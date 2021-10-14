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Обморок депутата в парламенте Австрии вызвал подозрения: "Сделала прививку"
14 октября 2021, 01:05 • 63 • В мире
В Австрии во время выступления упала без чувств депутат Эва-Мария Хольцляйтнер.
В австрийском парламенте во время выступления упала в обморок представитель от социал-демократов Эва-Мария Хольцляйтнер. Инцидент произошел во время ее речи. Не завершив фразу, она внезапно пошатнулась, а затем упала прямо за трибуной.
К лежащей на полу 28-летней женщине бросились ее коллеги. Ей быстро оказали медицинскую помощь, а затем она вернулась к заседанию. Впоследствии на своей странице в соцсети она поблагодарила коллег, оказавших помощь и отметила, что чувствует себя хорошо.
Однако у интернет-пользователей особенно в свете вакцинации произошедшее вызвало подозрения. В комментариях в Twitter стали уточнять, что депутат тремя неделями ранее вакцинировалась от коронавируса. Впрочем, на эти версии нашлись и те, кто призвал не раздувать "антиковидную" историю на этом происшествии. "Невакцинированные люди никогда не падают в обморок", - язвительно заметила в ответ конспирологам пользователь под ником lusa_athena.
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