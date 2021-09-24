«Обнаружены без признаков жизни»: число погибших на Эльбрусе альпинистов выросло до пяти

На горе Эльбрус погибли пять человек, входивших в группу альпинистов, которые накануне запросили о помощи в связи с ухудшением погодных условий. В Минздраве Кабардино-Балкарской Республики добавили, что в ходе поисково-спасательных работ удалось найти 14 альпинистов, их передали медикам. Как отметили в МЧС, спасатели работали в сложнейших условиях: сильные осадки в виде мокрого снега, порывы ветра до 70 м/с, температура воздуха до -20 °C и видимость не более одного метра. В больницу Нальчика доставили 11 человек с травмами различной степени тяжести, один из них в реанимации с переломом костей голени.

Число погибших альпинистов на Эльбрусе из группы, запросившей помощь спасателей, достигло пяти. Об этом ТАСС сообщил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии Михаил Надёжин. Ранее сообщалось о трёх погибших.

«К сожалению, пять человек были обнаружены без признаков жизни», — сказал он.

Умерли два человека, о местонахождении которых спасателям сообщили другие участники группы.

«У спасателей была большая надежда, что смогут спасти двух человек, <...> но, к сожалению, к моменту их прибытия они признаков жизни не подавали. На станции «Гара-Баши» на высоте 3 900 м врачи медицины катастроф констатировали смерть», — добавил Надёжин.

Как указывалось ранее следственное управление Следственного комитета РФ по Кабардино-Балкарской Республике инициировало проведение доследственной проверки по факту гибели участников восхождения на Эльбрус.

В то же время в ходе поисково-спасательных работ удалось найти и передать врачам медицины катастроф и станции скорой медицинской помощи 14 человек.

«Из них 11 были доставлены в Республиканскую клиническую больницу города Нальчика. Три человека от госпитализации отказались», — пояснил начальник главного управления МЧС РФ по Кабардино-Балкарии.

По его словам, в 02:45 поисково-спасательные работы по спасению группы туристов из 19 человек на горе Эльбрус завершены. В общей сложности поиски и эвакуация альпинистов осуществлялась более семи часов.

«Спасатели работали в сложнейших условиях. Порывы ветра достигали 40-70 м/с, сильные осадки в виде мокрого снега. Температура воздуха до -20 °C. Видимость не более одного метра. Поиски велись на высоте с 5000 метров и выше в районе нахождения группы. Для координации поисково-спасательной операции работал оперативный штаб МЧС. Всего к работам было привлечено 69 человек, 16 единиц техники», — говорится в сообщении республиканского МЧС.

Вместе с тем ответственный хирург Республиканской клинической больницы города Нальчика Аскер Билимихов рассказал, что в медучреждение поступило 11 человек с жалобами на повышенную температуру, переохлаждение, гипоксию и шок.

«В приёмное отделение республиканской больницы доставлено 11 человек с различной степенью тяжести. Общее охлаждение, обморожения второй, третьей степени — в основном лица, верхних конечностей. Доставлено восемь мужчин, три женщины. Восемь человек — в ожоговом отделении, один — в реанимации с переломом костей голени», — цитирует его газета «Известия».

Как сообщал начальник Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда (ЭВПСО) МЧС Абдуллах Гулиев, группа альпинистов со всей России (из Санкт-Петербурга, Якутии, Тюмени, Челябинска, Москвы, Екатеринбурга, Тольятти и Новороссийска) изначально состояла из 23 человек, но на гору пошли 19 человек. Как указывал источник ТАСС, все входящие в группу не являются профессионалами, они принимали участие в восхождении в качестве любителей.

По данным МЧС, на высоте 5 400 метров альпинисты запросили о помощи из-за ухудшения погодных условий. Данный запрос поступил в Центр управления в кризисных ситуациях ГУ МЧС по КБР в 17:10.

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Между тем организатор восхождения Денис Алимов рассказал о том, что в группу входили четыре альпиниста-профессионала, они сопровождали 16 участников.

«В 10 утра они вышли на плато — это выше седловины Эльбруса. Был сильный ветер, но погода была устойчивая, никаких опозданий не было. Одной девушке стало плохо. Было принято решение — один из помощников (гидов. — RT) вместе с ней начинают спуск на седловину, чтобы сбросить высоту. Остальная группа пошла на вершину», — цитирует его ТАСС.

О дальнейших событиях ему рассказал гид, спускавшийся с девушкой.

«С его слов, буквально через полчаса резко ухудшилась погода, ветер стал дуть снизу вверх, началась буря. Возможно, резко упало давление, потому что девушке даже при потере высоты стало хуже. Она потеряла сознание и в течение часа умерла на руках у гида. Это произошло примерно в 11:00-12:00. Гид зафиксировал её возле тропы, прождал группу до 15:00, а когда группа не спустилась, связался с лагерем и самостоятельно начал спуск вниз. Как только он сел в ратрак, он начал звонить в МЧС», — добавил Алимов.

Кроме того, он сообщил о том, что один из участников группы сломал ногу — это стало «фатальной причиной» последующей трагедии.

«Вероятно, из-за этого группа потеряла время, погода катастрофически ухудшилась. Я говорил с лидером группы, которого увезли в больницу — он сказал, что когда при спуске пришлось заново провешивать перила (верёвки для спуска), видимость была около полуметра. Они приняли решение разделить группу на три взвода — на тех, кто идет быстрее и тех, кто медленнее. По мере спуска в одной из групп умерли ещё два человека. Но решение разделиться было верным, иначе жертв могло быть больше», — пояснил организатор.

Гиды, сопровождавшие альпинистов, получили сильные обморожения и травмы: «Один из них практически ослеп».