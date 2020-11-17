Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Одесский эксперт рассказал, как отреагируют одесситы, если город перейдет под пр...
Захарова развела руками в ответ на апокалиптичный намёк Берлина: "Мы же веж...
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, исп...
Радикалы требовали бомбить русских в Донбассе, но после ночного решения трёх лид...
Главная / Политика

Обнаружена главная ошибка Японии в отношении России - СМИ

17 ноября 2020, 21:20  •  91 • Политика
Фото: imagebroker/Ina Hesmer/www.globallookpress.com
Токио активно милитаризирует страну в надежде стать ведущим игроком в Азиатском-Тихоокеанском регионе
Новая волна милитаризации Японии в последние годы весьма удивила экспертов во всем мире. Ее ближайшие соседи – Китай и Россия – являются странами, которые больше всего обеспокоены этой военщиной. К такому выводу пришел научный сотрудник по международному праву Федерального университета Рио-де-Жанейро Лукас Лейроз в своей статье для InfoBrics.
После Второй мировой войны, в которой Япония вступила в союз с нацистской Германией и была последней страной, которая капитулировала, Токио отказался от военной силы как средства разрешения конфликта. Соответствующая статья даже появилась в новой Конституции, начавшей действовать с 1947 года.
В 1954-ом японцы получили разрешение на создание крайне ограниченных вооруженных сил самообороны, целью которых было просто гарантировать национальную безопасность в глобальном контексте Холодной войны и биполярности. Автор отмечает, что будучи капиталистической и проамериканской державой Япония оказалась под постоянной угрозой роста "советской и китайской империй".
Однако с тех пор возрождение военного проекта Страны восходящего солнца постепенно начало набирать силу. Вопреки ожиданиям, окончание Холодной войны не привело к сокращению японской армии, наоборот, открыло пространство для других оправданий ее роста, в частности, прогресс в Северной Корее, которую Токио рассматривает как угрозу нацбезопасности.
"Но основой японского военного возрождения стало международное сотрудничество с США. Японцы и американцы начали совместную деятельность главным образом благодаря усилиям бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который в последние восемь лет способствовал подлинному историческому перевороту пацифистской идеологии японского государства, позволившему провести широкую милитаризацию, сведя статью 9-ю Конституции к чисто декоративной фигуре", – считает бразилец.
Сейчас Токио активно инвестирует в развитие военного потенциала страны, и эта деятельность оказалась на удивление успешной. Япония славится тем, что является одним из крупнейших промышленных гигантов в мире, поэтому неудивительно, что государству удается разрабатывать современную и эффективную военную технику. В стране производятся танки, боевые машины, военные самолеты, корабли, ракеты и другое вооружение.
По данным Стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2019 г. Япония заняла девятое место по военным расходам – около $47,6 млрд. Японские военные запросили $51,7 млрд на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля 2021-го. Расходы неуклонно растут, составляя 0,9% от ВВП страны. "Этот процент не так велик по сравнению с другими мировыми военными державами, но он впечатляет, когда мы рассматриваем Японию во всем ее контексте нынешней милитаризации", указывает автор.
Одним из последних факторов, который также мотивировал Токио вооружаться и усиливая армию, является спор вокруг островов Сенкаку, на которые претендует Китай. В результате японцы модернизируют класс эсминцев, кроме того военные потребовали производства танков нового поколения. Также власти заказали свыше 100 истребителей F-35A и F-35B. Япония разработала прототип истребителя пятого поколения и планирует использовать эти технологии для создания истребителя шестого поколения уже в ближайшем будущем.
"Это чрезвычайно беспокоит Пекин, поскольку означает радикализацию спора, который до сих пор был мирным", говорится в материале.
Но дело даже не в угрозах со стороны КНДР или решения вопроса вокруг Сенкаку. В реальности, Токио просто хочет повысить свое геополитическое значение и роль в качестве региональной державы, поэтому делает ставку на наращивание своего военного потенциала. Проблема заключается в том, насколько этот процесс интересен самой Японии. Ведь Вашингтон по-прежнему активно поддерживает военные базы Страны восходящего солнца и гарантирует ее безопасность от возможных внешних угроз, что делает крайнюю милитаризацию сомнительной стратегией, полагает Лейроз.
В свою очередь, Россия и КНР не рассматривают Японию в качестве текущей угрозы, но они начинают принимать меры предосторожности. Так, недавно Москва отправила на Курилы танки Т-72Б3, вооруженные ракетами и, тем самым, послала Токио четкий сигнал.
"Посылая танки, Россия показывает, что готова защищать свою территорию в случае любой агрессии", – следует из статьи.
Автор задается вопросом, будет ли полезно в итоге для Токио реализация его проекта милитаризации и преобладание военщины в местной политической повестке дня.
По его мнению, если намерение Японии заключается в том, чтобы избавиться от американского присутствия в стране и обеспечить консолидацию суверенного в военном отношении национального государства, данная стратегия может оказаться плодотворной. Однако если планы Токио состоят лишь в том, чтобы увеличить свою военную мощь, поддерживая союз с Вашингтоном и соперничая с соседними государствами, то это окажется большой ошибкой, резюмировал Лейроз.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



91
Источник
Похожие новости
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!"
17 ноября 2020, 00:15
"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опровержения на сайте Кремля
17 ноября 2020, 05:45
Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали
17 ноября 2020, 10:20
"Что за нахальство!": Поляки напряглись из-за появления базы "русских бандитов" в Судане
17 ноября 2020, 15:50
Казус Карабаха: США и Франция спросили с России за Турцию
17 ноября 2020, 02:05
"У поляков что-то не складывается": Русофобов в Варшаве поймали на противоречии
Новости партнеров
 
Выбор дня
17 ноября 2020, 03:55
Сбежавшая из Крыма поразилась украинским мерам против COVID: "Мощный карантин!&q...
17 ноября 2020, 07:35
Британцы в ярости: Австрийская "пешка" России оказалась не по зубам
17 ноября 2020, 00:15
"Совал мне какие-то рубли!": С русских не стали брать дань в Карабахе. Кана...
17 ноября 2020, 00:15
"Берлинский пациент" обиделся за ЦРУ: Навальный требует от Пескова опроверж...
17 ноября 2020, 05:45
Не сумев свалить Михалкова, заказчики нашли новых жертв. И снова прогадали
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 ноября 2020, 20:55
"А что ты ко мне обращаешься?": Тихановскому аукнулись его слова. Лукашенко не удержался от иронии
12 ноября 2020, 01:05
Украина готовит России "горькие сюрпризы"? Эксперт заявил о "военном превосходстве" Киева
11 ноября 2020, 07:40
Греф "тихо отполз" после схватки с Михалковым: Кто сказал "Цыц!" главе Сбера?
15 ноября 2020, 23:30
Путина этому учили: Кедми в трёх словах объяснил проигрыш США
15 ноября 2020, 05:10
"Что значит "сможет?!": Русские "успокоили" Госдеп, испугавшийся "Посейдона"
11 ноября 2020, 05:50
"Помогли вам ваши янки?" Пашинян сам уничтожил Карабах, пока Алиев готовился к войне - военкор Коц
11 ноября 2020, 23:15
Благодарности не будет: Россию ждёт поток цинковых гробов?
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.