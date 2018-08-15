Обменялись телеграммами: Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном

Стало известно о том, что российский президент Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пожелал Путину успехов в создании «могущественной России».

В приветственной телеграмме по случаю 73-летия освобождения Кореи от японского господства Ким Чен Ын также напомнил о дружественной связи двух государств.

Сейчас Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что российский лидер также направил поздравительную телеграмму.

«Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время», - говорится в тексте. Подчеркивает также, что российский президент уверен в плодотворном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.