Обмен с доплатой: как США стимулируют страны Восточной и Южной Европы отказаться от советского вооружения

Пентагон и Госдепартамент Соединённых Штатов продолжают сотрудничать по вопросам замены советских и российских вооружений в странах Восточной Европы на американские аналоги. Об этом сообщил официальный представитель Минобороны США подполковник Юрайа Орланд. Два ведомства взаимодействуют в рамках Европейской программы стимулирования рекапитализации, запущенной в 2018 году. На сегодняшний день на её реализацию Вашингтон выделил около $277 млн. На эти деньги закупается авиационная и наземная техника. Однако, как считают эксперты, США не смогут добиться полного отказа от советской техники и заработать на поставках вооружений.

Официальный представитель Министерства обороны США подполковник Юрайа Орланд заявил о том, что Пентагон взаимодействует с Госдепартаментом в области замены советских и российских вооружений в странах Восточной Европы. Слова офицера приводит американский портал Defense News.

Как сообщил Орланд, Минобороны Соединённых Штатов «продолжает тесно сотрудничать с Госдепартаментом США в планировании оказания помощи нашим европейским партнёрам в области безопасности, что позволит им сократить степень зависимости от российского ОПК (оборонно-промышленного комплекса), а также наращивать и/или сохранять свои собственные оборонительные возможности».

Defense News поясняет, что Соединённые Штаты намерены сосредоточиться на «целевых инвестициях» в рамках Европейской программы стимулирования рекапитализации (European Recapitalization Incentive Program, ERIP).

Данная программа была запущена в 2018 году Госдепом и Европейским командованием ВС США, чтобы ускорить процесс снятия с вооружения советской и российской военной техники в странах Восточной и Южной Европы. Участвующие в программе государства могут получить от Вашингтона гранты на закупку американского вооружения при условии, что выделят на эти цели не меньшую сумму и пообещают не закупать новые образцы российских вооружений.

При этом не запрещается покупать комплектующие для поддержания в нормальном состоянии уже имеющейся советской и российской техники.

В беседе с RT профессор Академии военных наук, старший научный сотрудник Центра политических исследований России Вадим Козюлин считает, что добиться от своих партнёров полного отказа от российской техники Пентагону вряд ли удастся.

«Многие страны Восточной Европы научились модернизировать советскую военную технику, где-то остались производственные линии, кадры, которые привыкли эксплуатировать наши вооружения. Конечно, часть арсенала морально устарела, но, учитывая, что почти весь регион состоит из небогатых стран, маловероятно, что дорогое американское оружие когда-либо полностью вытеснит советское», — пояснил Козюлин.

«Целевые инвестиции»

Первоначально в ERIP входили шесть государств: Албания, Босния и Герцеговина (БиГ), Хорватия, Греция, Северная Македония и Словакия. Все эти страны, за исключением БиГ и Северной Македонии (находится в процессе присоединения к НАТО), входят в Североатлантический альянс.

17 марта Бюро Госдепа по военно-политическим вопросам опубликовало информационный бюллетень, в котором говорится, что участниками ERIP являются восемь государств — к программе присоединились Болгария и Литва, являющиеся членами НАТО с 2004 года.

В документе также сообщается, что Албания, Босния, Словакия, Хорватия, Греция и Северная Македония получили $190,7 млн на покупку американской авиационной и наземной техники. Болгарии были выделены $56,2 млн на приобретение самолётов, а Литве — $30 млн на покупку вертолётов.

При этом издание Defense News приводит слова неназванного сотрудника Госдепа, который утверждает, что вложенные в программу за последние два года деньги (около $277 млн) обеспечили продажи американских вооружений на сумму около $2,5 млрд.

Американский истребитель F-16

Reuters

© Tyrone Siu

По словам журналистов Defense News, первые шесть стран получили финансовую поддержку в рамках «первого раунда» выделения средств. Однако затем власти США сменили тактику, перейдя на схему «целевых инвестиций», которые должны позволить Соединённым Штатам зарабатывать на заключении коммерческих оружейных контрактов.

