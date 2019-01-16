«Обнаружен пятый погибший»: МЧС завершило поисково-спасательную операцию на месте взрыва в Шахтах

Спасатели обнаружили тело пятой жертвы взрыва бытового газа в жилом доме города Шахты Ростовской области. На этом поисково-спасательная работа завершена. Теперь специалисты должны определить точное число квартир, которые нуждаются в ремонте. В среду, 16 января, пострадавшие и семьи погибших смогут получить материальную помощь властей. В городе объявлен траур, у места ЧП пройдёт панихида по жертвам трагедии, в которой примут участие мэр Андрей Ковалёв и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

В Шахтах на месте взрыва бытового газа в жилом доме обнаружено тело пятой погибшей, сообщили в МЧС. Таким образом, спасательная операция завершена: людей под завалами больше нет. Об этом заявила представитель ГУ МЧС по Ростовской области Марина Абрамченко.

«Последнее тело обнаружено, аварийно-спасательные работы завершены», — приводит её слова РИА Новости.

Всего в четырёх квартирах, которые сильнее всего пострадали от взрыва, в момент ЧП находились 12 человек. Пятеро из них погибли, ещё семь жильцов спасены. Двое пострадавших были госпитализированы — отец и его двухлетняя дочь. Врачи сообщили, что на данный момент их состояние удовлетворительное.

«По результатам проведённых обследований медики считают состояние девочки удовлетворительным. Губернатор поручил сделать всё возможное, чтобы облегчить её состояние», — говорится в сообщении администрации области.

Одна из жертв трагедии — жена пострадавшего мужчины и мать госпитализированной девочки.

Семьи погибших и пострадавших получат поддержку со стороны властей, заявила уполномоченный по правам ребёнка в Ростовской области Ирина Черкасова.

«Во-первых, устанавливается круг родственников… Во-вторых, пока это всё будет восстановлено… и на период реабилитации… Конечно, им окажут помощь в жилищном вопросе. Бесконтрольно никто ничего не оставит», — приводит её слова РИА Новости.

15 января были госпитализированы ещё два человека — пожилая женщина, состояние здоровья которой ухудшилось, и инвалид-колясочник, которому необходим соответствующий уход. Об этом журналистам рассказала министр здравоохранения Ростовской области Татьяна Быковская.

«В пункте временного содержания в школе вчера были осмотрены все жители дома, туда доставленные. Кроме этого, среди доставленных оказалась родственница жильцов квартиры 68, которая вчера была госпитализирована в связи с ухудшением состояния, женщина уже пожилого возраста. Кроме этого, вчера нами по просьбе родственников в дом сестринского ухода был госпитализирован пациент по социальным показаниям, пациент-колясочник, который требует ухода», — сказала она.

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«Работы продолжались круглосуточно»

Взрыв газа в девятиэтажном доме в Шахтах произошёл около шести утра 14 января. Наиболее сильные повреждения получили четыре квартиры — две на восьмом этаже и две на девятом. Жители этого дома, а также части прилегающей к нему пятиэтажки были эвакуированы.

Число временно выселенных в общей сложности составило 163 человека. Власти организовали пункт временного размещения и предложили 115 гостиничных номеров, однако воспользовались ими только около 30 человек.

Семерых пострадавших, а также одну погибшую спасатели извлекли в тот же день, однако дальнейшие работы были осложнены: возникла угроза обрушения дома. В связи с этим было принято решение укрепить или разобрать часть конструкций. Работы продолжались круглосуточно, рассказал журналистам глава ГУ МЧС по Ростовской области Вячеслав Бутко утром 15 января.

«Работы продолжались круглосуточно, нужно было укрепить здание и провести обрушение строительных конструкций. Задача на сегодня — продолжать поиски, определить судьбу ещё трёх человек», — сказал он.

Вечером того же дня были обнаружены тела ещё двух жертв трагедии.

«Мы находимся в стадии поисково-спасательных работ, в настоящее время обнаружены тела двух погибших, они проживали в квартире 68 — мужчина и женщина. В настоящее время остаётся неизвестной судьба ещё одного человека», — отметил Бутко.

«Муниципалитет занимается подбором жилья»

В среду, 16 января, начнутся выплаты жильцам дома. Пострадавшие получат от 200 до 400 тыс. рублей, а семьи погибших — по 1 млн рублей. Ещё по 10 тыс. рублей будет выделено 79 жильцам.

«Оформлены документы на 79 человек о выплате им материальной помощи в размере 10 тыс. рублей, деньги им будут выплачены завтра, на третий день (16 января. — RT). Кроме этого, оформляются соответствующие документы на выплаты гражданам, которые получили вред здоровью», — сказал замгубернатора Вадим Артёмов.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев подчёркивал, что для выплат и покупки жилья пострадавшим задействуют как региональный, так и федеральный бюджет.

«Для этого намерены использовать возможности федеральных программ и региональные средства. Муниципалитет уже занимается подбором жилья. Не исключён вариант, что область выделит деньги, а люди самостоятельно подберут жильё», — уточнили местные власти.

Само здание обследуется с целью оценки масштаба повреждений и определения точного числа пострадавших квартир, сообщили в спасательном штабе.

«Сейчас происходит доламывание конструкций, которые ещё могут представлять опасность, которые плохо держатся. Уже подготовлена комиссия для экспертной оценки строения, чтобы понять, сколько квартир всего пострадало, насколько безопасен дом в целом», — приводит ТАСС слова представителя штаба.

Ранее в штабе сообщали о 16 пострадавших квартирах. Четыре из них находились в эпицентре взрыва и были разрушены. При этом для обследования устойчивости конструкций здания в Шахты был доставлен комплекс «Стрела-П».

15 января после анализа было принято решение, что дом подлежит восстановлению. Уже к вечеру того же дня в одном из подъездов было включено отопление, сообщили в обслуживающей этот участок компании «Жилсервис».

«Только дали отопление, сейчас ходим, проверяем. Свет со вчерашнего вечера есть, есть холодная вода. Горячую, я думаю, к вечеру дадим», — приводит ТАСС слова мастера Виктора Рудакова.

«Пройдёт гражданская панихида»

Власти объявили 16 января днём траура в городе Шахты. В 12 часов состоится панихида по погибшим в результате взрыва бытового газа.

«В полдень на месте трагедии по адресу улица Хабарова, 16, пройдёт гражданская панихида по жертвам взрыва в жилом доме. Поблизости от дома, где произошла трагедия, будет организовано место, где жители города смогут почтить память погибших», — сказали ТАСС в пресс-службе администрации Шахт.

В администрации уточнили, что в панихиде примут участие мэр города Андрей Ковалёв и губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Следственный комитет ведёт следствие по факту взрыва в жилом доме города Шахты в рамках уголовного дела по ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».