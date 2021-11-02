Обнадёживающие новости из Донбасса: Военкор намекнул на приказ "первого лица"

Из Донбасса приходят новости, которые на фоне прочих вестей с фронта выглядят довольно обнадёживающими. О них сообщил военкор Семён Пегов, который намекнул также на некий приказ "первого лица".

Как стало известно военкору, в устав партии "Единая Россия" были внесены, выражаясь словами Пегова, "крайне любопытные изменения". О них он узнал из сообщений своих подписчиков, подкреплённых фотодоказательствами. Судя по ним, пишет Пегов в своём телеграм-канале WarGonzo, теперь в ростовское отделение партии могут вступать жители Украины, Молдовы и Белоруссии.

Кроме того, наши источники в аппарате партии подтвердили, что "ЕР" готовится принять в свои ряды по 100 чиновников из руководящего состава ЛНР и ДНР. Бланки с заявлениями уже отправлены в республики,

- добавил Пегов.

Журналист уверен, что это крайне важные изменения, поскольку теперь политики донбасских республик будут официально включены во внутриполитическую жизнь России.

И это также значит, что два визита в Донбасс генсека "ЕР" Турчака были не частью предвыборной кампании партии, а элементом стратегии, которая "реализуется по приказу первого лица", убеждён Семён Пегов.