Первым государством, где был апробирован инструмент «целевых инвестиций», стала Болгария. В течение нескольких лет София пыталась найти замену советской авиационной технике (прежде всего, МиГ-29). Страна выбирала между импортом новых самолётов F-16 американской корпорации Lockheed Martin и покупкой подержанных европейских истребителей.

В частности, Болгария рассматривала вариант приобретения находившихся в эксплуатации португальских F-16, итальянских самолётов Eurofighter Typhoon и шведских Saab Gripens. Госдеп США использовал «целевые инвестиции» в $56 млн для того, чтобы склонить Болгарию к заключению серии контрактов на импорт восьми новых F-16. Стоимость сделки с учётом приобретения сопутствующего вооружения и оборудования составила $1,673 млрд.

Договорённости по F-16 с Соединёнными Штатами вызвали серьёзные противоречия внутри руководства страны. В конце июля 2019 года президент Болгарии Румен Радев, занимавший в 2014—2016 годах пост командующего ВВС, наложил вето на заключение этих контрактов с Вашингтоном.

Свою позицию глава государства объяснил недостаточной проработкой условий сделки и сокращённой процедурой парламентского обсуждения. По мнению президента, в контрактах остались не прояснёнными такие важные вопросы, как гарантийные обязательства Соединённых Штатов, сроки поставки комплектов закупаемых вооружений, выплата неустойки и прочее.

Однако Народное собрание (парламент) республики преодолело президентское вето и проголосовало за ратификацию четырёх международных договоров о приобретении американских истребителей.

Вертолёт Ми-8 литовской армии

© Jevgenijs Slihto / Flickr / Wikipedia

Ещё одной страной, где Вашингтон использовал механизмы ERIP для продвижения своих коммерческих интересов, стала Литва. Вильнюс получил от США $30 млн в качестве «помощи» на реализацию контрактов по замене парка советских вертолётов на американские UH-60 Black Hawk.

Кроме того, Defense News приводит слова высокопоставленного источника в Госдепе, который заявил, что США планируют вовлекать в ERIP страны Балтии и Балканского полуострова, «развивающие потенциал наземной мобильности и вертолётных систем, а также располагающие техникой (советского и российского производства), от которой можно отказаться».

«Денег США здесь не заработают»

В проекте бюджета на 2021 финансовый год, который в феврале подготовила администрация Дональда Трампа, говорится о необходимости увеличения расходов на финансирование программ, позволяющих союзникам США отказываться от эксплуатации вооружений других государств и заменять их на образцы американского производства.

Проект бюджета предусматривает расширение Программы финансирования зарубежных вооружённых сил, из которой выделяются средства на ERIP.

В разговоре с RT главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский назвал ERIP одним из многочисленных инструментов экономического и политического давления Соединённых Штатов на своих союзников. По его словам, «техническая основа вооружённых сил восточноевропейских стран пока состоит из советских образцов».

«Посредством ERIP и других программ США привязывают государства Восточной Европы к своей военной политике. Но тот объём вооружений, который поставляют американцы в регион, — это крохи с натовского стола. Они не собираются вкладывать большие суммы в модернизацию армий союзников, а те, в свою очередь, из-за слабой экономики не могут найти деньги на полноценное перевооружение», — пояснил Мураховский.

Вадим Козюлин также полагает, что Соединённым Штатам не удастся заработать на оборонных потребностях бывших социалистических стран. Однако, как рассуждает эксперт, своими финансовыми интервенциями американцы вполне могут нанести ущерб местному ОПК.

«Восточная Европа — это рынок главным образом подержанной или не очень современной военной техники. Страны региона прижимисты в своих военных расходах, и серьёзных денег США здесь не заработают. Максимум, чего реально могут добиться американцы, так это разрушить остатки местной оборонной промышленности», — подытожил Козюлин.