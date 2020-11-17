Обнаружена главная ошибка Японии в отношении России - СМИ

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Токио активно милитаризирует страну в надежде стать ведущим игроком в Азиатском-Тихоокеанском регионе

Новая волна милитаризации Японии в последние годы весьма удивила экспертов во всем мире. Ее ближайшие соседи – Китай и Россия – являются странами, которые больше всего обеспокоены этой военщиной. К такому выводу пришел научный сотрудник по международному праву Федерального университета Рио-де-Жанейро Лукас Лейроз в своей статье для InfoBrics.

После Второй мировой войны, в которой Япония вступила в союз с нацистской Германией и была последней страной, которая капитулировала, Токио отказался от военной силы как средства разрешения конфликта. Соответствующая статья даже появилась в новой Конституции, начавшей действовать с 1947 года.

В 1954-ом японцы получили разрешение на создание крайне ограниченных вооруженных сил самообороны, целью которых было просто гарантировать национальную безопасность в глобальном контексте Холодной войны и биполярности. Автор отмечает, что будучи капиталистической и проамериканской державой Япония оказалась под постоянной угрозой роста "советской и китайской империй".

Однако с тех пор возрождение военного проекта Страны восходящего солнца постепенно начало набирать силу. Вопреки ожиданиям, окончание Холодной войны не привело к сокращению японской армии, наоборот, открыло пространство для других оправданий ее роста, в частности, прогресс в Северной Корее, которую Токио рассматривает как угрозу нацбезопасности.

"Но основой японского военного возрождения стало международное сотрудничество с США. Японцы и американцы начали совместную деятельность главным образом благодаря усилиям бывшего премьер-министра Синдзо Абэ, который в последние восемь лет способствовал подлинному историческому перевороту пацифистской идеологии японского государства, позволившему провести широкую милитаризацию, сведя статью 9-ю Конституции к чисто декоративной фигуре", – считает бразилец.

Сейчас Токио активно инвестирует в развитие военного потенциала страны, и эта деятельность оказалась на удивление успешной. Япония славится тем, что является одним из крупнейших промышленных гигантов в мире, поэтому неудивительно, что государству удается разрабатывать современную и эффективную военную технику. В стране производятся танки, боевые машины, военные самолеты, корабли, ракеты и другое вооружение.

По данным Стокгольмского Международного института исследований проблем мира (SIPRI), в 2019 г. Япония заняла девятое место по военным расходам – около $47,6 млрд. Японские военные запросили $51,7 млрд на следующий финансовый год, который начинается 1 апреля 2021-го. Расходы неуклонно растут, составляя 0,9% от ВВП страны. "Этот процент не так велик по сравнению с другими мировыми военными державами, но он впечатляет, когда мы рассматриваем Японию во всем ее контексте нынешней милитаризации", указывает автор.

Одним из последних факторов, который также мотивировал Токио вооружаться и усиливая армию, является спор вокруг островов Сенкаку, на которые претендует Китай. В результате японцы модернизируют класс эсминцев, кроме того военные потребовали производства танков нового поколения. Также власти заказали свыше 100 истребителей F-35A и F-35B. Япония разработала прототип истребителя пятого поколения и планирует использовать эти технологии для создания истребителя шестого поколения уже в ближайшем будущем.

"Это чрезвычайно беспокоит Пекин, поскольку означает радикализацию спора, который до сих пор был мирным", говорится в материале.

Но дело даже не в угрозах со стороны КНДР или решения вопроса вокруг Сенкаку. В реальности, Токио просто хочет повысить свое геополитическое значение и роль в качестве региональной державы, поэтому делает ставку на наращивание своего военного потенциала. Проблема заключается в том, насколько этот процесс интересен самой Японии. Ведь Вашингтон по-прежнему активно поддерживает военные базы Страны восходящего солнца и гарантирует ее безопасность от возможных внешних угроз, что делает крайнюю милитаризацию сомнительной стратегией, полагает Лейроз.

В свою очередь, Россия и КНР не рассматривают Японию в качестве текущей угрозы, но они начинают принимать меры предосторожности. Так, недавно Москва отправила на Курилы танки Т-72Б3, вооруженные ракетами и, тем самым, послала Токио четкий сигнал.

"Посылая танки, Россия показывает, что готова защищать свою территорию в случае любой агрессии", – следует из статьи.

Автор задается вопросом, будет ли полезно в итоге для Токио реализация его проекта милитаризации и преобладание военщины в местной политической повестке дня.

По его мнению, если намерение Японии заключается в том, чтобы избавиться от американского присутствия в стране и обеспечить консолидацию суверенного в военном отношении национального государства, данная стратегия может оказаться плодотворной. Однако если планы Токио состоят лишь в том, чтобы увеличить свою военную мощь, поддерживая союз с Вашингтоном и соперничая с соседними государствами, то это окажется большой ошибкой, резюмировал Лейроз.

