Обмен в Россию «абсолютно не интересует»: Медведчук отреагировал на заявление Зеленского • 44 • Украина

Народный депутат, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что у него только украинское гражданство, и обмен в Россию его «абсолютно не интересует».



Политик заверил, что предпочитает остаться на Украине и продолжить борьбу против политики действующих властей страны, сообщается на сайте ОПЗЖ.



Так Виктор Медведчук отреагировал на недавно прозвучавшее заявление президента Украины Владимира Зеленского, выразившего мнение, что Медведчука можно было бы обменять в Россию, но следует уточнить, есть ли у него российское гражданство.



Медведчук указал, что на него оказывается незаконное давление, а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.



«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – заявил глава политсовета ОПЗЖ.



«Президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство», - отметил Медведчук.



«Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», – добавил Медведчук.



«Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии, несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть. И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: «Делай что должно, и будет как будет»», - резюмировал политик.



Напомним, власти Владимира Зеленского с февраля месяца оказывают давление на Виктора Медведчука и его соратников. СНБО ввел против Виктора Медведкчука, его супруги, нардепа Тараса Козака санкции, в том числе, с арестом имущества. 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и «в покушении на разграбление» национальных ресурсов в «оккупированном Крыму».



По этому делу Медведчуку избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Мера пресечения систематически продлевается судом. Козак находится за пределами Украины.



8 октября Медведчуку объявили о новом подозрении в государственной измене и «содействии терроризму». Ему вменяется участие в 2014-2015 годах «в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе».

Народный депутат, глава политсовета «Оппозиционной платформы — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук заявил, что у него только украинское гражданство, и обмен в Россию его «абсолютно не интересует».Политик заверил, что предпочитает остаться на Украине и продолжить борьбу против политики действующих властей страны, сообщается на сайте ОПЗЖ.Так Виктор Медведчук отреагировал на недавно прозвучавшее заявление президента Украины Владимира Зеленского, выразившего мнение, что Медведчука можно было бы обменять в Россию, но следует уточнить, есть ли у него российское гражданство.Медведчук указал, что на него оказывается незаконное давление, а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.«У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я ‒ гражданин Украины и буду им, невзирая на незаконное, преступное давление, которое осуществляется сегодня в отношении меня властью. А фабрикацию уголовных дел рассматриваю исключительно как незаконное уголовное преследование и политические репрессии», – заявил глава политсовета ОПЗЖ.«Президент, игнорируя конституционный принцип презумпции невиновности, позволяет себе рассуждать об обмене, наглядно демонстрирует, в какую правовую и моральную пропасть рухнула Украина, и фактически свидетельствует, что страна прекратила свое существование как правовое государство», - отметил Медведчук.«Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует», – добавил Медведчук.«Я продолжу политическую борьбу, отстаивая идеологические принципы программы нашей партии, несмотря на те незаконные и преступные действия, которые осуществляет власть. И это будет борьба до победного конца, которую я буду вести в соответствии с моим главным жизненным принципом: «Делай что должно, и будет как будет»», - резюмировал политик.Напомним, власти Владимира Зеленского с февраля месяца оказывают давление на Виктора Медведчука и его соратников. СНБО ввел против Виктора Медведкчука, его супруги, нардепа Тараса Козака санкции, в том числе, с арестом имущества. 11 мая генпрокурор Ирина Венедиктова подписала сообщение о подозрении Медведчуку и Тарасу Козаку в государственной измене и «в покушении на разграбление» национальных ресурсов в «оккупированном Крыму».По этому делу Медведчуку избрана мера пресечения – круглосуточный домашний арест. Мера пресечения систематически продлевается судом. Козак находится за пределами Украины.8 октября Медведчуку объявили о новом подозрении в государственной измене и «содействии терроризму». Ему вменяется участие в 2014-2015 годах «в незаконных схемах по закупке угля на оккупированном Донбассе». Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники







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