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Обнаружена пропавшая год назад подлодка ВМС Аргентины San Juan

17 ноября 2018, 11:24  •  227 • В мире
Компания Ocean Infinity спустя год обнаружила пропавшую в ноябре 2017-го подводную лодку ВМС Аргентины San Juan, сообщает военное ведомство в своем Twitter.
Уточняется, что исследования дна проводил подводный телеуправляемый аппарат, который на глубине 800 метров обнаружил остов пропавшей субмарины ВМС Аргентины.
Год семьи 44 членов экипажа, которые находились на борту подлодки San Juan, когда она внезапно перестала выходить на связь, пытаются узнать хоть что-то о судьбе моряков. Но пока результаты поисков в Южной части Атлантического океана ничего не давали.
Надежда появилась сейчас.
«Министерство обороны и ВМС Аргентины сообщают, что обследование объекта повышенного интереса №24, о котором сообщила Ocean Infinity, при помощи подводного дистанционного аппарата на глубине 800 метров идентифицировало обнаружение субмарины San Juan», - указывается в сообщении ВМС в Twitter.
El #MinisterioDeDefensa y la #ArmadaArgentina informan que en el día de la fecha, habiéndose investigado el punto de interés N°24 informado por Ocean Infinity, mediante la observación realizada con un ROV a 800 mts de profundidad, se ha dado identificación positiva al #AraSanJuan
— Armada Argentina (@Armada_Arg) 17 ноября 2018 г.
Дизель-электрическая субмарина San Juan с 44 членами экипажа на борту перестала выходить на связь 15 ноября 2017 года. Через две недели ВМС Аргентины отказались от операции по спасению экипажа, но поиски подлодки продолжили. В сентябре к работе подключилась частная компания Ocean Infinity.

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