Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Путин заявил, что ЕАЭС ведет переговоры о сотрудничестве с 13 странами
Песков рассказал об обсуждении Путиным и Мадуро венесуэльского долга
Киев подписал «формулу Штайнмайера». Что теперь будет с Донбасом
Киев и Вашингтон обсудили развитие ОПК Украины
Главная / В России

Обмена пленными между Украиной и Донбассом пока не будет

01 октября 2019, 20:24  •  59 • В России

Конкретную дату обмена удерживаемыми лицами между Республиками Донбасса и Украиной на прошедших в Минске переговорах согласовать не удалось. Об этом сегодня заявила представитель Луганской Народной Республики в рабочей группе по обмену военнопленных Ольга Кобцева.

- Сегодняшняя встреча в Минске не принесла так давно ожидаемого Республиками конкретного результата: договоренность об обмене удерживаемыми лицами не достигнута, вопросы процессуальной очистки лиц, включенных в списки для обмена, Киевом до сих пор не решены. Такой подход украинской стороны не позволяет прийти к соглашению и реализовать обмен всех установленных на всех установленных, - заявила Кобцева.

Представитель Республики также отметила, что Украина не сделала по данному вопросу ни единого шага навстречу тем людям, которые могли быть на свободе, в кругу семьи, а вместо этого вынуждены еще томиться в местах заключения, ожидая освобождения.

Заявление по этому поводу сделала и представитель Донецкой Народной Республики Дарья Морозова.

- На сегодняшнем заседании гуманитарной подгруппы Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации в Донбассе основным вопросом стало обсуждение списков лиц, подлежащих обмену. Украинская сторона придумала очередной способ блокировать процесс проведения обмена удерживаемыми лицами. Представители Киева в одностороннем порядке разработали анкеты и провели верификацию лиц, подлежащих обмену, - заявила представитель Республики в подгруппе по гуманитарным вопросам.

Омбудсмен отметила, что это противоречит всем ранее достигнутым договоренностям и устоявшейся практике осуществления верификации на линии разграничения непосредственно во время проведения обмена.

- У нас есть основания сомневаться в объективности проведенного опроса, поэтому мы не можем полагаться на результаты односторонней верификации. Мы должны лично убедиться, что лица, подлежащие обмену, действительно изъявили желание остаться на территории Украины, - добавила Морозова.

Уполномоченный по правам человека Республики добавила, что украинская сторона полностью отказалась от предоставления гарантий применения помилования в отношении лиц, которым будет изменена мера пресечения на личное обязательство, в случае если в отношении этих лиц будет заочно вынесен обвинительный приговор суда.

- Киев не предоставляет гарантии, что впоследствии люди из данного списка будут полностью процессуально «очищены». Данные заявления полномочных представителей Украины снова подтверждают нежелание и намеренное манипулирование вопросом, за которым стоят сотни человеческих судеб, - сказала Дарья Морозова.

Республики Донбасса надеются, что незалежная перестанет затягивать процесс и выполнит все взятые на себя обязательства.

Читайте также

Украина подписала в Минске «формулу Штайнмайера»

Украинская сторона все-таки подписала «формулу Штайнмайера». Об этом «Комсомолке» сообщает источник. Известно, что представитель официального Киева Леонид Кучма уже поставил свою подпись под документом, а значит - процесс сдвинулся с места (подробнее).

Что означает «формула Штайнмайера» и почему Украина не хочет ее подписывать

Представитель Киева Леонид Кучма на встрече со студентами в минувшую пятницу заявил, что не поставит свою подпись, пока не будут выполнены условия безопасности выборов в Донбассе (подробнее).

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



59
Источник
Похожие новости
01 октября 2019, 20:24
Донецкий политолог Дмитрий Кузьменко о подписании формулы Штайнмайера: Националисты уже готовы начать «крестовый поход» ради войны
01 октября 2019, 15:24
«Даже не проходила российскую таможню»: иностранку подозревают в контрабанде наркотиков во время стыковочного рейса
01 октября 2019, 20:24
Киев подписал «формулу Штайнмайера». Что теперь будет с Донбасом
01 октября 2019, 10:39
Мисс Украина не захотела говорить на украинском
01 октября 2019, 20:24
Обмена пленными между Украиной и Донбассом пока не будет
01 октября 2019, 13:54
Грету Тумберг зовут в Госдуму. А от машин и самолетов депутаты отказаться готовы?
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
27 сентября 2019, 13:54
На Украине заявили об опасности восстановления авиасообщения с Россией
26 сентября 2019, 15:09
Лукашенко: Россия никогда не позволит себе захватить Украину
26 сентября 2019, 20:09
Зеленского перекосило, когда Трамп послал его к Путину
26 сентября 2019, 21:39
В Киеве заявили о расхождении позиций с ЕС по «Северному потоку — 2»
30 сентября 2019, 07:09
У России есть чем топить американские авианосцы
28 сентября 2019, 20:39
Слуцкий рассказал об ответных мерах России после недопуска части делегации на ГА ООН
27 сентября 2019, 23:39
В украинской прокуратуре рассказали о деле сына Байдена
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.