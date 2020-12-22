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Обнародованы снимки российских бойцов за работой в ЦАР

22 декабря 2020, 21:00  •  10 • Политика
Фото: Lefort Lenoble/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Присутствие наших военных в зоне конфликта в Африке подтвердили на Смоленской площади
В соцсети обнародованы фотографии бойцов российской частной военной компании в Центральноафриканской Республике. Снимки сегодня публикует телеграм-канал "Военный Осведомитель".
Согласно подписи в аккаунте, на кадрах якобы изображены военные, принимающих участие в боевых действиях в районе столицы ЦАР Банги. На одном из фото можно заметить снайперов, вооруженных, предположительно, 12,7-мм винтовкой АСВК "Корд" и снайперской винтовкой Steyr-Mannlicher SSG 08. Также многие бойцы экипированы средствами индивидуальной бронезащиты.
Как отмечает автор канала, военные ЧВК "соблюдают единообразие в одежде и снаряжении".
Напомним, накануне французская Le Figaro со ссылкой на представителя правительства ЦАР Анжа Максима Казаги сообщила, что Москва направила в помощь официальным властям Республики несколько сотен российских военнослужащих регулярных сил страны. Точное их количество он не уточнил.
Ранее во вторник, 22 декабря, стало известно, что российские и руандийские бойцы ЧВК совместно с представителями Вооруженных сил ЦАР сосредоточились вблизи селения Бояли, которое находится приблизительно в 130 км к северо-западу от столицы Республики. По данным источников издания Сorbeau News, бои между повстанцами и правительственной армией ведутся у въезда в деревню Ламби.
Сегодня, наконец, факт отправки наших военных признали и на Смоленской площади.
"Россия в рамках оказания содействия Банги в вопросах укрепления обороноспособности ЦАР оперативно откликнулась на просьбу ее руководства и направила дополнительно 300 инструкторов для обучения военнослужащих национальной армии", – говорится в заявлении МИД РФ.
В дипведомстве оценили обстановку в Республике как резко деградирующую. В Москве считают, что повстанцами руководят и координируют их действия внешние силы, по стране передвигаются вооруженные группировки, и все это ради дестабилизации ситуации накануне президентских выборов и в законодательные органы ЦАР, намеченные на 27 декабря.
По утверждению официальных властей страны, за оппозиционными силами стоит экс-глава государства Франсуа Бозизе. В Банги назвали действия повстанцев попыткой госпереворота.

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