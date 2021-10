Обморок депутата в парламенте Австрии вызвал подозрения: "Сделала прививку"

В австрийском парламенте во время выступления упала в обморок представитель от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер. Инцидент произошел во время ее речи. Не завершив фразу, она внезапно пошатнулась, а затем упала прямо за трибуной.

К лежащей на полу 28-летней женщине бросились ее коллеги. Ей быстро оказали медицинскую помощь, а затем она вернулась к заседанию. Впоследствии на своей странице в соцсети она поблагодарила коллег, оказавших помощь и отметила, что чувствует себя хорошо.

Однако у интернет-пользователей особенно в свете вакцинации произошедшее вызвало подозрения. В комментариях в Twitter стали уточнять, что депутат тремя неделями ранее вакцинировалась от коронавируса. Впрочем, на эти версии нашлись и те, кто призвал не раздувать "антиковидную" историю на этом происшествии. "Невакцинированные люди никогда не падают в обморок", - язвительно заметила в ответ конспирологам пользователь под ником lusa_athena.

28-year-old Austrian MP Eva Maria Holzleitner—recently vaccinated according to an Instagram post—collapses in the middle of her speech just now. Shocking video. pic.twitter.com/D60OxaLTrj