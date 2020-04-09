Обменяются до Пасхи: Киев согласился вернуть Донбассу пленных

Пасху в этом году будут праздновать 19 апреля. До этого срока произойдёт обмен людей по формуле "10 на 8" между Киевом и Донбассом, пишет ТАСС.

"После долгих переговоров нам всё же удалось переубедить представителей Украины провести обмен до пасхальных праздников, а также определить место его проведения", - сообщила Морозова.

Соглашение было достигнуто на встрече участников контактной группы по урегулированию конфликта на востоке Украины. Омбудсмен ДНР рассказала, что Донецкая и Луганская народные республики ещё две недели назад готовы были обменять граждан. Тогда предложенную формулу категорически не принял Киев.