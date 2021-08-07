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Обнаружен утерянный в 2005-м план борьбы с коронавирусом. Автор лишь развела руками

07 августа 2021, 01:30  •  88 • В мире
В Великобритании заявили о тысячах смертей из-за пропажи документа о коронавирусе.
Издание The Independent сообщило, что в королевстве найден написанный 16 лет назад план по борьбе с коронавирусом. Документ, который мог спасти тысячи жизней, обнаружился только теперь.
Стратегия действия британских властей разрабатывалась для борьбы с коронавирусом SARS и вызываемым им тяжёлым острым респираторным синдромом.
Одна из создательниц плана на расспросы отвечала растерянно: "Я не понимаю, куда он тогда делся".
Впрочем, судя по изложенным в СМИ мерам, которые предусматривал тот план, в них нет ничего необычного.
Так, там были рекомендации по режиму самоизоляции, меры по ограничению передвижения граждан, отслеживанию контактов заболевших, а также наращивание запасов СИЗ.
При этом в издании говорится о великой пользе, которую мог принести этот план, будь он обнародован ранее. В статье говорится, что зимой 2020 года британское руководство "начинало с нуля", придумывая способы остановить вспышку COVID-19.
"Он (документ - ред.) был упущен из виду. Мы могли спасти десятки тысяч жизней", - цитирует издание бывшего главного научного советника правительства страны Дэвида Кинга.

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