Обнародованы переговоры Путина и Порошенко, но есть одна проблема. Песков прокомментировал утечку

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о записи телефонного разговора в Кремле не знают. При этом он усомнился в её подлинности. Представитель президента подчеркнул, что все телефонные разговоры лидеров стран проводятся в закрытом режиме, и обычный депутат вряд ли мог получить к ним доступ.

Не знаю, вообще-то эти разговоры проходят в закрытом режиме, поэтому я не знаю, как там могли сделать запись. Мы не знакомы с этой публикацией, - отметил Песков, отвечая на вопросы журналистов.

Ранее депутат Рады Андрей Деркач выложил аудиозапись, сделанную в апреле 2015 года, на который человек с голосом, похожим на голос Порошенко, обсуждает вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Он предлагает своему собеседнику достичь конкретных результатов на переговорах в Минске, чтобы не "выходить с пустыми руками".

Предполагаемый Порошенко также предложил усилить экономическое взаимодействие с Россией и поздравил своего собеседника с наступающим 1 мая. В ходе разговора был затронут вопрос размещения добровольцев в Донбассе. Порошенко заявил, что западные страны не поддержат эту идею.

Напомним, что в феврале 2015 года в Минске были подписаны вторые Минские соглашения - план по мирному завершению войны в Донбассе. Он предполагает прекращение огня, отвод сил, проведение местных выборов, предоставление Донбассу особого статуса, обмен военнопленными и амнистию всех представителей ДНР и ЛНР. За всё это время Украина не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств.