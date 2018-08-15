Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Банки, Интерпол и координационный центр: как конгрессмены намереваются защитить ...
"Правительство мешает мне хорошо жить!". Протесты в Румынии (Best News)
Коминтерново и южное направление ВСУ обстреливают каждый день. Цель - выгнать жи...
Лавров популярно объяснил Анкаре, что Идлиб - это не Турция
Главная / Политика

Обменялись телеграммами: Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

15 августа 2018, 08:24  •  85 • Политика
Российский лидер Владимир Путин в телеграмме главе КНДР Ким Чен Ыну выразил готовность встретиться с ним лично.
Стало известно о том, что российский президент Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пожелал Путину успехов в создании «могущественной России».
В приветственной телеграмме по случаю 73-летия освобождения Кореи от японского господства Ким Чен Ын также напомнил о дружественной связи двух государств.
Сейчас Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что российский лидер также направил поздравительную телеграмму.
«Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время», - говорится в тексте. Подчеркивает также, что российский президент уверен в плодотворном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

85
Источник
Похожие новости
15 августа 2018, 05:09
Школьник показал слабые места системы выборов в США на конференции хакеров
15 августа 2018, 05:09
От интервенции к санкциям: Сто лет назад войска США высадились во Владивостоке
15 августа 2018, 01:54
Удальцов проведет месяц под арестом за нарушение правил митинга в Москве

15 августа 2018, 08:24
Обменялись телеграммами: Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном
14 августа 2018, 19:24
«Это независимый курс»: Лавров оценил отказ Турции поддержать антироссийские санкции
14 августа 2018, 19:24
Не хватает мощности: Радары Эстонии не способны отследить выпущенную по стране ракету НАТО
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
11 августа 2018, 21:24
Петросян шутит смешнее Порошенко: Поклонская о заявлении президента незалежной о Ялте
10 августа 2018, 12:54
Украинская армия взорвала «скорую помощь» с медиками на Донбассе
09 августа 2018, 14:09
От нобелевского лауреата Алексиевич отвернулась Украина
11 августа 2018, 18:09
На Украине отказываются признавать отдыхающих в Крыму
12 августа 2018, 16:54
Кто в августе 41-го смог бомбить центр нацистского Берлина
09 августа 2018, 09:25
Зачем американцы сдали начальника Генштаба РФ?
13 августа 2018, 23:54
Захват танкера «Механик Погодин»: Уроки «Норда» прошли бесследно
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.