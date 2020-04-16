|
Обмен пленными: вернувшегося из Украины увезли на «скорой»
16 апреля 2020, 11:35 • 471 • В России
Первый в этом году обмен пленными между Киевом и народными республиками пришлось проводить в два этапа – пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Чтобы не подвергать лишнему риску всех участников процесса, группы решено было разделить. Первыми на линию разграничения выехали «удерживаемые лица» (как они значатся в соглашениях сторон) из Донецка.Уже из СИЗО все украинцы выезжали в точку обмена в медицинских масках, по возможности стараясь держать необходимую дистанцию. Около 9 утра под Горловкой, на пропускном пункте «Майорск» начался процесс передачи.
- Мы смогли забрать у Украины 10 человек, ей передали 9, - сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. - С нашей стороны мы провели всю процессуальную очистку переданных Украине лиц.
По словам омбудсмена, один человек отказался от обмена и остался на Украине.
Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории не мог самостоятельно передвигаться. Молодого парня с перебинтованной ногой положили на носилки, перенесли в карету «скорой помощи» и увезли в Донецк. По данным «КП», он попал в плен, получив ранение. И до обмена поправиться не успел. Укринцы же все к своим представителям перешли своими ногами.
И те, и другие теперь должны будут пройти двухнедельную обсервацию. Причем место ее проведения на Укарине решили засекретить – чтобы не создавать лишний ажиотаж.
Напомним, это уже третий обмен за время президентства Владимира Зеленского.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
471
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
10 апреля 2020, 02:35
|
12 апреля 2020, 05:35
|
12 апреля 2020, 15:35
|
12 апреля 2020, 07:35
|
12 апреля 2020, 18:35
|
15 апреля 2020, 07:10
|
13 апреля 2020, 10:10