Обнародован тайный "разговор" между Порошенко и Байденом

Дональд Трамп. Фото: Yuri Gripas - Pool via CNP/Consolidated News Photos/www.globallookpress.com

В нем Трампа обозвали "собакой"

Во время беседы Джо Байден назвал Петра Порошенко "лидером нации", а Дональда Трампа – "собакой". Эти высказывания прозвучали в новых пленках, обнародованных украинским депутатом.

Андрей Деркач и ранее публиковал записи якобы телефонных разговоров экс-главы Незалежной и кандидата в президенты США. Теперь же в Сети, с его легкой руки, появились очередные три части, пишет "Страна ua".

В них Порошенко заявил, что рассказал Трампу о "достаточно большом количестве вещей, которые делают президент Обама и нынешняя администрация". И, посмеявшись, добавил, как "ожидал более прохладного разговора", а получился "довольно искренний и теплый".

Байден, в свою очередь, заметил:

"Этот парень, говоря по-английски, он – собака, которая бежит за машиной по дороге. Плохая собака будет бежать за машиной вдоль дороги".





Также нынешний кандидат в президенты США похвалил собеседника, заявив. что тот первым создал свободную от коррупции страну. А еще назвал его своим другом, добавив, что "лет через 30 дети будут петь песни о Порошенко".

Ранее, в мае, тот же депутат опубликовал аудиозаписи бесед в 2016 году вице-президента США и тогдашнего украинского президента. В них Байден предлагал Порошенко 1 млрд за то, чтобы был уволен генпрокурор, расследовавший незаконную деятельность компании Burisma.

Порошенко и Байден регулярно созванивались уже после выборов президента в США, сообщил Деркач. Вице-президент хотел быть уверен в сохранении добрых отношений с украинским лидером.