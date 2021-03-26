Обморок, потливость, спутанность сознания: Сосновский объяснил недуг Навального

Врач Александр Сосновский в своём авторском Telegram-канале "Доктор Сосновский" раскрыл главную тайну недуга блогера Алексея Навального. По мнению врача, Навальный длительное время принимал лекарства, несовместимые с алкоголем.

"Теперь мы знаем кое-что из истории болезни Навального. У него, вероятно, давняя межпозвоночная грыжа, которую он лечил месяцами с помощью нестероидных противовоспалительных препаратов. Например, ибупрофеном. Теперь открою "тайну": длительный прием НПВП в комбинации с другими медикаментами и алкоголем способен вызвать резкий приступ панкреатита", - объяснил Сосновский.

По словам врача, приступ может быть настолько внезапным, что в крови резко падает уровень сахара. Это в итоге может привести к коме.

"Не просто резкий приступ, а сопровождающейся гипогликемической реакцией. Обморок, потливость, спутанность сознания, что и было ясно видно в самолёте у Навального", - добавил Сосновский.

По его словам, если станет известна ещё страница-другая из истории болезни блогера, можно будет обрисовать полную картину его внезапного недуга. В итоге вся правда о псевдоотравлении всё равно выплывет наружу.