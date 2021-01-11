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Обнародован текст об импичменте Трампа. Резолюция новая, обвинения - старые

11 января 2021, 22:15  •  45 • Политика
Обнародован текст об импичменте президента США Дональда Трампа, подготовленный конгрессменами. Резолюция об отстранении главы государства новая, хотя все обвинения - старые.
Проект резолюции подготовил член юридического комитета Палаты представителей Дэвид Сисилини, который представляет штат Род-Айленд. Документ пока не внесён на рассмотрение нижней палаты парламента, однако журналистам уже удалось узнать его содержание.
Американский телеканал CNN в понедельник обнародовал текст. Он не сильно отличается от резолюции, которую Сисилини представил на прошлой неделе. Главное обвинение - подстрекательство к мятежу.
Авторы инициативы утверждают, что президент США является "угрозой для национальной безопасности, демократии и Конституции", пока сохраняет свою должность.
Отметим, что срок полномочий Трампа истекает 20 января. В этот день состоится инаугурация избранного президента США Джо Байдена, после которой он официально вступит в должность. Импичмент Трампа за несколько дней до его отставки может быть попыткой демократов лишить политика возможности баллотироваться на следующих выборах.
Напомним, что 6 января группа сторонников Трампа ворвалась в здание Конгресса, где должно было проходить заседание по утверждению результатов президентских выборов. В результате стычки с полицией несколько человек погибли. После этого большинство социальных сетей заблокировали аккаунт Трампа, лишив его возможности выйти в публичное пространство.

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