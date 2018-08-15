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Обменялись телеграммами: Путин подтвердил готовность встретиться с Ким Чен Ыном
15 августа 2018, 08:24 • 85 • Политика
Российский лидер Владимир Путин в телеграмме главе КНДР Ким Чен Ыну выразил готовность встретиться с ним лично.
Стало известно о том, что российский президент Владимир Путин также направил поздравительную телеграмму северокорейскому лидеру Ким Чен Ыну. Напомним, ранее сообщалось, что Ким Чен Ын пожелал Путину успехов в создании «могущественной России».
В приветственной телеграмме по случаю 73-летия освобождения Кореи от японского господства Ким Чен Ын также напомнил о дружественной связи двух государств.
Сейчас Центральное телеграфное агентство Кореи сообщило, что российский лидер также направил поздравительную телеграмму.
«Заверяю в том, что для обсуждения актуальных вопросов двусторонних отношений и важных региональных вопросов готов встретиться с вами в ближайшее время», - говорится в тексте. Подчеркивает также, что российский президент уверен в плодотворном сотрудничестве Москвы и Пхеньяна.
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