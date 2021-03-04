Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать р...
Захватить Крым "буквально завтра": От Украины потребовали немедленных ...
Аваков озвучил "план Б" по Крыму и Донбассу: Гордон ехидно ухмыльнулся
Главная / В России

«Обнаружено взрывное устройство»: ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области

04 марта 2021, 18:50  •  258 • В России
ФСБ России предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Сотрудники ведомства задержали мужчину, который, по данным службы, планировал совершить атаку «по мотивам ненависти к действующей власти», а также вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности. У него были изъяты самодельное взрывное устройство и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ.
 
РИА Новости © ЦОС ФСБ РФ
 

Федеральная служба безопасности России предотвратила теракт на объекте энергетики в Калининградской области. Об этом сообщается в распространённом заявлении Центра общественных связей ведомства.

В службе рассказали, что задержали гражданина России, который планировал совершить террористический акт «по мотивам ненависти к действующей власти». Помимо этого, мужчина вербовал местных жителей для участия в террористической деятельности.

«По месту его жительства обнаружены самодельное взрывное устройство, инструкции по его изготовлению и компоненты для синтезирования взрывчатых веществ, а также материалы оскорбительного содержания в отношении российских органов исполнительной и законодательной власти», — говорится в сообщении.

В отношении задержанного было возбуждено уголовное дело, решается вопрос об избрании меры пресечения, уточнили в ФСБ.

Ведомство опубликовало видеозапись задержания россиянина. На кадрах видно, как силовики выламывают дверь в дом подозреваемого и задерживают мужчину. Показано и самодельное взрывное устройство, изъятое сотрудниками ведомства. В доме и на участке также были найдены компоненты взрывного устройства, в том числе поражающие элементы.

Случаи предотвращения терактов на территории России

За последние месяцы Федеральная служба безопасности предотвратила несколько террористических актов, которые планировали осуществить в стране радикально настроенные лица.

Так, в середине февраля силовики задержали 19 сторонников организации «Ат-Такфир валь-Хиджра»*, планировавших теракты на Северном Кавказе. Радикалы были выявлены на территории Карачаево-Черкесской Республики, Крыма, Краснодарского края и Ростовской области. Помимо запланированных атак, они вербовали в ряды группировки местных жителей. При обысках у подозреваемых были изъяты экстремистские материалы, пулемёт РПК, автомат АКМ, патроны и самодельные взрывные устройства в общей сложности более 3 кг в тротиловом эквиваленте. В тайнике радикалов также находился пояс смертника с поражающими элементами.

В январе сотрудники ФСБ задержали последователя радикального исламизма, готовившего теракт в Башкирии. Им оказался гражданин России 1995 года рождения.

В пресс-службе ведомства сообщили, что мужчина готовил вооружённое нападение на сотрудников правоохранительных органов, у него нашли компоненты самодельной бомбы и огнестрельное оружие.

Как стало известно из переписки в его гаджетах, инструкции экстремист получал от эмиссаров террористической организации «Хайат Тахрир аш-Шам»**.

В декабре ФСБ совместно с МВД России задержало в Дагестане четырёх членов ячейки «Исламского государства»***.

Согласно данным ведомства, они планировали устроить взрыв около одного из административных зданий полиции и напасть на сотрудников МВД республики.

«В оборудованном террористами тайнике и по адресу конспиративного проживания обнаружены огнестрельное и холодное оружие, большое количество боеприпасов, взрывное устройство; в мобильных телефонах — переписка с координаторами террористической деятельности за рубежом», — отметили в ведомстве.

Борьба с терроризмом в России

В конце февраля президент Владимир Путин, выступая на заседании коллегии ФСБ, заявил, что терроризм является самой острой и опасной угрозой.

В частности, он напомнил, что в декабре 2020 года была уничтожена последняя организованная бандгруппа, совершавшая преступления на территории Чеченской республики и Ингушетии, а также отметил борьбу с терроризмом в Сирии.

«В 2020 году было предотвращено 72 преступления террористической направленности. Это на четверть больше, чем годом ранее (было 57)», — рассказал президент.

Глава государства подчеркнул необходимость не только выявлять и ликвидировать ячейки террористов, но и отслеживать контакты боевиков, пресекая попытки пропаганды и вербовки молодёжи. 

* «Ат-Такфир валь-Хиджра» — религиозное объединение, признанное экстремистским и запрещённое на территории России (решение Верховного суда РФ от 15.09.2010).

** «Хайат Тахрир аш-Шам» («Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра», «Джабхат ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

*** «Исламское государство» (ИГ) — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



258
Источник
Похожие новости
04 марта 2021, 02:20
«Будут наводить ужас на противников, как «Катюши»: на что способны новые реактивные снаряды для огнемёта ТОС-2 «Тосочка»
03 марта 2021, 00:40
«Достал деньги и золотые украшения»: подозреваемого в убийстве семьи в Кудьме арестовали
03 марта 2021, 12:35
«Отнял у двух молодых девушек три года и семь месяцев жизни»: маньяк Виктор Мохов вышел на свободу после 17 лет тюрьмы
04 марта 2021, 15:10
«Второй шанс мне дан неспроста»: бывший подопечный хосписа — о жизни после комы и смертельного диагноза
04 марта 2021, 18:50
«Обнаружено взрывное устройство»: ФСБ предотвратила теракт в Калининградской области
03 марта 2021, 12:35
«Вместо диалога пытаются нагнетать обстановку»: в Крыму ответили на слова экс-депутата Рады о «захвате» полуострова
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 февраля 2021, 04:35
Аксёнов выдал крымскую тайну семьи Зеленских: "Оккупантам" платит активно"
28 февраля 2021, 13:55
Японцы в панике требуют войны с Россией за Курилы
27 февраля 2021, 12:50
Путин разрушил все планы Запада по Украине – политолог
02 марта 2021, 03:40
Яков Кедми отчитал власти России: "Скажите правду!"
02 марта 2021, 11:00
"Украинская нацистка гастролирует в Петербурге": Призывавшая убивать русских зарабатывает в России
27 февраля 2021, 20:15
Список из 1387 моделей: Минпромторг обновил перечень облагаемых «налогом на роскошь» автомобилей
03 марта 2021, 03:30
"Это не проявление отваги": Президент Словакии пошла войной на премьера из-за "Спутник V"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.