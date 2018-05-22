Обнародован указ Порошенко о прекращении действия для Украины ряда договоров СНГ

Администрация президента Украины Петра Порошенко обнародовала указ, которым он ввёл в действие решение СНБО от 2 мая о прекращении действия для страны отдельных международных договоров, заключённых в рамках СНГ.

Контроль за выполнением указа, подписанного 19 мая, возложен на секретаря СНБО Александра Турчинова. Документ вступает в силу со дня его опубликования.

19 мая Порошенко сообщил, что подписал указ об отзыве представителей Украины из всех органов СНГ.

Позднее он пообещал провести ревизию всех международных договоров, которые были заключены в рамках содружества.