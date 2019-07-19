Обменять одновременно: Киев ответил Кремлю на идею выдать Вышинского

В офисе президента Украины Владимира Зеленского выставили условия по выдаче журналиста Кирилла Вышинского. Как говорится в сообщении пресс-секретаря Зеленского Юлии Мендель, украинская сторона готова к обмену.

При этом она отметила, что в обмен на Вышинского Россия должна выдать Киеву Олега Сенцова. Последний, напомним, ранее был осужден в России на 20 лет за подготовку терактов в Крыму. Сенцова признали виновным в организации террористического сообщества, приобретении взрывчатых веществ, организации теракта и подготовке еще двух взрывов.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил, что освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского могло бы стать "прекрасным первым шагом" для нормализации отношений между Киевом и Москвой.