Обнаружен новый штамм коронавируса. Пока у двоих: Учёные умоляют дать им время

После Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Нигерии. Судя по заявлению учёных, эта мутация отличается от британской, но пока о ней мало информации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на директора центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джона Нкенгасонга.

"Дайте нам немного времени... ещё очень рано", - умоляют учёные, говоря о необходимости изучения новой мутации коронавируса.

Пока о нём известно немногое. Обнаружили новый штамм у двух заболевших. Кроме того, судя по документам, от британской мутации эту отличает более медленный рост заболеваемости. Хотя и эту информацию ещё требуется проверить - точных доказательств их версии у учёных нет, как и нет подтверждения того, что "вариант P681H способствует увеличению передачи вируса в Нигерии".

"Однако относительная разница в масштабах геномного надзора в Нигерии и Великобритании может означать снижение возможностей обнаружения таких изменений", - цитирует агентство документ.