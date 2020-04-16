Обмен пленными: вернувшегося из Украины увезли на «скорой»

Первый в этом году обмен пленными между Киевом и народными республиками пришлось проводить в два этапа – пандемия коронавируса внесла свои коррективы. Чтобы не подвергать лишнему риску всех участников процесса, группы решено было разделить. Первыми на линию разграничения выехали «удерживаемые лица» (как они значатся в соглашениях сторон) из Донецка.Уже из СИЗО все украинцы выезжали в точку обмена в медицинских масках, по возможности стараясь держать необходимую дистанцию. Около 9 утра под Горловкой, на пропускном пункте «Майорск» начался процесс передачи.

- Мы смогли забрать у Украины 10 человек, ей передали 9, - сообщила уполномоченный по правам человека в ДНР Дарья Морозова. - С нашей стороны мы провели всю процессуальную очистку переданных Украине лиц.

По словам омбудсмена, один человек отказался от обмена и остался на Украине.

Один из вернувшихся с подконтрольной Киеву территории не мог самостоятельно передвигаться. Молодого парня с перебинтованной ногой положили на носилки, перенесли в карету «скорой помощи» и увезли в Донецк. По данным «КП», он попал в плен, получив ранение. И до обмена поправиться не успел. Укринцы же все к своим представителям перешли своими ногами.

И те, и другие теперь должны будут пройти двухнедельную обсервацию. Причем место ее проведения на Укарине решили засекретить – чтобы не создавать лишний ажиотаж.

Напомним, это уже третий обмен за время президентства Владимира Зеленского.