|
Обнародованы переговоры Путина и Порошенко, но есть одна проблема. Песков прокомментировал утечку
09 июля 2020, 18:00 • 171 • Политика
Депутат Верховной рады Андрей Деркач обнародовал запись переговоров президента РФ Владимира Путина и его бывшего украинского коллеги Петра Порошенко, сделанную в 2015 году. Песков прокомментировал утечку и указал на одну проблему.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что о записи телефонного разговора в Кремле не знают. При этом он усомнился в её подлинности. Представитель президента подчеркнул, что все телефонные разговоры лидеров стран проводятся в закрытом режиме, и обычный депутат вряд ли мог получить к ним доступ.
Ранее депутат Рады Андрей Деркач выложил аудиозапись, сделанную в апреле 2015 года, на который человек с голосом, похожим на голос Порошенко, обсуждает вопрос урегулирования конфликта в Донбассе. Он предлагает своему собеседнику достичь конкретных результатов на переговорах в Минске, чтобы не "выходить с пустыми руками".
Предполагаемый Порошенко также предложил усилить экономическое взаимодействие с Россией и поздравил своего собеседника с наступающим 1 мая. В ходе разговора был затронут вопрос размещения добровольцев в Донбассе. Порошенко заявил, что западные страны не поддержат эту идею.
Напомним, что в феврале 2015 года в Минске были подписаны вторые Минские соглашения - план по мирному завершению войны в Донбассе. Он предполагает прекращение огня, отвод сил, проведение местных выборов, предоставление Донбассу особого статуса, обмен военнопленными и амнистию всех представителей ДНР и ЛНР. За всё это время Украина не выполнила ни одного из взятых на себя обязательств.
171
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 июля 2020, 08:00
|
04 июля 2020, 01:00
|
04 июля 2020, 16:00
|
05 июля 2020, 20:00
|
07 июля 2020, 05:00
|
08 июля 2020, 09:00
|
05 июля 2020, 00:00