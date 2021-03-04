«Обнаружено взрывное устройство»: ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Сотрудники ведомства задержали мужчину, который, по данным службы, планировал совершить атаку «по мотивам ненависти к действующей власти», а также вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности. У него были изъяты самодельное взрывное устройство и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ.

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом сообщается в распространённом заявлении Центра общественных связей ведомства.

В службе рассказали, что задержали гражданина России, который планировал совершить террористический акт «по мотивам ненависти к действующей власти». Помимо этого, мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

«По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнили в ФСБ.

Ведомство опубликовало видеозапись задержания россиянина. На кадрах видно, как силовики выламывают дверь в дом подозреваемого и задерживают мужчину. Показано и самодельное взрывное устройство, изъятое сотрудниками ведомства. В доме и на участке также были найдены компоненты взрывного устройства, в том числе поражающие элементы.

Случаи предотвращения терактов на территории России

За последние месяцы Федеральная служба безопасности предотвратила несколько террористических актов, которые планировали осуществить в стране радикально настроенные лица.

Так, в середине февраля силовики задержали 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, планировавших теракты на Северном Кавказе. Радикалы были выявлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Помимо запланированных атак, они вербовали в ряды группировки местных жителей. При обысках у подозреваемых были изъяты экстремистские материалы, пулемёт РПК, автомат АКМ, патроны и самодельные взрывные устройства в общей сложности более 3 кг в тротиловом эквиваленте. В тайнике радикалов также находился пояс смертника с поражающими элементами.

В январе сотрудники ФСБ задержали последователя радикального исламизма, готовившего теракт в Башкирии. Им оказался гражданин России 1995 года рождения.

В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчина готовил вооружённое нападение на сотрудников правоохранительных органов, у него нашли компоненты самодельной бомбы и огнестрельное оружие.

Как стало известно из переписки в его гаджетах, инструкции экстремист получал от эмиссаров террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»**.

В декабре ФСБ совместно с МВД России задержало в Дагестане четырёх членов ячейки «Исламского государства»***.

Согласно данным ведомства, они планировали устроить взрыв около одного из административных зданий полиции и напасть на сотрудников МВД республики.

«В оборудованном террористами тайнике и по адресу конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство; в мобильных телефонах — переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом», — отметили в ведомстве.

Борьба с терроризмом в России

В конце февраля президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что терроризм является самой острой и опасной угрозой.

В частности, он напомнил, что в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чеченской республики и Ингушетии, а также отметил борьбу с терроризмом в Сирии.

«В 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Это на четверть больше, чем годом ранее (было 57)», — рассказал президент.

Глава государства подчеркнул необходимость не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, но и отслеживать контакты боевиков, пресекая попытки пропаганды и вербовки молодёжи.

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.