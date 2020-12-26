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Обнаружен новый штамм коронавируса. Пока у двоих: Учёные умоляют дать им время
26 декабря 2020, 06:35 • 128 • В мире
Учёные обнаружили новый штамм коронавируса в Нигерии. Мутация отличается от британской. Пока известно о двух случаях заражения новым штаммом, и учёные буквально умоляют дать им "немного времени" на изучение вируса-мутанта.
После Великобритании новый штамм коронавируса был обнаружен в Нигерии. Судя по заявлению учёных, эта мутация отличается от британской, но пока о ней мало информации. Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на директора центров по контролю и профилактике заболеваний Африканского союза Джона Нкенгасонга.
"Дайте нам немного времени... ещё очень рано", - умоляют учёные, говоря о необходимости изучения новой мутации коронавируса.
Пока о нём известно немногое. Обнаружили новый штамм у двух заболевших. Кроме того, судя по документам, от британской мутации эту отличает более медленный рост заболеваемости. Хотя и эту информацию ещё требуется проверить - точных доказательств их версии у учёных нет, как и нет подтверждения того, что "вариант P681H способствует увеличению передачи вируса в Нигерии".
"Однако относительная разница в масштабах геномного надзора в Нигерии и Великобритании может означать снижение возможностей обнаружения таких изменений", - цитирует агентство документ.
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