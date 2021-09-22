«Обмен учениями» на Чёрном море – НАТО против России

С 20 сентября на Чёрном море проходят крупные учения, в которых участвуют ракетные и противолодочные корабли, подводные лодки, тральные силы, вспомогательные и спасательные суда, самолеты и вертолеты морской авиации и ПВО Черноморского флота России, силы беспилотной авиации. До двух десятков подводных и надводных кораблей выдвинулись из пунктов постоянной дислокации в Севастополе и Новороссийске на морские полигоны для проведения ракетных и артиллерийских стрельб, отработке иных операций по отражению внешней агрессии (включая отражение воздушной атаки условного противника).

Плановые мероприятия российских вооружённых сил не остались без внимания со стороны государств – участников Североатлантического альянса, начавших 22 сентября на Украине недельные масштабные манёвры «Объединенные усилия – 2021». За учениями Черноморского флота пристально наблюдают два американских разведывательных судна – RC-135U и RC-135W, прибывшие с крупнейшей американской авиабазы Суда-Бэй на острове Крит.

«Объединять» же усилия со своими младшими украинскими партнёрами натовцы будут не только на суше, но и на Черном и Азовском морях. К тренировкам привлечено около 12,5 тысячи военных, в том числе около 700 из стран Североатлантического альянса, авиация и флот. Несмотря на разговоры о «кризисе доверия» в НАТО после провозглашения нового «англосаксонского» альянса AUKUS, военная машина НАТО работает по насыщенной программе. Так, 14 сентября в Одессе начались совместные командно-военные учения Украины и стран НАТО «Нерушимая устойчивость» по противодействию «гибридным угрозам критической инфраструктуре в Черноморском регионе». По информации пресс-службы СНБО Украины, манёвры проводились совместно с Центром передового опыта НАТО по энергетической безопасности и при поддержке Высшей морской школы США.

Несколько ранее в Крыму прошли учения ФСБ России по пресечению теракта на одной из газодобывающих платформ в акватории Чёрного моря. Июньская провокация с заходом британского эсминца в территориальные воды российского Крыма – лишь часть ведущейся на южных морских рубежах России «гибридной войны», что требует принятия дополнительных мер безопасности. Ранее источники РИА "Новости" сообщали о поступлении на вооружении ВМС России до конца 2021 года сразу трёх атомных подводных лодок – «Князь Олег» (проект 955А «Борей-А»), многоцелевой АПЛ «Новосибирск» (проект 885М «Ясень-М») и АПЛ «Белгород» (проект 09852), способной нести беспилотные комплексы «Посейдон» как в обычном, так и в ядерном «исполнении».

Соб. корр. ФСК