатке вертолёт Ми-2 (эксплуатант АО «Озерновский рыбоконсервный завод №55») в контрольной точке полёта не вышел на связь с диспетчером «Камчатаэронавигации» ФГУП «Госкорпорация по ОрВД». Воздушное судно совершало полёт по маршруту посадочная площадка «Излучина» — природный парк «Налычева». По предварительным данным на борту находились пилот и пассажир», — указывали в ведомстве.

С наступлением тёмного времени суток поиски были прекращены, их возобновили с рассветом, в них принимали участие два вертолёта от предприятия, эксплуатировавшего Ми-2, и один — от региональной поисково-спасательной базы.

Остатки обгоревшего вертолёта были обнаружены в 12:05 (03:05 мск) в районе лесного массива Чапаевка, позднее сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС России по Камчатскому краю.

Инциденты с вертолётами в России в 2021 году

17 апреля в Краснодарском крае в районе автотрассы Краснодар — Новороссийск во время авиационно-химических работ на поле потерпел крушение вертолёт Ми-2. В результате ЧП погиб пилот, мужчина 1960 года рождения, имевший более 20 лет стажа.

«Это опытный пилот, который уже больше 20 лет за штурвалом. Он раньше был военным летчиком, а когда ушёл на пенсию, пошёл в сельхозавиацию», — рассказывал изданию «Комсомольская правда» один из знакомых погибшего.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть человека».

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25 марта в акватории Куршского залива Калининградской области произошло крушение Ка-32 МЧС России. На борту находились три человека, один из них погиб, двое других были госпитализированы, их состояние оценивали как средней тяжести.

«Командир воздушного судна и второй пилот с сотрясением головного мозга и обморожением организма доставлены в больницу скорой медицинской помощи Калининграда, где им оказывается квалифицированная медицинская помощь», — сообщали в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СК.

В МЧС также указывали, что воздушным судном управлял опытный экипаж с тысячами часов налёта, который неоднократно привлекался к поиску и спасению людей и тушению природных и техногенных пожаров.

Двумя основными версиями крушения были названы нарушение техники безопасности и ЧП, не зависящее от экипажа. По факту жёсткой посадки было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 263 УК России («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного, воздушного, морского и внутреннего водного транспорта и метрополитена»).

27 марта начались работы по подъёму упавшего вертолёта. Ка-32 был извлечён из акватории Куршского залива, его эвакуировали в районе города Полесска Калининградской области.

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