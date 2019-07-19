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Обменять одновременно: Киев ответил Кремлю на идею выдать Вышинского

19 июля 2019, 00:54  •  40 • В мире
Пресс-секретарь президента Украины Юлия Мендель сообщила о готовности Киева обменять журналиста Кирилла Вышинского на Олега Сенцова, задержанного в России. По ее словам, обмен следует произвести одновременно. Ранее с инициативой выдать Вышинского выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
В офисе президента Украины Владимира Зеленского выставили условия по выдаче журналиста Кирилла Вышинского. Как говорится в сообщении пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, украинская сторона готова к обмену.
При этом она отметила, что в обмен на Вышинского Россия должна выдать Киеву Олега Сенцова. Последний, напомним, ранее был осужден в России на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. Сенцова признали виновным в организации террористического сообщества, приобретении взрывчатых веществ, организации теракта и подготовке еще двух взрывов.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой.

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